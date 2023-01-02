Скраб или пилинг: что выбрать и какой эффект они имеют

Эти средства быть очень хорошим уходом, но перед применением нужно знать все тонкости по применению.

Скраб и пилинг — это популярные косметические средства, которые используются для устранения отмерших клеток (чешуек) с рогового слоя эпидермиса. Несмотря на то, что оба средства предназначаются для выполнения одной и той же задачи, они немного отличаются друг от друга.

Зачем избавляться от ороговевших клеток и кому чем пользоваться, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

Что такое эксфолиация и почему это важно

Наша кожа — это большой орган, который не только дышит и видоизменятся с возрастом, но и регулярно обновляется. До 25-30 лет раз в 21-28 дней старые клетки отмирают, а на смену им приходят новые. Со временем этот процесс замедляется, и обновление клеток происходит примерно раз в 35-45 дней. Кроме возраста, на скорость возобновления (эксфолиации) клеток может влиять генетический фактор, климатические условия, работа сальных желез.

Почему вас вообще должен волновать этот процесс?

Дело в том, что от него зависит состояние вашей кожи: ее цвет, ширина пор, наличие или отсутствие черных точек. Также эксфолиация ускоряет регенерационные процессы, регулирует отток кожного сала и насыщает кожу кислородом.

Кроме того, ороговевшие клетки имеют способность скапливаться на эпидермисе, смешиваясь с кожным жиром. Это затрудняет транспортировку полезных косметических веществ в глубокие слои кожи.

Что такое скраб

Скраб — это кремоподобный или гелеобразный продукт, который способствует быстрому очищению кожи от ороговевших клеток. Традиционно главным ингредиентом скраба являются абразивные частицы. Это могут быть измельченные косточки ягод, размельченная скорлупа орехов, крупицы кофейных зерен, тростниковый сахар, кристаллы соли. Когда вы наносите скраб на лицо, именно эти абразивные частицы "сцарапивают" из ее поверхности отмершее клетки. При неправильном выполнении процедуры можно повредить и живые клетки.

Скрабы с полимерными гранулами или восковыми шариками работают более деликатно, не травмируя поверхность кожи. Также в скрабах могут присутствовать натуральные масла, фруктовые кислоты, экстракты растений, цветов, глина. Подбирать средство для скрабирования необходимо по типу кожи и с учетом ее состояния на момент проведения процедуры.

Что такое пилинг

Пилинг — это косметический продукт, который, как и скраб, помогает устранить чешуйки с рогового слоя кожи. Основу таких средств, как правило, составляют АНА- и ВНА-кислоты, нейлоновые шарики, шарики из целлюлозы, ферменты (папаин). Среди вспомогательных ингредиентов можно увидеть натуральные масла, экстракты растений, витамины, пептиды, д-пантенол.

Как работает пилинг

Весь секрет — в кислотах. Они растворяют кожное сало и разрушают связи между клетками, в результате чего чешуйки безболезненно отшелушиваются. Пилинги бывают лазерные, механические, ультразвуковые, химические, ферментные (энзимные), вакуумные. Химические в свою очередь делятся еще на поверхностные, серединные и глубокие. В домашних условиях вы можете провести поверхностный химический пилинг.

Пилинг, как и скраб, подбирается строго по типу кожи. Видов пилингов существует немало. Поэтому сразу хочу подчеркнуть, что пилинг-гоммаж подходит любым типам кожи. Это же касается и масок-пилингов. Как правило, они наносятся на кожу толстым слоем с целью создать эффект пленки.

Пилинг-лосьон по консистенции напоминает тоник, которым производители рекомендуют пользоваться ежедневно. В его составе, как правило, присутствует относительно небольшое количество активных веществ. Но я бы не советовала покупать пилинг-лосьон женщинам с чувствительной и сухой кожей. При регулярном использовании можно пересушить роговой слой и столкнуться с непрекращающимся шелушением. Пилинги в виде сывороток предназначаются для проблемной или стареющей кожи.

Пилинг или скраб

Выбор средства для эксфолиации зависит от состояния вашей кожи. При жирном типе эпидермиса и гиперкератозе (уплотнение рогового слоя) разрешается применять скрабы. Обладательницам нормального и комбинированного эпидермиса можно использовать щадящий, мягкий скраб. Отлично, если вместо абразивных частиц, он будет содержать полимерные гранулы.

Если кожа чувствительная, тонкая и сухая, вам лучше всего подойдет энзимный пилинг. В целом его, как и гоммаж, можно делать женщинам с разными типами кожи.Также важно понимать, что скрабы работают на уровне верхних слоев эпидермиса. Некоторые пилинги, благодаря кислотам, способны проникать до базальной мембраны. Глубина проникновения средства зависит от вида кислоты и ее концентрации. Например, гликолевая кислота (АНА-кислота) имеет небольшую молекулярную массу, поэтому она быстро и легко "просачивается" в глубокие слои кожи. Кроме того, кислоты не только устраняют ороговевшие клетки, но и обладают отбеливающим действием.

Как работают скрабы и пилинги

Они оказывают на кожу стрессовое воздействие, в результате чего регенерация клеток происходит быстрее. Проводить эксфолиацию необходимо раз в 10-14 дней, лучше всего — вечером. Перед процедурой кожу необходимо очистить, а после ее завершения — обязательно увлажнить. При наличии на коже открытых угрей и ран, аллергической сыпи, локальных воспалительных элементов ни пилинг, ни скраб не применяются. Проводить эксфолиацию необходимо очень аккуратно. Стресс и микроповреждения действительно запускают в коже процессы восстановления. Но неправильный выбор средства может усугубить ситуацию. Например, если при чувствительном, тонком или сухом эпидермисе регулярно проводить "жесткое" скрабирование, можно спровоцировать сильное раздражение и воспаление.

Поэтому старайтесь отшелушивать ороговевшие клетки не чем попало, а максимально подходящим для вашей кожи средством. И помните, что перед походом на пляж эксфолиацию лучше не проводить.

Любите себя и свою кожу!

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