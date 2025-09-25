Bubble tea: чем опасен этот напиток для вашего ребенка

Чай с пузырьками / © Credits

Педиатр Марина Шакотько рассказала, что Bubble tea — это напиток на основе чая, обычно черного или зеленого, молока или сиропа, к которому добавляют шарики тапиоки, фруктовый или ягодный сок, а иногда — пенку из агар-агара. Шарики внутри напитка имеют желеобразную текстуру и во время укуса «лопаются» и дарят фруктовый или сладкий вкус. Такая необычная подача делает напиток очень привлекательным для детей.

Сахар в стакане

Количество сахара в одной порции bubble tea колеблется от 37,5 до 90 г на стакан. Для сравнения, в стандартной банке Coca-Cola 330 мл содержится 35-39 г сахара. То есть детский напиток может содержать вдвое больше сахара, чем газированный напиток, а это примерно 16 чайных ложек. Регулярное потребление таких сверхсладких напитков повышает риск:

ожирение;

развития диабета II типа;

проблем с зубами (кариес и эрозия эмали).

Калорийность и быстрые углеводы

Один стакан bubble tea содержит примерно 300-500 ккал, а это иногда равно полноценному приему пищи. При этом это в основном быстрые углеводы, которые не насыщают, а быстро повышают уровень сахара в крови. Для детей это особенно опасно, поскольку может провоцировать «всплески» энергии и усталость после резкого падения сахара.

Опасные шарики

Шарики из тапиоки или агар-агара — это преимущественно крахмал с добавлением сахара. Хотя они и имеют «интересный» вид, организм воспринимает их как концентрированный источник быстрых калорий. Регулярное потребление таких продуктов формирует вкусовую зависимость от сладкого, которая со временем может привести к лишнему весу и нарушениям обмена веществ.

Советы родителям

Ограничьте потребление: Bubble tea стоит считать частичкой праздника, а не повседневным напитком.

Читайте этикетки: некоторые заведения добавляют сиропы, подслащенные молочные смеси или дополнительный сахар, это существенно повышает калорийность.

Ищите альтернативы: вместо классического Bubble tea можно приготовить домашний вариант с минимумом сахара или заменить шарики на фрукты.

Объясняйте детям: важно, чтобы дети понимали разницу между десертными напитками и полезными напитками для ежедневного потребления.

Bubble tea может показаться милым и необычным напитком, но для детей он несет серьезные риски из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов. Регулярное потребление может привести к ожирению, проблемам с зубами и нарушениям обмена веществ. Если ваш ребенок хочет попробовать этот напиток, делайте это вместе с сознательным контролем количества и альтернативными менее сладкими вариантами.

Таким образом, Bubble tea — это больше праздник вкуса, чем ежедневная необходимость для детского рациона.