6 признаков того, что бабушка слишком вмешивается в воспитание ребенка / © Associated Press

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Во многих семьях именно бабушка или дедушка становятся теми взрослыми, к которым ребенок или подросток тянется и обращается, когда мир кажется слишком сложным. Им можно рассказать о страхе, неудаче или ссоре, выплакаться или просто быть собой — без мгновенных упреков и критики, об этом рассказало издание Hello!

Психолог Сильвия Мерида Экспозито называет такого взрослого своеобразным «эмоциональным убежищем». Его особенность заключается не просто в том, что бабушка проводит много времени с внуком, а в качестве этой связи, а именно в том, что ребенок чувствует, что его выслушают, не унизят и не перестанут любить из-за ошибки.

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Иногда ребенок доверяет бабушке больше, чем родителям

Родители для ребенка часто становятся синонимом правил, требований, решений и последствий. Из-за этого сын или дочь могут бояться их разочаровать или огорчить. Бабушка находится немного в стороне от повседневного воспитательного давления, поэтому её реакция может восприниматься как более спокойная. Ребёнку легче говорить о сомнениях, страхах и ошибках и не ожидать мгновенного осуждения.

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Такая связь может быть важна и для эмоциональной саморегуляции. Когда ребенок перегружен эмоциями, спокойный взрослый помогает ему понять, что именно он чувствует, назвать эти эмоции и постепенно успокоиться. Для подростков это очень ценно, ведь возможность снизить эмоциональное напряжение иногда помогает не действовать импульсивно и не замыкаться в себе.

Можно ошибаться, но вас всё равно будут любить

Выслушать ребенка без осуждения вовсе не означает соглашаться с каждым его поступком. По словам психолога, важно разделять поведение и ценность самого ребенка. Когда бабушка задает вопросы без давления, внимательно слушает и может исправить ребенка без унижения, она передает важный посыл, что ошибки не делают человека недостойным любви.

Это способствует формированию более стабильной самооценки, которая не так сильно зависит от чужого одобрения. Ребёнок учится анализировать свои поступки, не поддаваясь разрушительным чувствам вины или стыда.

При определенных обстоятельствах бабушка или дедушка могут стать очень важной фигурой привязанности, особенно если отношения носят регулярный, стабильный и эмоционально чуткий характер. Решающим фактором здесь является не только кровная связь, но и доступность взрослого, постоянство его присутствия и способность реагировать на эмоциональные потребности ребенка.

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Когда близость становится чрезмерной

Теплые отношения между внуками и бабушкой сами по себе не являются проблемой. Сложности возникают тогда, когда один из взрослых фактически оказывается за пределами семьи или берет на себя чужую ответственность.

Психолог советует обратить внимание на 6 сигналов. Следует насторожиться, если:

Бабушка становится единственным взрослым, к которому обращается ребенок Начинает скрывать от родителей важную информацию Самостоятельно принимает воспитательные решения, которые должны принимать родители Если бабушка испытывает чувство вины, когда не может быть рядом Из-за её участия учащаются конфликты с родителями Начинают страдать отдых и психологическое благополучие

Отдельной проблемой становятся фразы вроде «Только не говори маме» или «Папа тебя не поймёт». Они могут поставить ребёнка перед необходимостью выбирать сторону и привести к так называемой «раздвоенной лояльности».

Здоровая поддержка выглядит иначе: бабушка может признать чувства внука или внучки, но при этом не подвергать родителей критике и помочь ребенку спокойнее поговорить с ними.

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Особая связь с бабушкой может стать одним из самых ценных эмоциональных ресурсов детства. Однако настоящее «эмоциональное убежище» не должно превращаться в тайный союз против родителей или в их замену. Его сила именно в поддержке ребенка, без разрушения других семейных связей.

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