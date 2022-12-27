Перхоть: почему появляется и как с ней бороться

Это заболевание, требующее серьезного подхода к лечению, ведь может сигнализировать о других проблемах со здоровьем.

Приходилось ли вам видеть на своих плечах белый "снег"? Согласно научным исследованиям, каждый второй человек хотя бы раз в жизни сталкивался с перхотью. Приходит в нашу жизнь она, как правило, нежданно, доставляя массу неприятных хлопот.

Что она собой представляет, почему возникает и как с ней бороться, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРХОТЬ

В дерматологии под перхотью подразумевается десквамативный дерматоз. Десквамация означает чешуйчатое отслоение отмерших чешуек. То есть, перхоть — это ороговевшие клетки кожи, которые, как им и подобает, отшелушиваются. Но проблема заключается в том, что происходит этот процесс слишком быстро — от 15-20 до 7 дней. В норме период обновления рогового слоя длится около 28 дней.

Благодаря этому ускорению, на плечах и появляется белый "снег" или "хлопья", от которых очень тяжело избавиться. В некоторых источниках перхоть называют себореей, но это в корни неправильно. Почему?

Себорея — это нарушение функции сальных желез, характеризующиеся повышенным продуцированием кожного сала (себума) и изменением его качества. Существует три формы себореи — жирная, сухая и смешанная.

Перхоть может быть первым симптомом себореи, но при этом она способна появляться и самостоятельно. В свою очередь себорея является фактором, который способствует появлению перхоти. Проще говоря, себорея и перхоть тесно связанны между собой, но это две разные дерматологические проблемы.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРХОТИ

На коже нашей головы обитают дрожжевые грибки, которые называются малассезия (Malassezia). Возбудителем перхоти является Malassezia globosa. Она питается кожным салом и обитает, как правило, в местах сосредоточения сальных желез.

В процессе поедания сала, малассезия выделяет жирные кислоты, среди которых — олеиновая кислота. Она то и вызывает раздражение кожи, запуская процесс ускоренного обновления клеток. Но происходит это при условии активного размножения малассезии. Симптоматически это проявляется в виде зуда кожи головы, сухости и стянутости рогового слоя, появления локальных очагов воспаления.

Что же запускает процесс размножения грибков и формирования перхоти? К главным причинам я отношу:

гормональный дисбаланс;

себорею;

нарушение работы органов пищеварения и иммунной системы;

сильный стресс;

развитие хронических инфекций;

генетический фактор (чувствительность к олеиновой кислоте );

); неправильный уход за кожей головы (использование горячего режима фена, неправильно подобранного шампуня, бальзама);

прием некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков);

дефицит витаминов (А, В, С);

несбалансированный рацион питания (злоупотребление алкогольными напитками, газировкой, фастфудом).

КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРХОТЬЮ

Для того, чтобы быстро и эффективно устранить перхоть, необходимо установить причину ее развития. Нужно понять, о чем она сигнализирует: о реакции организма на стресс, формировании себореи, нарушениях работы органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому самый действенный способ — сразу обратиться за помощью к дерматологу. Что делать, если такой возможности нет?

Во-первых, необходимо приобрести шампунь по типу кожи головы, предназначенный для лечения перхоти. Она бывает сухой и жирной. Сухая перхоть очень легко осыпается, жирная скапливается на роговом слое. Но определить, чем они отличаются, простому человеку достаточно сложно.

В составе шампуня против перхоти должны присутствовать противогрибковые, кератолические и цитостатические компоненты. Главными среди них являются пироктон оламин, пиритион цинка, сера, ихтиол, салициловая кислота, климбазол, сульфид селена, циклопирокс, кетоконазол. Также он может содержать лимонную кислоту, ниацинамид, витамин А, В5, С, Е, аминокислоты, экстракт мяты, ментола, эвкалипта, лопуха, розмарина, шелфея, дубового мха, алоэ вера, полыни.

Шампунь против перхоти должен выполнять несколько задач:

эффективно очищать и успокаивать роговой слой, уничтожая грибок;

устранять затвердевшие скопления хлопьев перхоти;

способствовать замедлению процесса ускоренного деления клеток.

При сильном зуде и очень активном шелушении необходимо пользоваться еще тоником, который работает на поверхности кожи около суток (не смывается). Приобрести его можно в аптеке, часто он является комплексным дополнением к шампуню. Эти средства могут устранить перхоть полностью, если она имеет сезонный характер. Например, зимой под шапкой создается парниковый эффект, который способствует размножению грибков. Но если мы говорим о перхоти, которая возникла на фоне гормонального дисбаланса или нарушения работы желудочно-кишечного тракта, шампуня с тоником будет мало. Причину нужно устранять изнутри, а не только извне.

Во-вторых, необходимо регулярно проводить эксфолиацию кожи головы, используя пилинг или скраб. Эта процедура поможет избавиться от избытка кожного сала и затвердевших ороговевших чешуек (смешиваясь с кожным салом, остаются на поверхности кожи).

Важно, чтобы в составе пилинга была гликолевая, салициловая, фосфорная, фруктовые кислоты. Кислота может быть одна или несколько одновременно.

В-третьих, необходимо мыть голову по мере ее загрязнения слегка теплой водой и отказаться от применения фена. Если такой возможности нет, пользуйтесь холодным режимом фена. Горячий воздух активизирует работу сальных желез. Это приводит к тому, что ороговевшие чешуйки смешиваются с кожным салом, и постепенно откладываются на роговом слое. В результате чего затрудняется кожное дыхание и появляется зуд.

Также обратите внимание на то, какой расческой вы пользуетесь. Она должна быть мягкой и всегда чистой. Расческа с острыми и жесткими зубцами может травмировать эпидермис.

В-четвертых, нужно пересмотреть рацион питания. В него стоит ввести свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, рыбу, морепродукты, орехи. Газированные и алкогольные напитки, пакетированные соки, фастфуд, чипсы, пиццу, мороженое, шоколад, выпечку, торты придется исключить. Они выступают раздражителями волосяных фолликулов, стимулируя работу сальных желез.

Перхоть — это заболевание, требующее серьезного подхода к лечению. Реклама уверяет нас, что все очень просто. Но на самом деле это не так. Перхоть может быть симптомом себореи, псориаза, развития заболеваний внутренних органов, иммунной системы. Как правило, люди любого рода шелушения воспринимают за перхоть, и начинают заниматься самолечением. Тем временем другое заболевание преспокойно себе развивается. Поэтому я советую не экспериментировать с перхотью, а подходить к ее лечению серьезно и ответственно!

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