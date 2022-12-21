Сыворотка для лица: ждать ли "волшебства"

Кому стоит ею пользоваться эти косметическим средством, чтобы добиться желаемого результата.

Сегодня многие косметологи и бьюти-блогеры рекомендуют использовать сыворотки для ухода за лицом, поскольку они якобы обладают "волшебным" эффектом. Забегая наперед, скажу, что, доля правды в этом есть — но только при условии, если сыворотку правильно подобрать и применять. А это непросто.

Кому действительно нужна сыворотка и как ее использовать, чтобы добиться желаемого результата, рассказала врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

ВИДЫ СЫВОРОТОК И ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка для лица (серум/serum) — это специальное косметическое средство жидкой консистенции, которое предназначается для дополнительного ухода за эпидермисом.

Состав сыворотки — это смесь активных веществ, концентрация которых в 8-10 раз выше, чем в любом другом косметическом средстве. По структуре они могут быть водянистые, гелеобразные, маслянистые.

Существует несколько разновидностей сывороток:

увлажняющие;

антивозрастные;

антиоксидантные;

обновляющие (регенерирующие);

отбеливающие (для борьбы с пигментацией);

себорегулирующие;

лифинговые;

для борьбы со свободными радикалами, акне;

на основе витаминных комплексов и т. д.

Как правило, сыворотки для лица — это средства узконаправленного действия. Поэтому подбирать их необходимо не наугад, а исходя из проблемы, которую вы хотите решить. Если у вас не проблемная кожа, использовать ее необязательно.

Применение сыворотки показано при сухом, обезвоженном, увядшем эпидермисе, повышенной активности сальных желез, акне, угревой сыпи, появлении признаков фотостарения, наличии мелких морщин. Также сыворотку можно использовать при повышенной чувствительности кожи, но при условии, если будет правильно подобранна дозировка средства. В противном случае кожа отреагирует сильным воспалением.

Для достижения максимальной эффективности сыворотки применяются курсами 1-4 раза в год. Один курс длится от 2 недель до 2 месяцев. Если цель — устранение морщин или дряблость кожи, курс может длится от 2 до 3 месяцев. Затем необходимо сделать небольшой перерыв, а лучше заменить одну сыворотку на другую.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

После того, как вы выбрали сыворотку, исходя из ваших потребностей, можно приступать к ее использованию. На предварительно очищенную и тонизированную кожу нанесите 2-3 капли средства и нежными массажными движениями распределите его по всей поверхности лица. Делать это необходимо утром и вечером.

Для усиления эффекта на ту или иную проблемную зону можно дополнительно нанести 1-2 капли сыворотки. Но существуют и специальные сыворотки для локального применения, например, для зоны вокруг глаз.

Спустя 3-4 минуты, когда средство впитается, нанесите на кожу крем. Желательно, чтобы он был из той же косметической линии, что и сыворотка. Во-первых, он адаптирован для применения в паре с сывороткой и направлен на усиление ее эффекта. Во-вторых, он укрепит гидролипидную мантию вашей кожи, защитит ее от внешних раздражителей и не позволит активным компонентам сыворотки испариться. Использовать любой крем, который под руку попадется, нельзя. Предположить, какая реакция произойдет после смешивания средств, очень сложно. Как минимум, может появиться аллергия или специфическая сыпь.

Но если вы используете сыворотку в виде эмульсии, после ее нанесения можно не применять дополнительное кремовое средство. Такие самостоятельные сыворотки создают на коже мощный защитный липидный барьер, поскольку в них содержаться липиды. К примеру, самостоятельно наносится сыворотка, сделанная на основе гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы. А вот гелеобразные сыворотки всегда необходимо закрывать кремом.

ПОЛЬЗА СЫВОРОТКИ И СОСТАВ

При правильном применении сыворотки с хорошим составом, можно значительно улучшить состояние кожи, а именно:

устранить сухость;

нормализовать баланс влаги;

возвратить коже упругость и эластичность (за счет активизации выработки коллагена и эластина);

отрегулировать микроциркуляцию и регенерацию клеток;

снять воспаление и раздражение кожи;

нормализовать выработку кожного сала;

оказать сосудоукрепляющее и антиоксидантное действие;

уменьшить гиперпигментацию;

убрать следы после акне или угревой сыпи;

сгладить неглубокие морщины и предотвратить появление новых;

защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Немаловажная роль в выполнении этих задач зависит и от состава сыворотки. Она не должна содержать синтетические компоненты — только натуральные вещества. В список желаемых компонентов входит витамин В, С, Е, пептиды, церамиды, глицерин, ретинол, флоретин, феруловая, аскорбиновая, гликолевая, AHA-, BHA- кислота, экстракт розы, алоэ вера, прополиса, пиона, водорослей, зеленого чая, циатеи, льна, корня солодки, лактобактерий, гиалуроновая кислота (высокомолекулярная, фрагментированная, инкапсулированная). Как правило, в составе одной сыворотки присутствует от 2 до 4 компонентов с высокой концентрацией.

Сыворотки — это доступные и достаточно эффективные средства для дополнительного ухода за кожей лица. Однако перед их использованием я все же рекомендую проконсультироваться с косметологом. Он поможет вам подобрать максимально эффективное средство для решения вашей узкой проблемы. А также, по необходимости, предложит вам несколько сывороток, которые вы сможете чередовать для достижения лучшего результата.

Если вы не уверенны в правильности и необходимости выбранной сыворотки, не спешите экспериментировать, дабы не навредить своей коже.

Любите себя и правильно ухаживайте за своей кожей!

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