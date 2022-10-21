5 игр, в которые можно играть с детьми, когда выключили свет

Когда вы дома с малышами и вдруг выключили свет, очень важно найти для ребенка веселое развлечение, которое будет полезным и успокаивающим.

Блогер Артур Пайрери подготовил подборку игр, которые будут полезны на случай, когда нужно чем-нибудь развлечь ребенка, а возможности включить мультфильмы нет.

Готовим пиццу

По очереди называйте с детьми разные ингредиенты к пицце, повторяться нельзя. Кто назовет последний, тот выиграл. После можно "приготовить" торт или суп.

Угадай мультфильм

Расскажите сюжет мультфильма или сказки, а ребенок пусть угадает, например: сказка о девочке, которая искала своего друга, оказавшегося в Лапландии. Чем старше ребенок, тем меньше деталей сюжета следует рассказывать. Еще одна вариация игры – путать некоторые элементы сюжета, а ребенок пусть исправляет.

Ассоциации

Назовите слово, ребенок должен назвать ассоциацию к вашему слову, затем вы ассоциацию к слову ребенка, и так по кругу. В конце попытайтесь найти хоть какую-то связь между первым и последним словом игры.

"Алиас"

Загадайте слово и попытайтесь объяснить его ребенку, не называя однокоренные, далее слово загадывает и объясняет ребенок, и так по очереди. Эта на первый взгляд простая игра развивает словарный запас и креативное мышление.

Театр теней

Эта игра пригодится, если ребенок боится тьмы. Заранее загрузите на телефон рисунки, как показывать тени пальцами, а когда выключат свет тренируйтесь с ребенком, поочередно один держит фонарик, другой показывает. Когда вы научитесь показывать фигуры, можно устроить настоящий театр теней. Также интересно будет вырезать из бумаги снежинки и разные узоры и просвечивать их фонариком.

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