Как ухаживать за сухой кожей лица

Сухая кожа способна доставить немало неприятностей. Но их можно предотвратить.

В юности представительницы сухого типа кожи не имеют особых проблем — эпидермис не жирнеет, комедоны и угри появляются редко. Но со временем сухость дает о себе знать множеством проблем, главная из которых — преждевременное появление морщин.

Как ухаживать за такой кожей и средствами с каким составом пользоваться, чтобы сохранить ее молодость и красоту. На эти и другие важные вопросы отвечает в материале врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ СУХАЯ КОЖА?

Сухая кожа — это тонкий, бледный, тусклый эпидермис с матовым оттенком и еле заметной сеточкой капилляров. На нем практически отсутствуют поры и жирный блеск. К 30 годам на такой коже начинают образовываться морщины, нередко она становится чувствительной, появляются шелушения, очаговые покраснения и чувство стянутости.

Почему это происходит? Главная причина — недостаток серума, секрета, который производят сальные железы. Он удерживает в дерме влагу и защищает кожу от пересыхания. Если его не хватает, гидропидная мантия перестает выполнять свои функции.

Иногда сухую кожу спутывают с обезвоженной. Но на самом деле между ними существует огромная разница, поскольку обезвоженной на время может стать любой тип кожи. А сухая кожа — это постоянное ее состояние. Проще говоря, обезвоженной коже не хватает жидкости, а сухой — жира.

ПРИЧИНЫ СУХОСТИ КОЖИ

В большинстве случаев сухая кожа — это генетическая особенность, полностью устранить которую невозможно. Но также существуют и другие причины, провоцирующие сухость кожи:

недостаток секреции сальных желез;

атопический дерматит;

псориаз;

неправильный уход за кожей лица (использование агрессивных косметических средств, умывание водопроводной или горячей водой);

злоупотребление пилингами и скрабами;

гормональный дисбаланс;

прием некоторых лекарственных препаратов;

сахарный диабет;

авитаминоз;

желудочно-кишечные заболевания;

факторы внешней среды (сухой воздух, длительное пребывание на солнце);

несоблюдение питьевого режима;

несбалансированный рацион питания.

Установить точную причину сухости кожи может только врач, опираясь на результаты полученных анализов. Поэтому при появлении непроходящего чувства стянутости я настоятельно рекомендую обратиться к проверенному дерматологу. Поскольку нередко причина сухости кожи кроется не в сухом воздухе или неправильном питании, а в развитии заболеваний внутренних органов или кожи.

УХОД ЗА СУХОЙ КОЖЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Если вы не торопитесь идти к специалисту, а все же хотите попытаться решить проблему самостоятельно, рекомендую начинать с пересмотра рациона питания. Исключите из него соленые, острые, копченые, жареные, сладкие блюда, фаст-фуд, кофе, газировку, алкогольные напитки. Замените их на антиоксиданты, овощи и фрукты оранжевого цвета, листовую зелень, орехи, оливковое, кунжутное, льняное масло, мясо диетических сортов, рыбу.

Некоторые девушки игнорируют эти рекомендации, а зря. Наша кожа — это зеркало нашего образа жизни. Невозможно иметь красивую и здоровую кожу, систематически поедая чипсы или гамбургеры.

Следующий этап — это подбор правильных косметических средств для ухода за сухой кожей. Я рекомендую использовать щадящие средства с мягкой текстурой без спирта, сульфатов, минеральных масел и парабенов, предназначенные специально для сухого типа кожи.

Кроме того, вам необходимо соблюдать некоторые правила:

умывайтесь утром и вечером кипяченой водой комнатной температуры (не горячей и не холодной);

не забывайте, что уход за сухой кожей лица состоит из следующих этапов: демакияж, очищение, тонизация, увлажнение и питание;

утром и вечером увлажняйте кожу кремами;

применяйте домашние или покупные маски;

подпитывайте кожу натуральными маслами, можете активно использовать эфирные масла: виноградных косточек, зародышей пшеницы, салфоровое, миндальное (отлично, если масла будет входить в состав кремов и масок). Масло базилика, бергамота, цитрусовых не рекомендуется применять, поскольку они обладают мощным стягивающим действием.

Хочу подчеркнуть, что наносить масла необходимо на предварительно очищенную и увлажненную кожу на 10-15 минут. Желательно перед этим соединить их с любыми жиросодержащим веществом (это может быть люое растительное масло). Исключение составляет эфирное масло чайного дерева и лаванды. Выполняя эту процедуру, можно делать самомассаж лица, параллельно предотвращая появление нежелательных морщин.

Что касается кремов для сухой кожи. Перед покупкой и использованием какого-либо средства внимательно изучайте этикетку. Если увидели там алкоголь денатурат (Alcohol Denat), парабены (Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben), формалин (Formalin), формальдегид (Formaldehyde), сульфаты (SLS — Sodium Lauryl Sulfate, SLES — Sodium Laureth Sulfate), ставим на место.

Желательные компоненты средств для сухой кожи это: алоэ вера, глицерин, гиалуроновая, гликолевая, молочная кислота, пантенол, антиоксиданты, мед, экстракт розы, миндаля, чайного дерева, токоферол, биотин, сквалан, витамин С, масло лесного ореха, жожоба, нероли, арганы, зародышей пшеницы, дамасской розы, полифенолы винограда. Также при сухом типе кожи показано применение увлажняющих, восстанавливающих, витаминных сывороток.

Отдельно хочу отметить, что с приходом осени сухая кожа нуждается в особом уходе. Поэтому в холодное время года я рекомендую пользоваться кремом с плотной текстурой (можно наносить прямо перед выходом из дома) и регулярно делать питательные дневные и ночные маски. Отшелушевающие маски, скрабы, пилинги делать тоже разрешается, но не более 2 раз в месяц.

При сухом типе кожи вам придется постоянно следить за ее состоянием. Но на самом деле, если наладить рацион питания и подобрать правильные косметические средства, она не будет доставлять вам лишних хлопот.

В случае, когда сухость кожи появилась нежданно-негаданно, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Возможно, таким образом организм посылает вам предупредительные сигналы изнутри. Также речь может идти и о развитии серьезных кожных заболеваний.

В целом, сухая кожа — это не приговор. Главное — профессионально и систематически за ней ухаживать. А если вы не знаете, какими средствами пользоваться и что с чем комбинировать, проконсультируйтесь со специалистом. Он поможет вам подобрать максимально эффективные средства для ежедневного ухода за сухой кожей.

Любите себя и свою кожу!

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