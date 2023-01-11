Подкожный клещ: как бороться с демодекозом

Лечение этого заболевания требует усилий, времени и терпения. Чем раньше начать борьбу с клещом, тем лучше.

Демодекоз входит в десятку наиболее распространенных дерматологических кожных заболеваний. Диагностируется как у взрослых, так и у подростков. О том, что собой представляет демодекоз, почему развивается и как с ним бороться, рассказывает врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

Причины возникновения

Демодекоз — это кожное заболевание, развитие которого провоцирует условно-патогенный клещ. Именуется он железницей угревой или демодексом (род — Demodex). Насчитывается 65 видов и подвидов демодекса. Среди них только два клеща выбирают человеческий организм в качестве места для размножения — это Demodex follikulorum и Demodex brevis.

Demodex follikulorum паразитирует в волосяных фолликулах. Demodex brevis преимущественно — в сальных железах или мейбомиевых (веки). Также найти клеща можно в носогубных складках, наружном слуховом проходе, надбровных дугах. В норме демодекс есть у всех людей и это никак не влияет на качество их жизни. Поскольку клещ не выходит за пределы базальной мембраны эпидермиса. Проблемы начинаются, когда он активизируется и выходит за ее пределы.

Почему это происходит?

Подкожный клещ питается кожным салом, которое является его продуктом жизнедеятельности. Если сальные железы продуцируют себум в избыточном количестве, демодекс начинает активно размножаться, становясь патогенным. Клещ двигается из волосяных фолликул на поверхность кожи, а затем обратно, прихватив с собой бактерии, обитающие на роговом слое. При этом нарушаются функции кожи с последующим формированием повышенной чувствительности.

Среди главных причин, влияющих на работу сальных желез, выделяют:

гормональный дисбаланс;

нарушение работы эндокринной или иммунной систем;

заболевание желудочно-кишечного тракта;

хронический стресс;

воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей;

применение неподходящей косметики или косметики с гормональными добавками;

отсутствие грамотного ухода за кожей лица (в том числе — несоблюдение правил демакияжа);

отсутствие надлежащего ухода за косметическими кистями и спонжами и др.

Также подкожный клещ в большом количестве обнаруживается при розацеа, угревой болезни (некоторые формы акне) и периоральном дерматите. До сих пор продолжаются споры на тему кто кого провоцирует: акне размножение подкожного клеща или подкожный клещ формирование акне.

На мой взгляд, именно угревая болезнь является пусковым фактором этого заболевания. Поскольку при акне кожное сало вырабатывается в избыточном количестве, и это может спровоцировать размножение клеща. Клещ же в свою очередь создает "идеальные" условия для формирования акне.

Симптомы

Об активном размножении подкожного клеща свидетельствуют следующие симптомы:

кожный зуд на лице и веках (обостряется ближе к вечеру);

выпадение ресниц;

покраснение кожи;

зуд волосистой части головы;

появление на щеках красных пятен и/ или отечности;

шелушение рогового слоя эпидермиса;

повышенная жирность;

расширенные поры;

себорейный дерматит;

ломкость бровей и ресниц;

наличие белого налета на краях век;

синдром "сухого" глаза (является симптомом демодекоза век);

образование розовых угрей, гнойников (могут обнаруживаться на груди и спине).

Первичный демодекоз протекает почти бессимптомно. Воспалительные "прыщи" располагаются асимметрично, чаще всего — в области рта или глаз. Зуд, как правило, отсутствует или слабо выражен. Заболевание диагностируется после 40 лет. Вторичный демодекоз определяется на фоне развития акне, розацеа или периорального дерматита.

Лечение

Лечение демодекоза начинается с определения причины, которая спровоцировала его развитие. Но для начала проводится лабораторное исследование продуктов жизнедеятельности кожи. С этой целью делается соскоб. Более пяти взрослых клещей, личинок или яиц клещей на 1 см2 подтверждает наличие демодекоза.

Отдельно хочу отметить, что перед проведением соскоба на протяжении 24 часов нельзя пользоваться косметикой или лекарственными препаратами для наружного применения. Очищать кожу разрешается чистой водой комнатной температуры. Активность клещей повышается в вечернее и ночное время суток. Поэтому желательно делать соскоб ближе к вечеру. Также может проводится конфокальная лазерная сканирующая микроскопия.

Если активность подкожного клеща связана с нарушениями работы внутренних органов, лечение начинается изнутри. В свою очередь врач-дерматолог назначает пациенту лекарственные средства для наружного применения: производные имидазола, топические антибиотики, противовоспалительные и дезинфицирующие средства, ароматические ретиноиды. При демодекозе глаз пациент должен использовать специальные капли, мази и гели для восстановления работы глаз.

Лечение заболевания требует усилий, времени и терпения. Чем раньше начать борьбу с клещом, тем лучше. Поэтому я призываю вас не заниматься самолечением, которое только усугубляет проблему. К сожалению, не существует чудо-средства, после использования которого клещ покинет вашу кожу на протяжении нескольких дней. Также хочу отметить, что неполный курс лечения приводит к развитию рецидивов.

Любите себя и свою кожу!

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