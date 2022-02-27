Психолог Анастасия Покровская рассказала, что делать, если ребенок видит или слышит взрыв, как помочь ему пережить весь ужас происходящего.
Никогда не думала, что напишу пост на такую тему, но в Украине война. Мой родной город Киев бомбят, и тысячи детей сидят в бомбоубежищах.
Рекомендациями Анастасия поделилась в своем Instagram:
Во время катастрофы дети обычно ориентируются на своих родителей. Если они остаются спокойными и реагируют на их потребности (еда, рисование, объятия, мультик, разрисовка в альбоме), то дети зачастую переживают ужасные происшествия без серьезных психологических травм.
Мы бежим от угрозы с детьми, тем самым позаботившись о спасении. Но важно, чтобы, когда вы добрались до безопасного места, сигналы тревоги в мозге и теле замолкли. Именно поэтому в метро, где сейчас укрываются люди, показывают детям мультики, чтобы их мозг мог пережить случившееся и не застрять. И вы, взрослые, не застревайте. Если сейчас тихо, безопасно - сместите фокус, не проигрывайте катастрофу в своей голове раз за разом.
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С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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