Что делать, если ребенок не фокусирует внимание на предмете: советы педиатра

Что делать, если ребенок не фокусирует внимание на предмете: / © Credits

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Вместо отчаяния важно понять: такое поведение не является признаком равнодушия или лени, а сигнал, что нужно изменить подход. Решением может стать развитие навыка, который называется «коммуникативная деятельность», об этом рассказала педиатр Marissa Penny.

Коммуникативная деятельность — это способность ребенка одновременно фокусироваться на объекте и взрослом. Малыш не просто смотрит на игрушку, а следит за тем, куда смотрите вы, поворачивает голову вместе с вами, «делится» вниманием. Это базовый навык для развития речи, социальных связей и обучения.

Если малыш не заинтересован в том, как вы играете, — проблема не в игрушке, а в отсутствии этого навыка. И начинать нужно не с развития мелкой моторики, а с эмоционального контакта.

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Как помочь ребенку развить внимание

Уберите фокус из игрушки — поверните его на себя

Часто мы зацикливаемся на самой игре: «почему не складывает пирамидку?», «почему не катает мячик?». Вместо этого стоит сделать ставку на эмоциональную вовлеченность. Не игрушка должна быть интересной, а вы — как партнер по игре.

Например, возьмите кольцо от пирамидки, наденьте его себе на голову и сымитируйте громкое «апчхи!» — пусть кольцо упадет. Если ребенок засмеется — это уже первый шаг к зрительному контакту. Теперь можно предложить: «А давай ты мне дашь кольцо?»

Играйте с предметами как с инструментами коммуникации

Если вы взяли мяч, не ожидайте, что ребенок сразу начнет катать его обратно. Сделайте так, чтобы именно ваше отношение к предмету стало интересным: подбросьте мяч, сделайте смешное лицо, уроните его «случайно». Это заинтересует малыша больше, чем стандартная игра.

Повторяйте один и тот же сценарий несколько раз

Маленьким детям важно видеть предсказуемость. Если они видят, что после вашего «апчхи!» кольцо всегда падает — это вызывает ожидание, а значит и включение внимания.

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Задействуйте зрительный контакт и мимику

Перед тем как что-то показать, убедитесь, что ребенок смотрит на вас. Разговаривайте, улыбайтесь, четко произносите фразы, комментируйте свои действия.

Почему это важно

Развитие внимания напрямую влияет на:

речь — ребенок начинает имитировать звуки, слова, интонации;

социальные навыки — учится взаимодействовать;

понимание инструкций — что станет базой для дальнейшего обучения.

Дети с развитым вниманием легче идут на контакт, лучше включаются в игру и воспринимают новую информацию.

Если ваш ребенок не фокусируется на предметах, не паникуйте — это не «лень» и не «безразличие», а сигнал, что нужно сделать несколько шагов назад и сосредоточиться на эмоциональном взаимодействии. Когда вы развиваете внимание через игру, смех и близость, вы создаете почву для всего дальнейшего развития: речи, мышления, обучения и социальных связей.

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