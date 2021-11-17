Патчи под глаза: эффективное средство омоложения или маркетинг?

На самом деле эта косметическая процедура может быть очень действенной. Но только при соблюдении трех условий.

Патчи под глаза — одно из самых активных домашних средств для ухода за зоной вокруг глаз. Кто-то верит в их сверхспособность омолаживать зону вокруг глаз за несколько минут, а кто-то считает, что это всего лишь маркетинг и пустая трата денег. На самом деле действие патчей в первую очередь зависит от правильно выявленной проблемы, от того, насколько правильно вы их подберете и будете соблюдать инструкцию по применению.

О том, действительно ли работают патчи и как ими правильно пользоваться, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ПАТЧИ И ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ

Патчи, как и все ультрамодные тканевые маски и различные средства ухода, пришли к нам из Южной Кореи. Корейцы славятся своей любовью к уходовой косметике и являются производителями и законодателями многих трендов в косметологии. Само же название взято из компьютерной терминологии, где "патчем" называют быструю коррекцию дефекта.

Существует множество разновидностей патчей — это и тканевые (появились первыми, они менее эффективные), и гидрогелевые (более плотно прилегают к коже, обеспечивая быстрое проникновение активных веществ, удобнее в применении), есть патчи из гиалуроновой кислоты (сухое активное вещество растворяется на поверхности кожи и впитывается), патчи-пластыри (очень плотно ложатся на кожу, идеальны при отеках, обеспечивают хороший дренаж) и патчи с микроиглами (например, иглы из гиалуроновой кислоты прокалывают кожу и за время ношения патча растворяются в ней). Наиболее распространены для домашнего ухода гидрогелевые патчи.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ РЕШИТЬ ПАТЧИ

В первую очередь это дренаж — снятие отечности, осветление темных кругов под глазами, если они связаны не с врожденным пигментом, а со стрессом; разглаживание морщин (но эффект не длительный); увлажнение; снятие следов усталости и напряжения. Показания для применения — поддержание эффекта после активных косметологических процедур и sos-процедура после бессонной ночи, вечеринки, перелета.

Патчи подойдут женщинам от 25 до 45 лет, опираясь на показания выше, при использовании их 2-3 раза в неделю. Ранее 25 лет ими пользоваться нет смысла из-за хороших ресурсов молодой кожи, после 45 по причине уже их недостатка — малоэффективно.

Пользоваться патчами каждый день не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда необходим накопительный эффект компонентов в зоне. Действие патчей зависит от активных компонентов — гиалуроновой кислоты, коллагена, витаминов С и Е, антиоксидантов, препаратов, улучшающих микроциркуляцию, пептидов и т.д.

Но нужно помнить, что в составе патчей эти вещества содержатся в большой концентрации, из-за чего могут вызывать аллергические реакции на коже, поэтому перед нанесением патчей под глаза необходимо обязательно сделать пробу, например, на внутреннюю сторону предплечья.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением патчей необходимо очистить кожу. Используйте привычные средства для умывания — пенку, лосьон или мицеллярную воду, тоник. Далее можно сделать массаж в зоне вокруг глаз, чтобы подготовить кожу к процедуре, немножко разогнать кровь и лимфу, тем самым усилив эффект патчей (перед тем как делать массаж, обратитесь к своему косметологу за консультацией, чтобы сделать все правильно и не растянуть нежную кожу вокруг глаз).

Для снятия отечности и лечения мешков вокруг глаз лучше располагать патчи узкой стороной к носу, а если работаете с сеткой морщин, то наоборот. Накладывать и снимать патч нужно от внутреннего угла глаза (ближе к носу) к наружному, по линиям оттока жидкости, и наносить на пару миллиметров ниже ресничного края, чтобы жидкость не попадала на слизистую глаза.

После накладывания патчей рекомендовано 5 минут полежать, так как они могут сместиться на середину щеки, если вы сразу начнете ходить или что-то делать. В основном время нанесения патчей - 15-25 минут (есть и исключения). Не нужно выполнять процедуру более длительный период и точно нельзя с ними спать: если жидкость в патчах испарится, то вместо хороших результатов появится раздражение, сухость и другие нежелательные явления.

После снятия патчей легкими движениями вбейте остатки жидкости в кожу пальцами и обязательно нанесите крем для зоны вокруг глаз, чтобы закрыть процедуру и улучшить эффект. Помните, патчи нельзя использовать повторно.

Вы можете купить патчи как в индивидуальной упаковке (то есть внутри их будет всего 2 шт.) или же в баночке, где их будет примерно 30 шт. (у разных производителей по-разному). Если вы приобрели банку, необходимо помнить следующее: срывать защитную мембрану под крышкой патчей нельзя, их всегда нужно плотно закрывать крышкой после использования, чтобы активная жидкость не высохла. Хранить открытую упаковку нужно только в холодильнике, в таком случае компоненты в патчах будут активными дольше, от чего эффект от применения будет лучше.

Доставать патчи нужно только лопаткой, производители не зря ее прикладывают к упаковке — это необходимо, чтобы микробы с поверхности рук не попали в банку. Открытую упаковку нужно использовать не более чем в течение 2-3 месяцев, далее патчи свои свойства теряют, и вместо эффективных могут стать вредными. И, конечно, нужно обязательно читать состав и показания к патчам. Например, патчи с ретинолом нельзя использовать в летний период, потому что ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу, из-за чего могут появляться ожоги и пигментация.

КАК ПОДОБРАТЬ ПАТЧИ

Не всегда выбранное средство дает результат — это зависит и от выбранного патча, и от особенностей вашего организма. Кому-то удается подобрать подходящее средство с первого раза, кому-то приходится пробовать и три варианта. Главное, чем необходимо руководствоваться при выборе, чтобы повысить шансы на успех — это состав активных компонентов.

Если у вас отечность и темные круги, в основе должны быть вещества, улучшающие микроциркуляцию и дренаж (экстракт конского каштана, винный экстракт, кофеин и др.), если морщины — антивозрастные компоненты (гиалуроновая кислота, коллаген, ретинол, пептиды), если стрессовая кожа — антиоксиданты и витамины (витамин Е, витамин С, коэнзим Q10, аминокислоты). Например, если при отечности вы возьмете патчи с гиалуроновой кислотой (а она притягивает воду), то отеки только усилятся.

От хороших, подходящих вам патчей вы увидите эффект после первого применения — это осветление кожи, снятие отечности, эффект подтянутости кожи, блеск и свежесть в зоне вокруг глаз. Если такого эффекта нет, то они вам не подходят, и нужно пробовать другие патчи.

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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