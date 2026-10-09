Бен Аффлек рассказал о параллельном родительстве и совместном воспитании детей с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек рассказал о совместном воспитании детей / © Associated Press

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В интервью изданию Variety 54-летний актёр Бен Аффлек рассказал, что сейчас чувствует себя счастливым и благодарен за возможность проводить время с детьми. Бывшие супруги воспитывают троих детей: 20-летнюю Вайолет, 17-летнюю Серафину и 14-летнего Сэмюэла.

«Я не хочу упустить эти годы»

Бен Аффлек / © Associated Press

Аффлек признался, что нынешний период его жизни — «действительно замечательный». Актёр много работает, однако старается сохранять баланс между карьерой и семьёй, например, забирает детей из школы, проводит с ними время и ужинает вместе, если те соглашаются на компанию отца.

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Дети живут с ним неделю, а следующую проводят с мамой. Аффлек тепло отозвался об отношениях детей с Гарнер и подчеркнул, что очень благодарен бывшей жене за это.

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Совместное воспитание также влияет на его профессиональные решения. Актёр сознательно стремится сниматься в фильмах в Лос-Анджелесе, ведь не хочет надолго уезжать на съёмки в другие штаты.

«Я разведён, у нас совместная опека, но я не хочу упустить эти годы. Мои дети здесь, а их взросление проходит так быстро», — пояснил он. Аффлек признает, что у него есть привилегия выбирать, где работать, и ценит возможность быть рядом с детьми, пока они взрослеют.

Иногда подростки ставят папу на место

Бен Аффлек / © Associated Press

Несмотря на статус голливудской звезды, дома Аффлек остается обычным папой, и его дети не дают ему об этом забыть. В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! актер рассказал, что теперь, когда он пытается поделиться жизненными уроками за семейным ужином, подростки часто обмениваются многозначительными взглядами.

Аффлек признался, что не мог представить момент, когда перестанет быть для детей «классным папой». Однако реальность оказалась ироничнее, чем он ожидал. Однажды, когда дети обсуждали отношения друзей, актёр решил поделиться собственным опытом. В ответ 17-летняя Серафина поинтересовалась:«О, так ты у нас эксперт по отношениям?».

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И это был не единственный остроумный комментарий. Во время похода в книжный магазин Серафина заметила книгу французского автора под названием «Простите меня за все» и тут же заявила, что это, похоже, автобиография её папы. Аффлек не обиделся, наоборот, он признался, что гордится чувством юмора дочери, даже если она иногда опасно приближается к грани дозволенного.

Бен Аффлек / © Associated Press

Откровенность Аффлека напоминает, что после развода отцовство не исчезает, а лишь приобретает новую форму. Актёр старается быть рядом с детьми, ценит хорошие отношения между ними и Гарнер и учится с юмором относиться к тому, что дети становятся взрослее. Ведь иногда лучшее доказательство близости в семье — возможность посмеяться друг над другом, даже когда папа снова берется давать непрошенные советы.

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