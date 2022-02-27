Психолог Анастасия Покровская рассказала, что делать, если ребенок видит или слышит взрыв, как помочь ему пережить весь ужас происходящего.

Никогда не думала, что напишу пост на такую тему, но в Украине война. Мой родной город Киев бомбят, и тысячи детей сидят в бомбоубежищах.

Рекомендациями Анастасия поделилась в своем Instagram:

Во время катастрофы дети обычно ориентируются на своих родителей. Если они остаются спокойными и реагируют на их потребности (еда, рисование, объятия, мультик, разрисовка в альбоме), то дети зачастую переживают ужасные происшествия без серьезных психологических травм.

Мы бежим от угрозы с детьми, тем самым позаботившись о спасении. Но важно, чтобы, когда вы добрались до безопасного места, сигналы тревоги в мозге и теле замолкли. Именно поэтому в метро, где сейчас укрываются люди, показывают детям мультики, чтобы их мозг мог пережить случившееся и не застрять. И вы, взрослые, не застревайте. Если сейчас тихо, безопасно - сместите фокус, не проигрывайте катастрофу в своей голове раз за разом.

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