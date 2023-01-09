Псориаз: почему возникает и как с ним бороться

При появлении первых специфических симптомов, стоит обратиться за помощью к специалистам.

Псориазом, согласно данным разных научных исследований, страдает от 3 до 7% населения планеты. Это редкое генетическое заболевание, которое сложно поддается лечению. О том, что собой представляет псориаз, какими симптомами он проявляется и как с ним бороться, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ПСОРИАЗ И ПОЧЕМУ ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ

Псориаз — это хроническое воспалительное рецидивирующие заболевание, которое характеризуется образованием на поверхности кожи эпидермо-дермальных папул и серебристо-былых чешуек. Проще говоря, при развитии псориаза кожа локально огрубевает, становится красной и начинает шелушиться. Сопровождается этот процесс жутким зудом и сухостью.

Почему это происходит?

Наша кожа обновляется каждые 28-30 дней — старые, неработоспособные клетки отшелушиваются, им на смену "приходят" новые. При псориазе процесс обновления клеток происходит за 4-5 дней. В результате этого ороговевшие клетки наслаиваются друг на друга, образуя красные симметричные пятна, покрытые плотными чешуйками (ороговевшие клетки). Новые клетки не успевают созревать. В медицине это состояние называется нарушением кератинизации.

Необходимо понимать, что при псориазе иммунные клетки вместо того, чтобы защищать организм, атакуют его, что и приводит к развитию воспалительного процесса. В 90% случаев диагностируется бляшечный или, как его еще называют, вульгарный псориаз. Значительно реже встречается экссудативный и пустулезные формы заболевания. Отдельно хочу отметить, что псориаз не является инфекционным заболеванием, поэтому он не передается при контакте с больным человеком.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ ПСОРИАЗА

Причины формирования данного заболевания до сих пор не установлены. Но известно, что наследственность является ключевым фактором. Если псориазом страдает один из родителей, вероятность развития псориаза у ребенка составляет примерно 8-14%. Если оба родителя — более 40%.

Симптомы заболевания могут проявиться в подростковом возрасте, в 25-30 лет либо в 50-60 лет. У детей псориаз встречается очень редко. Как правило, "юношеский" псориаз протекает с осложнениями. Нередко наблюдается поражение суставов (псориатическая артропатия).

Кроме генетического фактора, возникновению псориаза может поспособствовать:

сильный эмоциональный стресс;

психические расстройства и потрясения;

курение;

злоупотребление алкогольными напитками;

ожирение;

прием некоторых лекарственных препаратов (антималярийные вещества, соли лития);

бета-гемолитическая стрептококковая инфекция.

Как правило, псориаз локализируется на волосистой части головы, сгибах локтей или коленей, ступнях, ягодицах, крестце. Может обнаруживаться на коже половых органов и поражать ногти. Очень редко, в тяжелых случаях, псориаз атакует весь кожный покров.

О развитии заболевания свидетельствует появление на эпидермисе красных шелушащихся пятен. Данный процесс сопровождается зудом, жжением, покалыванием, болевыми ощущениями. Чаще всего боль появляется после расчесывания кожи, которая жутко зудит.

В последствии это может стать причиной тревожности, аффективных расстройств, депрессивных состояний. Психические расстройства наблюдаются у примерно 30% пациентов с диагнозом псориаз.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Сразу хочу отметить, что псориаз, к сожалению, неизлечим. Однако его можно ввести в долгосрочную ремиссию, устранив дискомфортные симптомы и предотвратив развитие осложнений (деформация суставов, отторжение ногтевых пластин).

Для постановки диагноза необходимо обратиться за помощью к дерматологу. Затем, исходя из тяжести поражения кожи, врач выбирает лечебную терапию. Это может быть наружная терапия, фототерапия или поддерживающая (системную) терапия. Наружная терапия подразумевает применение мазей с ретиноидами, кортикостероидами, эмолентами, витаминами А и D, салициловой кислотой, дегтем в составе.

При фототерапии применяется ультрафиолетовое излучение в незначительных количествах. Чаще всего для лечения псориаза используется ПУВА-терапия (PUVA). Это метод лечения, при котором на кожу воздействуют длинноволновым ультрафиолетовым излучением с помощью фотоактивных веществ.

Системная терапия применяется при тяжелых формах псориаза. Пациентам назначаются цитостатические или иммуномодулирующие препараты, синтетические ретиноиды.

Также при псориазе рекомендуется правильно питаться. Из рациона необходимо исключить фастфуд, жаренные, копченые, острые, кислые блюда, жирные молочные продукты, шоколад, конфеты, торты, пирожные, цитрусовые, хлебобулочные изделия, газированные и алкогольные напитки.

Разрешается употреблять свежие овощи, фрукты, зелень, диетические виды мяса, сухофрукты. При наличии психических расстройств человеку нужна помощь не только дерматолога, но и психоневролога.

Псориаз — это серьезное кожное заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Поэтому при появлении первых специфических симптомов, я советую обратиться за помощью к специалистам. Не покупайте "чудо-мази", производители которых обещают избавить вас от псориаза за считанные дни. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением.

Любите себя и свою кожу!

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