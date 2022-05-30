Летний уход за волосами: как увлажнять, защищать и питать

Уход за волосами летом не требует слишком больших усилий. Главное — внимательно следить за их состоянием.

Лето — это пора испытаний для волос. Прямые солнечные лучи влияют на их состояние не наилучшим образом. В результате этого они не только пересыхают и становятся безжизненными, но еще и выгорают.

О том, как защитить волосы от УФ-лучей и почему необходимо их увлажнять, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

О ВЛИЯНИИ СОЛНЦА НА ВОЛОСЫ

Наши волосы состоят не только из кератина и липидов, примерно 15% химического состава занимает вода. Под воздействием ультрафиолетовых лучей она очень быстро испаряется. В результате чего волосы становятся сухими и ломкими. В паре с альфа-лучами работают бета-лучи, которые разрушают натуральный и искусственный пигмент. Проще говоря, волосы теряют цвет. Происходит это по причине того, что эумеланин, пигмент меланин, отвечающий за цвет волос от красно-коричневого до насыщенно черного, быстро распадается под воздействием солнца. Второй пигмент — феомеланин, разрушается не так быстро. Но он отвечает больше за оттенок волос из желто-красной палитры цветов.

Оба пигмента важны, поскольку цвет волос зависит от их количественного соотношения. Именно поэтому летом шевелюру необходимо не только увлажнять, защищать, но и питать.

УВЛАЖНЕНИЕ

В летний период волосы пачкаются быстрее, чем в любое другое время года. Всему виной жаркий воздух и пыль, которая оседает на них. Также, под воздействием солнца, активизируется работа сальных желез, и волосы быстрее жирнеют. Поэтому приходится мыть их немного чаще обычного. Я рекомендую использовать с этой целью мягкий шампунь, содержащий увлажняющие и антиоксидантные компоненты. Это гиалуроновая кислота, коллаген, кератин, экстракт алоэ вера, виноградных косточек, зеленого чая, гагамелиса или эвкалипта, линолевая кислота, хитозан, пантенол, растительный глицерин, коксовое молоко, протеины шелка, полефинолы, катехины.

Антиоксидантные ингредиенты нейтрализуют пагубное воздействие солнца и свободных радикалов, усиливая защитную функцию волос и кожи головы. Кроме того, они частично препятствуют потери пигмента. Также в шампуне для летного ухода за волосами должны присутствовать экстракты лекарственных растений и витамины: экстракт ромашки, розмарина, шалфея, папоротника, витамины А, В, С, Е. Постарайтесь отказаться от шампуней, содержащий тяжелые поверхностно-активные вещества, спирт, продукты нефтепереработки. Отличной альтернативной будет натуральный шампунь с максимально простым составом.

Если ваши волосы не пожирнели, но вам необходимо их освежить, приготовьте настой из лекарственных трав. Подойдет крапива, хвощ, зверобой, ромашка, бессмертник. Залейте 1-2 ст. л. растения 200 мл кипятка, настаивайте 15-20 минут, затем процедите и остудите. После разбавьте настой чистой водой, предназначенной для мытья волос. Но хочу подчеркнуть, что такие настои больше подходят темноволосым девушкам. У обладательниц светлых волос может появится специфический оттенок.

С целью глубокого увлажнения можно курсами применять увлажняющие сыворотки и флюиды. Подбирать эти средства необходимо по типу кожи головы или исходя из состояния волос. Они могут предназначаться для устранения секущихся кончиков или восстановления волос по всей длине. Два-три раза в неделю можно делать питательно-увлажняющую маску на основе натуральных масел.

ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ

Летом волосы необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей. С этой целью можно применять средства с солнцезащитным фильтром 5-15 SPF. Это может быть лосьон, спрей, несмываемая маска-спрей, кондиционер, бальзам. Если мы говорим о кондиционерах и бальзамах, то наносить их на волосы необходимо после применения шампуня. С какой целью? Они "сглаживают" волосы, проникая в структуру. В добавок к этому они смягчают волосы, упрощая процесс расчесывания, и частично выполняют защитную функцию.

Спреи и лосьоны, как правило, наносятся перед выходом на солнце. Они создают на поверхности волос пленку, которая отталкивает солнечные лучи. Выбирая их, я советую внимательно изучать состав, поскольку они влияют еще и на регенерационные процессы. Желательными компонентами является вода, кератин, мочевина, глицерин, бензоат натрия, лаурил лизин, трибутил цитрат.

Кончики волос можно покрывать натуральным маслом, подойдет жожоба, ши, аргановое, миндальное, кокосовое, репейное. Раз в 7-10 дней делайте масляную маску для волос с добавлением меда.

Защитить ваши волосы от пагубного солнечного воздействия масло поможет и на отдыхе. Перед купанием в море или бассейне я рекомендую наносить его по всей длине шевелюры. Если у вас нет такой возможности или желания, после водных процедур ополаскивайте волосы чистой водой, нанося кондиционер или бальзам. Это позволит избежать пересушивания и выгорания.

Уход за волосами летом не требует слишком больших усилий. Главное — внимательно следить за их состоянием.

Кроме всего вышесказанного, я бы советовала вам придерживаться следующих простых правил:

мыть голову слегка теплой водой, по возможности — предварительно прокипяченной и остуженной до комнатной температуры;

не наносить шампунь на кончики — они и без того летом пересыхают;

не выходить на солнце с мокрыми волосами (они могут выгореть в процессе высыхания);

обязательно носить головной убор, сделанный из натурального, дышащего материла (особенно в период с 11 до 16 часов, когда солнце очень "горячее");

отказаться от использования утюжков, плоек;

по возможности отказаться от процедур окрашивания;

наносить на окрашенные волосы специальные защитные средства;

соблюдать питьевой режим.

Любите себя и свои волосы!

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