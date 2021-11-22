Как выбрать правильный крем для лица

Это косметическое средство находится на коже по 10-12 часов, поэтому нельзя подходить к его выбору легкомысленно.

Детально о том, как выбрать крем для лица рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Основной успех домашнего ухода за лицом (причем неважно, женщина вы или мужчина) — это правильно подобранный крем, ведь средство для очищения кожи находится на лице считанные минуты, даже маска лежит до 30 мин, а крем — 10-12 часов. Поэтому он должен вам идеально подходить и выполнять те задачи, которые вам необходимы.

Сразу важный момент: если у вас на коже есть дополнительные проблемы, такие как пигментация, высыпания, купероз или вы находитесь на курсе лечения у вашего косметолога/дерматолога, то доверьте выбор крема специалисту. Эти правила выбора крема для тех, у кого нет видимых проблем.

Итак, первое, что вы должны определить — ваш тип кожи.

Она может быть:

1) сухая, а именно:

— кожа тонкая, нежная;

— поры мелкие, практические незаметные;

— кожа матовая, без блеска;

— периодически беспокоит чувство сухости, стянутости или шелушения;

— в молодости сухая кожа очень красивая, но уже после 25 лет склонна к появлению мимических морщин и раннему старению.

2) жирная:

— кожа толстая и плотная;

— поры широкие, характерен жирный блеск по всему лицу, на этой коже быстро появляются комедоны и угри;

— такая кожа доставляет немало проблем в молодом возрасте, зато не склонна к появлению мелких мимических морщин.

3) комбинированная:

— сочетает в себе участки жирной и нормальной или сухой кожи;

— в Т-зоне поры расширены, на остальных участках малозаметны;

— салоотделение повышено только в Т-зоне;

— время от времени появляются комедоны, черные точки и угри;

— комбинированная кожа может доставлять проблемы в молодом возрасте, зато не склонна к преждевременному старению в зрелом.

4) нормальная:

— кожа гладкая, упругая;

— поры маленькие, едва заметные в центральной части лица;

— блеск может быть только в Т-зоне (лоб, нос, подбородок);

— нормальная кожа не беспокоит в молодом возрасте и при правильном уходе стареет медленно.

Определившись с типом кожи, выбираем крем по возрастной категории. Для решения определённых задач можно взять крем 5 лет+, например, вам 26 лет, но у вас уже появились "гусиные лапки" в уголках глаз. Тогда будет уместно взять крем для кожи 30+. Во всех остальных случаях нужно выбирать крем строго в соответствии с возрастом.

Дальше смотрим на сезонность: в летнее время акцент на увлажнение и SPF-защиту, в зимнее — на питание и защиту от ветра/мороза.

И ещё один важный момент — текстура. Есть гели, крема, плотные крема и крема маслянистой текстуры. Здесь уже вопрос исключительно личных предпочтений. Многие достойные марки имеют пробники, поэтому сначала возьмите пробник, протестируйте его запах, текстуру и только потом покупайте. В моей практике были случаи, когда идеально подходящим кремом не могли пользоваться из-за запаха.

Почему крем может не подойти и чем это грозит?

— вы выбрали крем не по своему типу кожи. В этом случае все, что вас беспокоит, будет усугубляться, у сухой кожи — чувство стянутости и шелушение, у жирной — салоотделение и сыпь.

— вы выбрали крем для другой возрастной группы. Если ваш возраст старше, чем рекомендовано на креме, то эффективности от крема вы не увидите; если младше — то вы будете стимулировать то, что и так достаточно вырабатывается и опять, скорее всего, не увидите эффекта, если не будет обострения сыпи, жирности и т.д.

— вам не подошёл запах/текстура крема. Тогда вы просто не сможете пользоваться кремом и прийдется выбирать новый, поэтому в идеале вначале протестировать пробник.

И последнее, при возможности отдавайте предпочтение профессиональным маркам, у них всегда есть выбор и самого продукта, и его цены, но они всегда разрабатываются с учётом индивидуальных потребностей и имеют более совершенный состав. Некоторые виды такой косметики представлены в специализированных магазинах, аптеках, клиниках и интернет-магазинах. Чтобы определиться с выбором, я бы советовала отправляться в специализированный магазин, где обязательно работают консультанты, и приобретать товар там — так меньше риска купить что-то, что вам в итоге не подойдет.

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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