Носогубные морщины: как обмануть время

Здесь не обойтись без мощной силы воли, ведь уход за кожей лица — это беспрерывный и длительный процесс.

Во все года, во все века… многих девушек интересует один и тот же вопрос: как замедлить процесс старения? Конечно, умом мы отчетливо понимаем, что возрастные изменения — неизбежны. Но когда на лице появляются первые морщины, на душе становится грустно.

Чаще всего представительниц прекрасного пола тревожат морщины под глазами ("гусиные лапки"), между бровями и в области лба. А чего только стоят носогубные складки, которые, как правило, появляются раньше всего! Именно поэтому мы сегодня разберемся, как же предотвратить появление носогубных морщин.

ЧТО ТАКОЕ НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ?

Носогубные складки — это две морщины в виде борозды, которые тянутся от угла носа к углу рта. Разглядеть их можно, когда человек улыбается или с кем-то беседует. В состоянии покоя они едва заметны. Но с возрастом эти заломы становятся более четкими и глубокими. Почему так происходит?

Существует две основные причины, тесно связанные между собой:

природный процесс старение кожи (опущение тканей лица вниз к центру, уменьшение жировых пакетов, сбой мышечного тонуса, уменьшение объёмов лица при похудении);

пагубное влияние образа жизни.

Отдельно стоит выделить еще несколько причин, по которым могут появляться носогубные морщины — это анатомическая особенность человека, неправильный прикус, резкий сброс лишнего веса, который влечет за собой изменение овала лица.

ВИДЫ НОСОГУБНЫХ МОРЩИН

В косметологии выделяют три вида носогубных морщин:

штрих-складка;

gap-складка;

градиентная складка.

Штрих-складки — это слабо заметные морщины-линии, которые не затрагивают глубокий слой кожи. Как правило, они не доставляют эстетического дискомфорта и убираются достаточно просто. Для этого косметолог составляет правильный комплекс уходовых процедур. Он может включать такие методы, как очищение кожи, пилинг, увлажнение, мезотерапию, RF-лифтинг.

Gap-складки — это уже четко выраженные морщины, которые появляются, как правило, на фоне природных процессов старения кожи. Этот вид складок убирать значительно сложнее, чем предыдущий. В зависимости от состояния кожи применяют нитевую подтяжку, контурную пластику, липофилинг (заполнение складок собственным жиром пациента) и т. д.

Что касается градиентных носогубных складок, то это морщины, которые являются анатомической особенностью человека. Образуются они при значительном перепаде высоты верхней губы и щеки. Корректируются такие складки филлерами, липофилингом или другими процедурами, которые врач назначает в индивидуальном порядке.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОСОГУБНЫХ МОРЩИН?

Контурная пластика — это, конечно, действенный способ убрать ненавистные морщины, но дорогостоящий, да и вообще далеко не все женщины явлвются поклонницами "уколов красоты". "Можно ли обойтись без таких радикальных методов омоложения?", — спросите вы. Конечно, можно. Но в таком случае вам понадобится мощная сила воли и осознанность. Поскольку уход за кожей лица — это беспрерывный и длительный процесс.

С чего же начать? С изменения образа жизни. Если вы любительница сладких плюшек, придется совсем несладко. Но, увы, вы будете вынуждены отказаться не только от них, но еще и от фаст-фуда, алкогольных напитков, курения, жирной и жареной пищи.

Нормализация рациона питания — это первый секрет на пути к предотвращению развития глубоких носогубных морщин. Поэтому свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень должны всегда обитать в вашем холодильнике.

Второй секрет — питьевой режим. Вы не поверите, но обычная вода способна творить чудеса. Регулярное употребление достаточного количества "правильной" жидкости позволит вам значительно замедлить процесс возникновения носогубных морщин и не только носогубных. Что имеется в виду под определением "чистая"? Это негазированная фильтрованная вода, желательно — теплая или комнатной температуры.

Третий секрет — регулярное увлажнение и очищение кожи. Даже если вы целый день не выходили из дома, ваша кожа нуждается в комплексном уходе — одного умывания холодной водичкой маловато будет. Поэтому не игнорируйте увлажняющие тканевые маски, патчи, кремы, в состав которых входит гиалуроновая кислота.

Если не знаете, какие средства выбрать, проконсультируйтесь с косметологом. Он подберет для вас профессиональные продукты, которые не навредят коже и помогут замедлить процесс формирования носогубных складок.

Все эти простые секреты можно назвать универсальными рекомендациями по уходу за кожей лица. Но поскольку сегодня мы говорим о предотвращении появления носогубных морщин, хочу отдельно акцентировать ваше внимание еще на нескольких важных правил.

А именно:

старайтесь спать на спине, а не на боку (если вы постоянно спите на одном боку, морщина с одной стороны лица может стать более выраженной);

делайте самомассаж носогубной области;

практикуйте фитнес для носогубной области (фитнес улучшает тонус мышц);

следите за своей мимикой (слишком широкая улыбка углубляет носогубные складки);

используйте специальные профессиональные средства по уходу за проблемной зоной (не покупайте средства за три копейки по совету подруги);

избегайте прямого попадания солнечных лучей на лицо (солнце может привести к изменениям в структуре эластических волокон кожи);

хотя бы изредка посещайте кабинет косметолога (это позволит вам профессионально отслеживать состояние вашей кожи).

Рекомендую начинать борьбу с носогубными складками после 25 лет, когда вы видите только штрих-морщины. Если есть необходимость, можно приступать к делу и раньше. Например, неправильный прикус можно исправить до 25 лет, не дожидаясь возникновения градиентной носогубной складки.

Также учитывайте, что носогубные складки станут ярко выраженными после резкого сброса лишнего веса, связанного с жесткими ограничениями в питании во время диет или в результате болезни. В таком случае без помощи косметолога вам не обойтись, поскольку нужно будет снять гипертонус лица и уравновесить его мышечное состояние.

ВМЕСТО МОРАЛИ

Помните, что правильный образ жизни значительно замедляет природный процесс старения кожи, не позволяя естественному коллагену разрушаться. А правильно подобранная и качественная косметика улучшает ее состояние.

Но также призываю вас не слишком увлекаться усовершенствованием. В том числе — устранением носогубных складок. Они есть у всех, ведь таковы анатомические особенности человеческого лица, поэтому полностью избавиться от них невозможно, даже прибегнув к услугам мега профессионального косметолога (да и зачем?). Примите этот жестокий факт, выдохните и выпейте стакан чистой воды.

Любите себя и цветите!

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