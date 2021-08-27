Адаптация к детскому саду: лайфхаки и советы для родителей 

Сентябрь – начало нового учебного сезона в детских садах и школах. Кто-то ждет этот период с трепетом, для кого-то это стресс, ведь столько всего нужно сделать и подготовить. Но если со школой все более-менее понятно, то с детским садом у многих большие сложности.

Мы поговорили с Аллой Ободянской, консультантом по адаптации к детскому саду и основательницей домашнего сада "Чудо-Чада", и попросили ее рассказать о том, как же родителям начать подготовку своих детей к первому и такому важному в их жизни опыту социального общения, который обычно и начинается в саду.

В каком возрасте оптимально отдавать ребенка в детский сад?

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Стоит отметить, что детский сад – это в первую очередь потребность мамы или обоих родителей, так как ребенок может вырасти социально адаптированным, находясь дома. Поэтому родители сами выбирают оптимальное для них время, чтобы отдать ребенка в сад. Если они признаются себе в этом, то адаптация пройдет намного легче. Кто-то начинает плавную адаптацию по несколько часов в день в четыре года, а кто-то в полтора уже остается на весь день. Однако не слишком удачным периодом для начала посещения сада является период так называемого "кризиса трех лет", поскольку в это время ребенок учится понимать свои желания и отстаивать свои права на них, он становится более самостоятельным и осваивает новые навыки. Стоит помнить, что плавная адаптация по несколько часов в день будет менее стрессовой для ребенка и родителей.

Как начать подготовку ребенка дома? Сколько времени на это нужно?

Опять же начинаем с подготовки родителей. Поход в детский сад желательно спланировать заранее, чтобы морально настроиться на расставание с ребенком. Далее следует выбрать несколько заведений для ознакомления и записаться на экскурсию. Когда вы узнаете ответы на волнующие вас вопросы по поводу воспитателей, общения с детьми, питания, сна, занятий и т.д., можете выбрать один или несколько садов для пробных занятий.

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Только после этого начинается подготовка ребенка. Вы в хорошем настроении рассказываете ребенку, что, например, во вторник пойдете вместе в детский сад, чтобы познакомиться и поиграть с воспитателем и детьми. Все занятия вы будете вместе (важно соблюдать обещания), в частных заведениях это нормальная практика. Также можно наблюдать за воспитателями и детьми во время прогулки, обращать внимание на то, как они играют или как воспитатель успокаивает расстроенного ребенка.

Если мы говорим о государственных садах, то там, к сожалению, общая адаптация не предусмотрена. Но вы можете быть вместе во время прогулки, в некоторых садах это допускается.

Ни для кого не секрет, что каждая мама в процессе подготовки к саду общается с другими мамами на площадках и во время прогулок и спрашивает других об их опыте. Этот опыт бывает разным, если вам рассказывают о неудачах какого-то ребенка, важно не принимать это на свой счет. Существует несколько лайфхаков, которыми с нами поделился консультант, они помогут ребенку быстрее адаптироваться.

Полезные лайфхаки:

рассказывайте истории о том, как вы сами когда-то ходили в детский сад;

читайте психологические сказки, которые помогут ребенку адаптироваться ("Лама в садике без мамы", "Зайчик Сева не хочет идти в детский сад" и отдельные сказки детских сказкотерапевтов);

ассоциируйте поход в сад в первую очередь с воспитателем, а уже потом – с детьми. Ребенку нужен взрослый, который будет заботиться о нем, когда родителей нет рядом. Взрослый, которому он будет доверять и быть в нем уверенным;

помните, что спокойствие или тревога передаются от родителей к ребенку, поэтому вы должны максимально доверять воспитателям;

рассказывайте о саде в контексте того, что нравится вашему ребенку. Например, ваш сын любит строить башни из кубиков, поэтому вы рассказываете, что в садике есть кубики и дети что-то строят;

можно сделать адаптационный календарь и каждый день, проведенный в саду, заклеивать наклейками, считая дни до выходных, которые ребенок проведет с родителями. Первый месяц можно планировать интересные активности на уикенд;

