Себорея кожи головы: как распознать и устранить?

Это серьезное заболевание, требующее незамедлительного лечения, поэтому нужно знать, что делать в первую очередь.

Неожиданно начали жирнеть волосы, а на плечах появился белый "снег"? Наверное, у вас перхоть… Или все-таки себорея? На просторах Интернета можно найти разные статьи, в которых между перхотью и себорей авторы ставят знак равенства, что в корни неправильно.

Что собой представляет себорея, какой она бывает и почему появляется, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ СЕБОРЕЯ?

Себорея кожи головы — это хроническое заболевание воспалительного характера. Причиной его развития является нарушение работы сальных желез и изменение химического состава кожного сала (себума).

Существует три вида себореи:

жирная (густая и жидкая);

сухая;

смешанная.

При жирной себореи наблюдается усиленный отток себума. Это свидетельствует о том, что сальные железы работают в активном режиме, в результате чего волосы мгновенно жирнеют. При густой форме жирной себореи ороговевшие чешуйки кожи, смешиваясь с кожным салом, застывают на роговом слое в виде небольших пластов (корок) — образуется жирная перхоть. Кожа головы уплотняется, волосы становятся более жесткими, преимущественно — у корней. При жидкой форме жирной себореи волосы обретают "влажный" эффект, буквально на протяжении нескольких часов они склеиваются в пряди. Также появляется перхоть, но она проще "отшелушивается", нежели при густой форме жирной себореи.

Сухая себорея возникает при недостаточном синтезе себума, когда на роговом слое почти отсутствуют липиды. На самом деле сальные железы продолжают вырабатывать сальный секрет как обычно, но его консистенция становится более густой. Это затрудняет процесс его выделения из протоков сальных желез. При сухой себореи эпидермис становится сухим, появляется дискомфортное чувство стянутости, образуется сухая перхоть. Что касается перхоти, то она легко осыпается, в отличии от жирной.

Смешанная себорея характеризуется проявлением симптомов сухой себореи на коже головы, а жирной себореи — в области лица.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕБОРЕИ

И жирная, и сухая себорея развиваются на фоне увеличения количества дрожжеподобных грибков Pityrosporum ovale / Malassezia Furfur. Эти грибы присутствуют на коже всегда, располагаясь преимущественно возле сальных желез. Они используют секрет их деятельности, то есть себум, для поддержания своей жизнедеятельности.

Когда происходит нарушение работы сальных желез и ослабление барьерной функции кожи (защитной), грибки начинают активно размножаться. Их количество в среднем увеличивается в 2-3 раза.

Что к этому приводит? Существует несколько причин:

сильный стресс;

изменение гормонального баланса (подростковый возраст, климакс, беременность);

нарушения работы эндокринной системы;

ослабление иммунной системы (перенесения иммунных заболеваний);

серьезные заболевания внутренних органов (в том числе патологии);

генетическая предрасположенность;

дефицит витаминов и микроэлементов;

погрешности в питании (злоупотребление жирными, острыми блюдами, алкоголем, газировкой);

неправильный или нерегулярный уход за кожей головы.

СИМПТОМЫ СЕБОРЕИ

Как правило, себорея проявляется зудом, наличием перхоти и непроходящего чувства дискомфорта. Однако существуют и характерные для каждого вида симптомы.

Жирная себорея дает о себе знать повышенной жирностью и жесткостью волос, формированием затвердевших корок на роговом слое, сильным зудом, воспалением сальных желез, усиленным выпадением волос.

О формировании сухой себореи свидетельствует стянутость рогового слоя, ломкость и сухость волос, появление микротрещин, специфических красных пятен (себореидов), сухой "сыпучей" перхоти, сильного зуда.

При смешанной форме себореи наблюдается:

повышенная жирность кожи лица (особенно — в Т-зоне: лоб, нос, подбородок);

наличие очаговых воспалений;

развитие угревой болезни;

сухость и ломкость волос;

появление сухой перхоти, зуда.

КАК ЛЕЧИТЬ СЕБОРЕЮ

Чтобы вылечить себорею, необходимо обратиться за помощью к дерматологу. Устранить это заболевание самостоятельно невозможно, как, собственно, и диагностировать. Нередко ее путают с перхотью, которая является симптомом себореи. Также необходимо понимать, что причина возникновения и себореи, и перхоти может скрываться значительно глубже — в развитии серьезных внутренних заболеваний. Что можно предпринять в домашних условиях?

Во-первых, нужно регулярно и правильно ухаживать за кожей головы, используя лечебный шампунь. Желательными компонентами такого средства являются: кетоконазол, сульфид селена, пиритион цинка, сера, березовый деготь, экстракт череды, полыни, зверобоя, ромашки, чистотела, алоэ вера, д-пантенол, масло чайного дерева, мяты или розмарина, салициловая и молочная кислота, витамин А, В5, С, Е, РР. Очищать кожу головы разрешается слегка теплой водой, деликатно ее массажируя. Отлично, если в дополнение к шампуню вы будете использовать успокаивающий лосьон или спрей.

Во-вторых, есть смысл пересмотреть рацион питания. На сегодняшний день у дерматологов нет единого мнения по этому поводу. Некоторые специалисты считают, что питание никаким образом не влияет на развитие и течение себореи. Я же советую ограничить употребление сладостей, фастфуда, пряных, острых, жареных блюд, газированных и алкогольных напитков. Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, зелени, диетическим сортам мяса, морепродуктам, компотам из сухофруктов, витаминным смузи. Особенно — если речь идет о возникновении себореи на фоне расстройства пищеварительного тракта.

В-третьих, старайтесь не трогать кожу головы руками, не сцарапивать из ее поверхности затвердевшие корки (возникают при жирной себореи). Это может привести к появлению микротравмы с последующим инфицированием.

В-четвертых, ограничьте пребывание на солнце. УФ-лучи могут усугублять течение заболевания. Себорея — это серьезное заболевание, требующее незамедлительного лечения. Шампуни, лосьоны, спреи помогут убрать только внешние симптомы дерматита. Решить проблему можно при помощи системной терапии. Она включает прием витаминных комплексов и / или противовоспалительных препаратов, использование гормональных лекарственных средств для наружного или внутреннего применения, проведение физиотерапевтических процедур (дарсонвализация, мезотерапия, криомассаж). Смешанная себорея тяжело поддается лечению, поэтому при появлении первых симптомов данного заболевания, советую незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

И еще один важный момент — не вините себя в появлении белого "снега" на плечах. К тому же, себорея лечится и очень успешно. Она с вами не навсегда.

Любите себя и свою кожу!

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