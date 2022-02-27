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Что делать, если ребенок видит или слышит взрыв

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Что делать, если ребенок видит или слышит взрыв

Психолог Анастасия Покровская рассказала, что делать, если ребенок видит или слышит взрыв, как помочь ему пережить весь ужас происходящего.

Никогда не думала, что напишу пост на такую тему, но в Украине война. Мой родной город Киев бомбят, и тысячи детей сидят в бомбоубежищах.

Рекомендациями Анастасия поделилась в своем Instagram:

Во время катастрофы дети обычно ориентируются на своих родителей. Если они остаются спокойными и реагируют на их потребности (еда, рисование, объятия, мультик, разрисовка в альбоме), то дети зачастую переживают ужасные происшествия без серьезных психологических травм.

Мы бежим от угрозы с детьми, тем самым позаботившись о спасении. Но важно, чтобы, когда вы добрались до безопасного места, сигналы тревоги в мозге и теле замолкли. Именно поэтому в метро, где сейчас укрываются люди, показывают детям мультики, чтобы их мозг мог пережить случившееся и не застрять. И вы, взрослые, не застревайте. Если сейчас тихо, безопасно - сместите фокус, не проигрывайте катастрофу в своей голове раз за разом.

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