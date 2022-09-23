Тыква - королева осени: от каких проблем со здоровьем способен спасти этот овощ

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему этот яркий овощ обязательно должен быть на столе во время осенне-зимнего периода.

Тыква – королева осени. Именно так называют этот чудо-овощ. Желто-оранжевые сорта тыквы по содержанию бета-каротина стоят на одном уровне с морковью. Бета-каротин, превращаясь в организме в витамин А, не только поддерживает на должном уровне зрение и иммунные реакции, но и является лучшим природным антиоксидантом, защищающим организм от агрессивного воздействия окружающей среды. А самое главное – подавляет процессы превращения клеток в злокачественные, то есть профилактикой рака.

Тыква – один из чемпионов среди овощей по количеству железа. Кроме того, в нем содержится немало солей меди и фосфора, которые также оказывают благоприятное влияние на кроветворение. Поэтому блюда из тыквы – уникальное средство для предупреждения железодефицитной анемии.

Совокупность биологически активных веществ, содержащихся в тыкве, способствует выведению холестерина из организма и улучшает водно-солевой обмен, поэтому тыква – отличный помощник для бесперебойной и ничем не отягощенной работы сердца.

Тыква - богата пектиновыми веществами, которые улучшают функцию кишечника в случае запоров. Чтобы не было проблем с пищеварением, дополните свое обычное меню гарниром из печеной или вареной тыквы.

Семена тыквы содержат цинк и кукурбитацин, которые полезны для каждого мужчины и важны для подростков, поскольку участвуют в процессе полового созревания. Также семена тыквы считаются отличным противоглистным средством.

А какие замечательные выходят из тыквы каши, запеканки, оладьи, супы, блины, вареники и многие другие блюда!

Последний аргумент в пользу тыквы – его оранжевый цвет, поднимающий настроение, вырезанные личики из тыквы вызывают улыбку. Итак, особенно важно в осенне-зимний период ввести тыкву в наше здоровое питание.

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