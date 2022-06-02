"Американ Юниверсити Киев" объявляет осенний набор студентов с беспрецедентными стипендиями военного времени

В партнерстве с Arizona State University и Cintana Alliance, "Американ Юниверсити Киев" предлагает украинским студентам трансформационный опыт получения высшего образования, предоставляя образование мирового уровня, отвечающего потребностям военной и послевоенной украинской экономики.

КИЕВ, УКРАИНА – 02.06.2022 "Американ Юниверсити Киев" (AЮK) начинает набор студентов на бакалаврские и магистерские программы. Понимая вызовы жестокой российской войны и необходимость для многих украинцев покинули свои дома, АЮК запускает осенние обучающие программы в онлайн-формате. В то же время команда АЮК верит, что скоро будет встречать студентов в своем главном корпусе в здании "РечПорта". Более того, АЮК предлагает всем зачисленным студентам гарантированные стипендии в 75%, предоставляя талантливым украинцам доступ к самым высоким стандартам американского образования, доступным ныне в Украине.

"Образование – это основа будущего процветания Украины. Мы верим, что после этой страшной войны Украина станет более сильной и устойчивой. Сегодня мы имеем цель подготовить новое поколение профессионалов к восстановлению Украины, которые превратят ее успешную страну в регионе. Наши беспрецедентные стипендии военного времени – это вклад АЮК в победу Украины и ее будущее возрождение", – подчеркнул Рик Шенгроу, Президент AЮК.

АЮК – первый университет в Украине, созданный как инновационное учреждение мирового уровня, базирующееся на американских стандартах образования. Он сотрудничает с Arizona State University (ASU), одним из крупнейших и инновационных в США, на основе 25-летнего лицензионного соглашения. Стратегическое партнерство дает доступ Американ Юниверсити Киев к учебным программам ASU, программ обмена и уникальную возможность для студентов АЮК получать двойные дипломы обоих университетов – AЮK и ASU.

Дипломы: этой осенью "Американ Юниверсити Киев" предлагает онлайн-обучение на бакалаврских и магистерских программах.

Для студентов бакалаврских программ AЮK предлагает программы Business Management, Global Management и Software Engineering. Программа Global Management уникальна для украинского рынка, ведь дает студентам понимание глобальных рынков и готовит к управлению многонациональными и глобальными организациями в Украине и во всем мире.

Для студентов магистерских программ AЮK предлагает программу Global Management с упором на международную экономику, межкультурные коммуникации и другие навыки, важные в глобальной среде. Для усиления конкурентного преимущества Украины в области ИТ, АЮК запускает магистерскую программу по Software Engineering.

Двойные дипломы: Благодаря сочетанию онлайн и офлайн-обучения студенты AЮK могут получить дипломы как "Американ Юниверсити Киев" (АЮК), так и Arizona State University (ASU). Среди предложенных моделей – уникальная ускоренная магистерская программа, охватывающая 4 года обучения на бакалавриате в AЮK и 1 год обучения на магистратуре в ASU.

Двойные бакалаврские дипломы предусматривают две опции: 3+1 3 года обучения в AЮK (диплом бакалавра АЮК)

1 год обучения в ASU (диплом бакалавра ASU)

4+1 4 года обучения в АЮК (диплом бакалавра АЮК)

1 год обучения в ASU (ускоренный диплом магистра по ASU)

Двойной магистерский диплом:

1+1 1 год обучения в АЮК (диплом магистра АЮК)

1 год обучения в ASU (диплом магистра ASU)

Стипендии: Сегодня, во время войны, понимая, как сильно пострадала экономика Украины и финансовые возможности украинцев, АЮК разработал уникальный подход к стипендиям. Согласно ему все зачисленные в 2022 году студенты получат гарантированные стипендии в 75% стоимости для бакалавриата на два академических года и 60% стоимости для магистратуры на один академический год.

АЮК предлагает уникальную образовательную модель для Украины. Она базируется на высоких стандартах американского образования, обучающей программе от Arizona State University, двойных дипломах и международном преподавательском составе. Это сочетание позволяет предложить лучшее образование по американским стандартам в Украине для амбициозных и академически сильных студентов. Ждем вас уже этой осенью, чтобы начать интересное академическое путешествие и воплотить слоган АЮК – "Образование, дающее свободу" в реальность", – подчеркнул Роман Шеремета, Ректор АЮК.

Преподавательский состав АЮК включает в себя топовых ученых из разных стран, а также из Украины. Среди них – стипендиаты Программы имени Фулбрайт, ученые, возглавляющие высокие рейтинги по версии журнала Forbes, лауреаты престижных европейских и американских наград. Все они имеют богатый опыт преподавания в университетах США и Европы, включая Purdue University, Florida State University, University of Toronto, University of Amsterdam, Erasmus University и других, и принесут глобальный взгляд и подход к обучению.

Американ Юниверсити Киев

"Американ Юниверсити Киев" – первый частный университет, который предлагает высокие стандарты американского образования в Украине благодаря партнерству с Arizona State University (ASU), одним из крупнейших университетов США, который по рейтингу US News & World Report является инновационным университетом Америки. В Украине партнерами-учредителями AЮК являются: EPAM Systems, BGV Group Management, Academy DTEK, Brain, Channel Georgian Consulting, Georgian American University.

Контактное лицо уточнений, комментариев и интервью: Оксана Рудюк, (063) 210 00 69, oksana.rudiuk@auk.edu.ua