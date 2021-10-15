Как ухаживать за кожей рук во время пандемии

Как ухаживать за кожей рук во время пандемии

Из-за постоянного использования антисептиков у микробов не остается ни единого шанса, но при этом наши руки страдают от пересыхания.

Во время пандемии мытье рук стало настоящим ритуалом. Мы моем их утром, днем и вечером по несколько раз. А после этого еще и наносим на кожу антисептик с содержанием спирта 60-80%. У микробов не остается ни единого шанса, но при этом наши руки страдают от пересыхания.

Чем их мыть и как за ними ухаживать, чтобы избежать стянутости и шелушения, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Ее Величество гидролипидная мантия

Мыло и дезинфицирующие средства с большим содержанием спирта нарушают целостность гидролипидной мантии кожи. Гидролипидная мантия (водно-жировая) — это тонкая, невидимая пленка, образующаяся на поверхности эпидермиса. Она состоит из ороговевших чешуек, кожного жира, аминокислот, воды и других компонентов.

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Проще говоря, гидролипидная мантия — наш природный крем, который защищает кожу от обезвоживания, болезнетворных микроорганизмов и бактерий, свободных радикалов, химических воздействий.

При нарушении или частичном разрушении гидролипидной мантии кожа становится уязвимой. Она страдает от сухости, шелушений, локальных покраснений, раздражений, сыпи, иногда — зуда.

Щадящее очищение

Очищение рук начинается с использования воды и мыла. Поэтому вода должна быть комнатной температуры, а мыло иметь хороший состав. Что это значит?

В составе мыла не должны присутствовать парабены (все на -paraben), силиконы, спирт, продуты нефтепереработки (минеральное масло), синтетические отдушки. Эти компоненты способствуют пересыханию и раздражению кожи.

Сейчас отдавайте предпочтение мылу, которое содержит натуральные базовые и эфирные масла (можжевельника, лимона, мяты), глицерин, д-пантенол, разные виды глины, морскую соль мелкого помола, экстракт ламинарии, алоэ вера, витамины А, С, Е.

Мыло с натуральными составляющими не только бережно очищает кожу. Оно смягчает ее, ускоряет процессы заживления ран, трещин и т. д. Действие мыла зависит от его состава.

Горячая парафинотерапия: подробная инструкция

Горячая парафинотерапия — это процедура, позволяющая увлажнить, смягчить и подпитать кожу рук. Также она ускоряет регенерационные процессы, улучшает отток лимфы и микроциркуляцию крови.

Для ее выполнения вам понадобится косметический парафин (150-200 г), который необходимо растопить. Сделать это можно либо в парафинотопке, либо на паровой бане. Если вы будете его "парить", используйте глубокую стеклянную емкость. В нее должна потом поместиться ваша рука. Снимайте емкость с огня прихваткой, чтобы не обжечься и не опрокинуть горячий парафин на себя.

Расплавленный парафин отставьте, чтобы он остыл до комфортной для рук температуры. Опускать руки в горячий парафин нельзя — получите ожоги.

А пока он остывает, проведите эксфолиацию. То есть отшелушите ороговевшие клетки кожи при помощи скраба или пилинга. Если под рукой нет готового средства, приготовьте домашний сахарный скраб: 2 ст. л. сахара смешайте с 2-3 ч. л. жидкого негорячего меда. По желанию, можете добавить в полученную смесь несколько капель масла чайного дерева. Наносите скраб на вымытые руки, бережно массируя и растирая кожу.

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Еще один вариант скраба: при помощи косметической кисти или ватного диска нанесите на очищенную кожу рук оливковое или любое другое масло. Сверху — небольшое количество сахара. Массируйте каждую руку на протяжении минуты. Затем смойте скраб теплой водой.

После скрабирования идет питание. С этой целью вы можете использовать базовые косметические масла: авокадо, ши, жожоба, облепиховое, оливковое.

Соединив 1 ст. л. масла жожоба с 1 ст. л. пчелиного воска, у вас получится отличный питательный "коктейль". Также можно смешать несколько видов масел (ши + облепиховое).

Когда ваши ручки будут отскрабированны и напитаны полезными ингредиентами, самое время приступать к проведению парафинотерапии. Заранее подготовьте два одноразовых полиэтиленовых пакета и косметические варежки. Если у вас нет косметических варежек, подойдут зимние вязаные варежки.

Итак, что нужно делать?

1. Аккуратно опустите руку в жидкий парафин до кисти. Сначала 3-4 раза тыльной стороной, затем 3-4 раза внутренней. Задерживайте руку в парафине максимум на 5 секунд.

2. Когда на руке образуется парафиновая варежка, поместите руку в пакет, а затем — в косметическую варежку (или зимнюю).

3. Включите хороший фильм и засеките 40 минут.

Спустя указанное время, снимите варежки и пакет, чтобы освободить руки от парафина. Происходить это будет легко и абсолютно безболезненно. Когда снимите парафин, нанесите на кожу увлажняющий / питательный крем. Проводить парафинотерапию можно не чаще, чем раз в неделю.

При наличии кожных инфекционных заболеваний, порезов, высыпаний, аллергии, сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы делать эту процедуру нельзя. Отлично, если вы сможете проконсультироваться с врачом-дерматологом прежде, чем начнете плавить парафин.

Дополнительные процедуры

На карантине каждый день пользуйтесь увлажняющим кремом для рук без спирта, парабенов (все на -paraben), силиконов, продуктов нефтепереработки (минеральное масло, вазелин).

Отлично, если в его составе будут присутствовать компоненты натурального увлажняющего фактора (НУФ): аминокислоты, пироглутаминовая, молочная кислота, ионы натрия, кальция, калия, мочевина, глицерин, органические кислоты. Не помешает растительный сквалан, аллатноин, церамиды, морские водоросли, экстракты растений и ягод. Если кожа сильно сухая, присмотритесь к ночному питательному крему на основе масел.

Раз в неделю разрешаю намазывать ручки базовым косметическим маслом. Желательно делать это после проведения пилинга / скраба. Не ждите пока масло полностью впитается. Спустя 15-20 минут удалите его остатки сухими бумажными полотенцами. Сверху нанесите крем.

Также не забывайте о питательных и увлажняющих масках для рук. Можно использовать одноразовые тканевые маски-перчатки или гелевые spa-перчатки. Если есть желание, раз в неделю делайте маски из глины с добавлением косметического масла. Подойдет зеленая, розовая, голубая, белая глина.

Самый простой рецепт: 3 ст. л. зеленой глины смешайте с 1-1,5 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. жидкого меда и 1 ч. л. лимонного сока. Глину и масло можно брать любые. Спустя 15-20 минут смойте маску теплой водой и увлажните кожу.

Любите себя и свою кожу!

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