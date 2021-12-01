Это почти оригинальный способ приготовления знаменитого салата, однако вместо дефицитных рябчиков в этом варианте — необычный ингредиент.
Существует масса вариантов приготовления салата оливье. К слову, рецепт принадлежит шеф-повару московского ресторана "Эрмитаж" французу Люсьену Оливье, работавшему на привилегированной кухне в 1860-х. Среди гурманов ходили настоящие легенды о вкусе этого потрясающего салата, однако Оливье не рассказал миру секрет его приготовления. Лишь спустя некоторое время появились первые попытки раскрыть рецептуру.
В одном из первых вариантов, опубликованных в журнале "Наша еда" были указаны картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы, оливки. Для заправки классического оливье использовали соусы "Провансаль" и "Кабули".
Впоследствии оливье перекочевал на обычные кухни. Правда, с некоторыми переменами. Вместо рябчиков к оливье начали добавлять вареную колбасу, каперсы и оливки заменили солеными огурчиками и консервированным горошком. Единственное, что осталось неизменным – заправка "провансаль". Ниже вы найдете рецепт оригинального оливье, однако вместо дефицитных рябчиков в этом варианте – говяжий язык.
Ингредиенты:
Для салата:
- 5 картофелин (примерно 450 г)
- 300 г вареного говяжьего языка
- 1-2 свежих огурца
- 50 г оливок
- 30 г каперсов
- 200 г готового майонеза или соуса на перепелиных яйцах.
Время приготовления: 2 часа.
Приготовление пошагово:
1. Отдельно отвариваем картофель и говяжий язык, добавляем специи для аромата.
2. Нарезаем кубиками очищенный картофель, язык и огурец. Оливки можно добавить целиком, а можно и порезать. Отправляем в миску каперсы. Солим и перчим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Оливье по 100-летнему рецепту готово, можно подавать к столу.
3. Можно взять готовый майонез или приготовить его самостоятельно. Для этого в чашу блендера закладываем 5 перепелиных яиц, 200 мл растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. горчицы, перец по вкусу.
Окунаем ручной блендер в чашу таким образом, чтобы конус с ножом полностью накрыл желтки. Включаем режим "турбо", если такого нет - максимальную скорость, и около 5-10 секунд (в зависимости от мощности вашего блендера) держим неподвижно, пока на дне не появится эмульсия. Теперь можем поднимать немного ножку, пока все масло соединится с полученной массой. Процесс приготовления займет не больше минуты.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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