6 или 7 лет: как понять, что ребенок готов к школе / © Credits

Реклама

Первый класс — один из тех моментов, когда привычный мир ребенка меняется. Новое расписание, учитель, одноклассники, школьные правила, домашние задания, необходимость проводить некоторое время без родителей — все это требует адаптации.

И здесь легко попасть в ловушку: проверять, знает ли ребенок все буквы, считает ли до ста и может ли написать свое имя, и считать это основными критериями готовности. На самом деле же школьная готовность гораздо шире, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Реклама

Для украинских родителей этот вопрос особенно актуален, однако универсального ответа нет. Важно оценить не только паспортный возраст, но и эмоциональную, социальную, физическую и познавательную готовность.

Реклама

Может ли ребенок слушать и выполнять простые инструкции

В школе от ребенка не будут требовать, чтобы он был идеально послушным. Первоклассник может отвлекаться, что-то забывать, разговаривать с соседом по парте или иногда не слышать просьбы учителя. Однако базовая способность следовать инструкциям очень важна.

Например, ребенок может выслушать просьбу взрослого и последовательно выполнить ее: открыть тетрадь, взять карандаш, выполнить задание. Она способна хотя бы ненадолго сосредоточиться на одном деле и посидеть спокойно, когда этого требует ситуация. Речь идет не о дисциплине «как у взрослого», а о способности постепенно приспосабливаться к правилам класса.

Он может остаться без родителей

Одно из самых важных изменений после детского сада — необходимость проводить значительную часть дня без мамы или папы. Поэтому стоит обратить внимание на то, как ребенок реагирует на разлуку.

Если он скучает по родителям, волнуется или даже может заплакать — это нормально. Важнее то, способен ли он постепенно успокоиться и переключиться на другую деятельность. Ребенок, который может оставаться с учителем, бабушкой, воспитателем или другим взрослым без длительного сильного стресса, обычно легче адаптируется к школе.

Реклама

Он уже умеет говорить о своих потребностях

«Я хочу пить», «мне больно», «я не понял», «помогите, пожалуйста», «мне нужно в туалет» — такие простые фразы в школе могут быть гораздо важнее, чем знание десятков стихотворений наизусть.

Будущему первокласснику желательно уметь объяснить взрослому, чего он хочет или что его беспокоит. Не менее важна способность взаимодействовать с другими детьми, а именно: ждать своей очереди, договариваться, просить, отказывать, играть вместе. И вовсе не обязательно, чтобы ребенок был экстравертом и легко находил друзей. Спокойный или застенчивый ребенок тоже может быть абсолютно готов к школе.

Он более или менее справляется со своими эмоциями

Здесь стоит быть особенно внимательными. Первый класс — это множество новых ситуаций и небольших разочарований, например, не получилось выполнить задание, кто-то взял нужный карандаш, учитель сделал замечание, пришлось ждать или не хочется переходить к следующему уроку.

Ребёнок не должен реагировать на всё спокойно — он всё-таки ребёнок. Однако хорошо, если он постепенно учится справляться с сильными эмоциями: может успокоиться после слёз, принять помощь взрослого, словами объяснить, что его огорчило.

Реклама

Если каждый отказ или изменение планов вызывает очень бурную реакцию, не стоит торопиться с выводами, а лучше поговорить со специалистом о готовности к школе.

Ему интересно учиться, а не просто «уметь»

Да, ребенку будет полезно знать буквы, цифры, цвета, формы, свое имя. Хорошо, если он уже пытается читать по слогам, считать или писать. Однако гораздо важнее, чтобы ему хотелось узнавать новое.

Ребёнок задаёт вопросы, интересуется, почему идёт дождь, как работает машина, откуда берутся бабочки, пытается что-то нарисовать, сложить, посчитать. Любопытство — один из лучших «индикаторов» готовности к обучению.

Поэтому не стоит превращать подготовку к первому классу в бесконечные занятия с прописными буквами и карточками. Интерес к миру зачастую важнее количества выученных букв.

Готовы ли руки к школьным заданиям

Первоклассник будет много работать руками: писать, рисовать, вырезать, клеить, открывать пенал, перелистывать страницы, поэтому важно, чтобы мелкая моторика соответствовала возрасту.

Ребёнок должен постепенно осваивать карандаш и ручку, пользоваться детскими ножницами, рисовать простые фигуры, выполнять несложные задания руками. При этом не нужно требовать идеального почерка ещё до поступления в школу. Красиво писать — это навык, который ребенок как раз и будет развивать в первом классе.

Если ребенку 6 лет, но кажется, что он еще не готов

Если ребенку уже исполняется 6 лет, но он очень тяжело переживает разлуку, не может соблюдать даже простые правила, испытывает значительные трудности с речью, взаимодействием или саморегуляцией, не стоит автоматически убеждать себя: «Все идут и мы пойдем».

Лучше поговорить с воспитателем, психологом, педиатром или другим специалистом, который знает ребёнка. Иногда дополнительное время действительно может помочь ребёнку эмоционально и социально созреть. Однако важно не воспринимать отсрочку как поражение. Дети развиваются неравномерно, и ещё один год может стать ресурсом, а не «потерянным временем».

Если ребенку уже 7 лет

Семь лет также не означают автоматической готовности. Старший ребенок может прекрасно читать, считать и знать наизусть таблицу умножения, но при этом испытывать трудности с общением, концентрацией или адаптацией к новым условиям.

И наоборот — шестилетний ребенок может читать не очень быстро, зато быть самостоятельным, любознательным, общительным и эмоционально готовым к новому этапу. Именно поэтому не стоит сравнивать детей только по возрасту или академическим навыкам.

Что сегодня важно для украинских детей

Есть ещё один фактор, о котором родителям важно помнить, — общий уровень стресса. Воздушные тревоги, смена места жительства, вынужденные переезды, длительные перерывы в обучении, нестабильный распорядок дня или пережитые ребенком сложные события могут влиять на его поведение и способность концентрироваться.

Поэтому иногда ребенок, который в спокойных условиях прекрасно справлялся с задачами, после стрессового периода может стать более тревожным, уставшим, рассеянным или зависимым от родителей.

Это не обязательно означает, что он «не готов к школе». Возможно, ему просто нужны чувство безопасности, предсказуемость и дополнительное время на адаптацию. Особенно важно обращать внимание не на один отдельный симптом, а на общую картину.

Готовность к школе невозможно определить с помощью одного теста. Не обязательно сажать ребенка за стол и проверять его знания по списку: знает ли он все буквы, умеет ли считать до 20, может ли написать свое имя. Гораздо полезнее наблюдать за ней в повседневной жизни.

Может ли она сама одеться, попросить о помощи, подождать несколько минут, выполнить простое задание, поиграть с другими детьми, пережить поражение и объяснить, что её расстроило — именно эти небольшие бытовые ситуации часто говорят о готовности к школе больше, чем домашняя «контрольная».

Новости партнеров