установите контакт с воспитателями: "Если мама доверяет этой тете, то и мне можно";

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не уходите из сада, не попрощавшись с ребенком, например, пока он заигрался с кем-то или мыл руки. Заведите ритуал прощания: поцелуи, объятия и т.д., можно также махать в окно или оставлять сюрприз в детском рюкзаке для ребенка;

всегда рассказывайте ребенку, когда вы за ним придете: после сна, после прогулки, после обеда/ужина – так детям проще ориентироваться во времени;

разрешите ребенку взять в сад (если это допустимо в саду) любимую игрушку, она будет ассоциироваться у него с домом;

интересуйтесь, как прошел день вашего ребенка в саду не только у воспитателя, но и у самого ребенка. Спрашивайте, что интересного сегодня делали, с кем играли, обращайте внимание на поделки, которые сделал ребенок в саду и показывает вам;

избегайте фраз и вопросов с негативной окраской: "ты сегодня плакал", "тебя кто-то обижал";

никогда не запугивайте садиком, когда ребенок плохо себя ведет;

вспоминайте на выходных о воспитателях, просите ребенка рассказывать какие-то приятные истории из сада;

после сада уделяйте ребенку больше времени и внимания: играйте вместе, готовьте, гуляйте, читайте;

больше обнимайте ребенка и говорите ему, как сильно вы его любите!

Самое важное, о чем нужно помнить, – сад никогда не заменит внимания родителей.

Что делать маме, если капризы и истерики не проходят через несколько месяцев после начала посещения сада?

Важно понимать, что у каждого ребенка адаптация проходит по-разному и продолжается примерно месяц. Прежде всего надо проанализировать ситуацию в семье, не было ли в последнее время существенных изменений (переезд, ожидание или рождение второго ребенка, выход мамы на работу, приезд бабушки/дедушки, ссор или развода родителей и т.д.). Также мама может быть морально не готова отдать ребенка в садик, но под давлением социума или жизненных обстоятельств приняла такое решение, тогда ей надо поработать над собой.

Спросить, как ребенок чувствует себя в саду. Возможно, возник конфликт с другим ребенком или постоянная воспитательница ушла в отпуск. В этой ситуации должен помочь более тесный контакт с воспитателем и психологические игры в группе. Обычно кого-то из родителей ребенок отпускает проще (например, папу). Это также может облегчить прощание.

Универсальный совет: больше телесного контакта с ребенком и совместных игр придадут внутреннего покоя.

Что должен уметь ребенок двух и трех лет, что облегчит его пребывание в саду

Требования ДОУ к детям, которые идут в сад, – владение навыками самообслуживания (самостоятельно есть, переодеваться, освоить горшок). В первую очередь это облегчает работу воспитателей, а уже потом – детей. В три года практически все дети освоили горшок, чего нельзя сказать о двухлетках. И это нормальное физиологическое развитие.

Еда. Важно, чтобы к походу в садик ребенок ел обычную пищу с общего стола. Это ускорит процесс налаживания питания в саду.

Одежда. Ближе к двум годам дети уже могут самостоятельно раздеваться, застегивать липучки на обуви. В три года дети также могут надеть простую одежду – носки, кофту без замка или пуговиц, штаны, и обуться. Все это при условии, что детская одежда максимально простая и родители дома дают ребенку возможность освоить новые навыки, несмотря на то что этот процесс требует больше времени и терпения.

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Точно облегчит пребывание вашего ребенка в саду доверие к воспитателям, которое формируется через спокойную и постоянную коммуникацию родителей с работниками сада. Также большим плюсом будет владение воспитателями базовыми знаниями по детской психологии.

Начало посещения детского сада – нелегкий и чувственный период. Родители хотят сделать процесс адаптации максимально комфортным для ребенка, иногда даже праздничным. Но этот период также вызывает и грусть от разлуки. Взрослые боятся детских слез, но стоит дать возможность и себе, и ребенку проживать разные эмоции в начале нового этапа в жизни. И помните, вы – лучшие родители для своего ребенка!

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