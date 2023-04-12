Косметическая глина: инструкция по применению

Это средство способно подсушить высыпания, отшелушить ороговевшие клетки и выровнять цвет лица, но перед применением нужно знать несколько правил.

На сегодняшний день косметическая глина — это самый популярный и наиболее доступный косметический ингредиент. Она действительно обладает высокой эффективностью, но при этом не стоит всех денег мира. Поэтому рано или поздно к ней начинают присматриваться многие девушки.

О том, как выбрать глину по типу кожи и как правильно ее применять в домашних условиях, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук

О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ И РАЗНОВИДНОСТЯХ ГЛИНЫ

Глина — это измельченная до состояния порошка горная порода, в которой содержатся полезные компоненты (магний, марганец, цинк, медь, алюминий). Состав глины напрямую зависит от ее местонахождения и минеральной структуры. При соединении с водой она образует однородную активную смесь, которую наносят на предварительно очищенную кожу лица или тела. В чем же заключаются плюсы косметической глины? Она обладает некоторыми полезными свойствами:

очищает поры от грязи, вредоносных микроорганизмов, избытка кожного сала, тяжелых металлов (показана к применению при борьбе с черными точками и угревой болезнью);

регулирует работу сальных желез (нормализует процесс выделения кожного сала);

стимулирует клеточный обмен;

насыщает роговой слой (эпидермис) полезными минералами;

повышает иммунитет кожи;

обладает успокаивающим, отбеливающим, антисептическим, регенерирующим, подсушивающим действием;

замедляет процессы старения.

На сегодняшний день существует около 12 видов косметической глины. Наибольшей популярностью пользуется белая, черная, голубая, зеленая, красная, розовая, желтая и гассул (глина, которою добывают исключительно в Марокко).

О ВЫБОРЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНЫ

Если вы думаете, что можно выбрать глину по цветовому предпочтению, то вы заблуждаетесь. Главный критерий выбора — ваш тип кожи. Для того, чтобы не прогадать, необходимо просто знать, что подходит именно вам.

Белая глина обладает деликатным очищающим и матирующим действием, способствует восстановлению кожного тургора, подходит для борьбы с черными точками и акне.

Предназначение: все типы кожи.

Черная глина сужает расширенные поры, нормализует процесс выделения кожного сала, устраняет сальный блеск, обладает матирующим эффектом.

Предназначение: жирная, комбинированная, проблемная кожа.

Зеленая глина (французская) глубоко очищает кожу, отлично отшелушивает ороговевшие клетки (чешуйки), частично устраняет отечность, сужает поры.

Предназначение: жирная, проблемная, комбинированная кожа. Противопоказана при наличии розовых угрей.

Красная глина глубоко очищает и сужает поры, улучшает кровоснабжение, устраняет раздражения.

Предназначение: жирная, нормальная, чувствительная, склонная к аллергическим реакциями кожа.

Розовая глина (смесь белой и красной) отлично очищает поры, обладает дезинфицирующим и легким разглаживающим эффектом, снимает раздражения.

Предназначение: все типы кожи, показана для чувствительной.

Желтая глина деликатно очищает поры, способствует насыщению кожи кислородом, стимулирует микроциркуляцию.

Предназначение: сухая и проблемная, склонная к аллергическим реакциям кожа.

Голубая глина обладает противовоспалительным, антисептическим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, регулирует обменные процессы, эффективна при борьбе с угревой болезнью.

Предназначение: жирная, комбинированная, проблемная кожа.

Последний тип глины, о котором пойдет речь — это гассул или марокканская глина. Добывают ее исключительно в Марокко в недрах Атласских гор (долина — Moulouya). Она имеет достаточно насыщенный минеральный состав. Эта глина отлично очищает поры, нормализует выработку кожного сала, смягчает и осветляет эпидермис. Подходит для всех типов кожи.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГЛИНОЙ

Сделать глиняную маску в домашних условиях очень легко. Для этого необходимо развести ее небольшим количеством обычной или минеральной воды, настоя из лекарственных трав (ромашка, крапива, череда) или зеленого чая. Также вы можете добавить в маску 2-3 капли масла. Отлично подойдет масло чайного дерева, зеленого чая, виноградных косточек, оливковое. Разводить маску рекомендуется, следуя инструкции производителя, в обычной стеклянной емкости. Ионы металлов могут вступать в реакцию с компонентами маски, меняя ее состав и свойства. Готовую смесь, размешанную до однородной массы, наносят на очищенную, слегка влажную кожу лица. Перед проведением процедуры ее можно распарить теплым полотенцем, чтобы открыть поры.

Если вы делайте глиняную маску впервые в жизни, нанесите ее на 5 минут, чтобы посмотреть, как отреагирует кожа. Если аллергической реакции нет, со второго раза можете смело увеличивать время пребывания маски на лице. Наносите глину ровным слоем при помощи косметической кисточки или лопатки (шпателя), не покрывая область вокруг глаз и губ (кожа в этих местах очень тонкая и чувствительная).

Максимальное время пребывания маске на лице — около 15 минут. Важный нюанс — глина не должна полностью высыхать на эпидермисе. В противном случае можно пересушить кожу и получить раздражение. Но если так случилось, что вы замечтались и передержали ее, смочите в воде чистое, мягкое полотенце и приложите его к лицу на 2-3 минуты.

Делать глиняные маски рекомендуется 1-2 раза в 7 дней. После завершения процедуры кожу необходимо как следует увлажнить.

Глина — это простой и понятный ингредиент. Однако хочу отметить, что все же не стоит покупать самую дешевую глину. Поскольку в идеале перед тем, как попасть к вам в руки, она должна пройти проверку на радиоактивность. То есть, в ее составе не должны присутствовать примеси тяжелых металлов (ртуть, свинец, мышьяк). Это же касается и средств, изготовленных на основе глины — покупные маски, скрабы, пилинги.

Проверить на глаз, есть ли в глине тяжелые металлы, невозможно. Поэтому рекомендую приобретать ее у проверенных производителей.

И конечно же, помните, что глина не омолодит вашу кожу, не выровняет овал лица и не устранит глубокие морщины. Воздействует она только на роговой слой, то есть способна подсушить высыпания, отшелушить ороговевшие клетки, выровнять цвет лица.

Напоследок хочу поделится с вами рецептом своей любимой глиняной маски. Для ее приготовления вам необходимо смешать в чистой емкости 1 ст. л. белой глины, 1-1,5 ст. л. воды, ½ ч. л. жидкого меда, 2-3 капли масла чайного дерева. Эта маска очистит ваш эпидермис, успокоит и подпитает его полезными веществами.

Любите себя и свою кожу!

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