Тейпирование: что это и как работает?

Тейпирование: что это и как работает?

Эффект после процедуры будет сохраняться недолго, но если проводить ее регулярно, можно добиться хороших результатов.

Возможно, вам уже доводилось встречать на улице или в магазине девушек с разноцветными полосками "пластыря" на лице. Это тейпы. Для чего они существуют, по какому принципу клеятся на кожу и не вредит ли ей такая процедура? На эти и другие вопросы ответила в материале врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ТЕЙПЫ?

Тейпы — это эластичная, хлопковая, "дышащая" лента, которая с тыльной стороны покрыта гипоаллергенным клеем. При нанесении на кожу клей нагревается, впитывая ее тепло, и плотно приклеивается к роговому слою. При этом, тейпы никоим образом не сковывают работу лицевых мышц. Человек может свободно разговаривать и улыбаться, как и до выполнения аппликации.

В косметологию принцип кинезиотейпирования перекочевал из спортивной медицины. Популярность он обрел после Олимпийских игр, проведенных в Сеуле в 1988 году.

Однако спортивные тейпы в косметологии не используются, поскольку они обладают более жесткой адгезией. Проще говоря, они достаточно сильно сцепляются с эпидермисом (роговой слой кожи). Если приклеить их на кожу лица или шеи, можно не только нарушить микробиом, получить раздражение, но и сильно ее травмировать.

КАК ПРОИСХОДИТ ТЕЙПИРОВАНИЕ?

Перед выполнением аппликации необходимо тщательно очистить кожу лица, а тейпы порезать на полоски определенной длинны и ширины. Разные для каждой зоны лица. Полоска обязательно должна иметь якорь, который будет соединять все ветки тейпа вместе.

Накладываются тейпы на кожу без натяжения по направлению массажных линий. Затем пластырь аккуратно растирают, чтобы клейкая сторона быстрее активизировалась. Пребывать на эпидермисе он может от 30 минут до 2-6 часов.

Поскольку тейп изготовлен из "дышащего" материала, его можно носить длительное время. Также он не отклеивается при контакте с водой или косметическими средствами, не вызывает жжение, что делает его абсолютно безопасным и удобным.

ТСН.ua

Однако хочу подчеркнуть, что перед выполнением процедуры, необходимо провести тест на аллергическую реакцию. Поскольку девушки с повышенной чувствительностью кожи могут получить раздражение, даже несмотря на гипполергенность клеящего слоя. Для этого небольшой кусочек тейпа оставляют на сгибе локтя. Если через 10-15 минут на коже не появилась характерная сыпь, зуд или покраснение, можно приступать к выполнению процедуры.

Спустя указанное косметологом время, тейпы необходимо снять, хотя они прочно будут прикреплены к коже. Делать это надо аккуратно и медленно, отклеивая полоски по направлению роста волос (сверху вниз).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЙПОВ

Тейпирование обладает многими полезными для кожи свойствами, а именно:

способствует сглаживанию разных видов морщин на лице и шее;

помогает сформировать четкий шейно-подбородочный угол;

восстанавливает гибкость и посадку шеи;

убирает отечность тканей;

предотвращает или устраняет деформацию контуров лица;

снимает болевые ощущения.

Наверное, сейчас вы подумаете: как же работает этот дивный пластырь? На самом деле, принцип его работы простой. Тейп воздействует на разные мышцы лица, одновременно приводя их в тонус. Что имеется в виду?

Существует такое понятие, как баланс мышечной структуры. Это состояние, при котором все мышцы лица находятся в небольшом физиологическом тонусе. Но под действием различных факторов, некоторые мышцы постоянно находятся в состоянии хронического напряжения (гипертонус). Мышцы, которые располагаются рядом с ними, излишне расслабляются (гипотонус). Таким образом нарушается мышечный баланс, что приводит к появлению преждевременных морщин и нарушению питания кожи.

Что делают тейпы? Они безболезненно приподнимают кожу над мышечной структурой, возобновляя утраченный баланс: напряженные мышцы расслабляются, расслабленные — напрягаются в пределах нормы.

Также тейпирование позволяет возобновить микроциркуляцию кожи, поскольку тейпы обладают лимфодренажным действием.

Кроме того, они помогают возобновить "рабочие отношения" между мышцами лица и шеи. Почему это так важно? Дело в том, что на шее располагаются сосуды, по которым к голове и коже лица поступают полезные вещества и микроэлементы: витамины, ферменты, кислород и т. д.

Если затылочные мышцы шеи спазмированы, кожа лица не дополучает питательные микроэлементы. Спазмированные мышцы затрудняют отток лимфы, вследствие чего скапливается лишняя жидкость и появляются высыпания. Также может нарушаться процесс кровообращения и деформироваться мышечный каркас лица.

Тейпы способны отрегулировать статику шейного отдела позвоночника и снять спазмирование. Сделать это при помощи косметических средств невозможно. Более того, если ухаживать только за лицом и не уделять должного внимания шее, можно разочароваться даже в очень дорогих и действительно эффективных косметических продуктах.

Прибегать к тейпированию можно как при наличии небольших мимических морщин, так и глубоких заломов. А также с целью улучшить общее состояние кожи лица и шеи.

Однако тейпирование имеет один большой недостаток — правильно провести эту процедуру без предварительной подготовки невозможно. Поскольку нужно понимать суть методики, владеть техникой и уметь безошибочно определять мышечный статус той или иной мышцы. Пластырь клеится на кожу не как-придется, а согласно определенным правилам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Как и любая косметическая процедура, тейпирование имеет и ряд противопоказаний. Это:

наличие на роговом слое открытых ран или комедонов, ссадин, воспалительных элементов;

инфекционные кожные заболевания;

злокачественные новообразования;

аллергическая реакция (индивидуальная непереносимость клеящего вещества);

сахарный диабет;

почечная или сердечная недостаточность;

тромбофлебиты (воспаление стенок поверхностных вен, при котором формируются тромбы);

лимфадениты (воспаление лимфоузлов, спровоцированное реакцией на то или иное заболевание).

Последние три пункта считаются относительными противопоказаниями, которые в определенных случаях можно обойти.

Тейпирование — это относительно новая косметологическая процедура, которая уже успела продемонстрировать высокую эффективность. Кроме этого, ее главными козырями является удобность, безболезненность и невысокая стоимость. Не влияя на качество вашей жизни, она способна привести кожу в порядок, возобновив баланс мышечной структуры.

Конечно, эффект после процедуры будет сохраняться недолго, поскольку тейпирование воздействует на кожу только извне. Но если проводить ее регулярно, можно добиться хороших результатов, поскольку тейпы работают с мышечной памятью. После снятия аппликации мышцы будут пытаться остаться в "сбалансированном" состоянии.

Я уже обозначала, что провести тейпирование может только опытный специалист. Однако сделать это под силу и девушкам без медицинского образования. Но я искренне советую предварительно разобраться, как правильно резать тейпы, куда клеить и сколько времени потом с ними ходить. Не полагайтесь исключительно на свою интуицию, если действительно хотите помочь коже.

И, конечно же, прошу воздержаться от замены кинезиотейпов на обычный медицинский пластырь. Ваша кожа к такому испытанию не готова.

Любите себя и свою кожу!

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