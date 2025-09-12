Чрезмерная опека: родительская привычка, которая может вредить ребенку / © Credits

Издание Psychology Today рассказало об одной закономерности, часто у родителей сильный инстинкт «решения проблем» вместо того, чтобы просто быть рядом. И хотя это естественно, такое поведение может оставить ребенка отчужденным, неуслышанным или неуверенным в собственных силах.

Почему «решать все» вредно

Инстинкт быстро вмешаться, дать совет или сразу наладить ситуацию кажется естественным. Мы видим, что ребенок страдает и хотим облегчить его боль. Но часто ребенку вовсе не нужно решение, ему нужно внимание и понимание.

Например:

Маленький разочарованный ребенок. Семилетний ребенок рассыпал конструктор LEGO, над которым работал час. Его мама бросилась собирать детали. Ребенку не нужен был «ремонт», ему важнее было, чтобы кто-то рядом сказал: «Вижу, что это расстраивает тебя. Хочешь вместе попробуем собрать его снова?»

Подросток ищет поддержку. Десятиклассница призналась, что никто не говорит с ней на перемене. Отец посоветовал ей «стать более открытой». Но девушке важнее было услышать: «Мне жаль, что тебе грустно. Я понимаю, как это бывает».

Страх неудачи. Одиннадцатилетний мальчик застрял над школьным заданием, потому что боялся, что его работа будет плохой. Родители поспешили настаивать: «Заканчивай уже скорее!». А на самом деле ребенку нужна была поддержка и слова: «Не бойся ошибаться, я знаю, что ты стараешься».

Подростковая агрессия. Четырнадцатилетняя девушка после уроков резко ответила родителям. Вместо лекций и поучений ей было нужно спокойное «Вижу, что тебе трудно. Я рядом, когда будешь готова поговорить».

Что делать вместо того, чтобы «решать»

Меньше советов — больше внимания. Попробуйте спокойно выслушать ребенка, прежде чем предлагать решение. Подтверждайте эмоции. Слова вроде «Понимаю, почему тебе сейчас трудно» работают гораздо лучше, чем «Вот что нужно сделать». Дайте возможность действовать самостоятельно. Ребенок растет и набирается уверенности, когда решает проблемы самостоятельно. Стимулируйте эмпатию. Объясняйте, что ошибки — это нормально, и что важно стараться, а не всегда быть идеальным.

Дети, чьи родители научились слушать без лишнего вмешательства, становятся более уверенными, ответственными и эмоционально стабильными. Они чувствуют, что их понимают и способны самостоятельно справляться с трудностями.

Инстинкт «решать проблемы» — это проявление любви. Но настоящая сила родителей — в присутствии, внимательности и способности поддержать ребенка без поспешного вмешательства. В следующий раз, когда хочется дать совет или исправить ситуацию, остановитесь на мгновение, послушайте, понаблюдайте и поймите. Поддержка и внимание — лучший подарок, который вы можете сделать собственному ребенку.