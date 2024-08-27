Что делать, если ваш ребенок не может уснуть

Проблемы со сном могут возникать у детей всех возрастов — не только у малышей или младенцев, но и подростков.

Докопаться до корня проблемы, поговорить о страхах и беспокойствах ребенка – одно из лучших решений. Издание My Kids Time поделились полезными лайфхаками, которые могут помочь ребенку уснуть.

Уверены, что хотя бы один лайфхак или комбинация нескольких поможет решить проблемы со сном вашего ребенка. Спокойная и тихая атмосфера, ограничение времени перед экраном – за 30 минут до сна все нужно выключить, и минимум потребления сладкой пищи и напитков – это эффективные способы улучшить сон. Но если они не работают, можете попробовать другие уловки.

Успокаивающая музыка

Укачивайте ребенка под звуки классической музыки, играющей на фоне. Это поможет ей расслабиться и сосредоточиться на музыке, а не на своих мыслях. В интернете есть множество плейлистов классической музыки для детей. Попробуйте один из них.

Спреи для постельного белья и диффузоры

Успокаивающие ароматы, такие как, например, лаванда, – компонент, на который следует обратить внимание при покупке спрея для подушек или эфирных масел для диффузора. Приятный аромат поможет ребенку настроиться на естественный ритм тела и будет способствовать расслаблению ума.

Тяжелые одеяла

Доказано, что они успокаивают беспокойное тело, снимают тревогу и улучшают сон. Выбирайте одеяла, рассчитанные специально на детей. У них будет не такой большой вес, как для взрослых. Уделите внимание материалу, из которого изготовлено одеяло. Лучше, чтобы это был хлопок, ведь тогда одеяло будет нежным к коже.

Нежный массаж

Нанесите немного массажного масла на руки, запястья и ноги ребенка и мягко вотрите его легкими массирующими движениями. Нежные нажатия на определенные точки на теле помогут снять напряжение.

Подушка в форме валика

У подушек такой формы очень большая популярность среди детей всех возрастов. Это легко объяснить, ведь она обеспечивает комфорт и создает впечатление, что кто-то находится рядом. Если вы замечаете, что ваш ребенок легче засыпает рядом с вами, обняв вас или закинув на вас руку или ножку, эта подушка может помочь.

Температура в комнате

Температура в комнате оказывает значительное влияние на качество сна ребенка. Сквозняк, слишком высокая или низкая температуры — все это имеет значение. Рекомендуется поддерживать комнатную температуру от 16°C до 20°C для обеспечения комфортного сна ребенка.

Активность в течение дня

Активность и упражнения в течение дня могут изменить режим сна вашего ребенка. Это особенно касается подростков. Прогулки на дворе – независимо от погоды – улучшат настроение, снимут стресс и тревогу. И, что самое главное, утомят ребенка.

Теплая ванна и любимая пижама

Добавьте немного натуральной соли для ванны – это поможет мышцам расслабиться после напряженного дня. Зимой можно подогреть пижаму на радиаторе, это расслабит и успокоит ребенка. Убедитесь, что одежда не тесна и не вызывает зуд.

Ночник

От очаровательных зайчиков до милых собачек – современные ночники предлагают огромный выбор форм и размеров. Выберите один или несколько вместе со своим ребенком. Некоторые ночники имеют функцию сердцебиения. Их повторяющиеся ритмы помогут успокоить ребенка и облегчить засыпание, подобно подсчету овец.

Любимая игрушка или одеяло

Если у вас в детстве был любимый плюшевый мишка или одеяло, вы должны понять их важность для ребенка. Ночью, если ваш ребенок проснется из-за плохого сна, такие вещи могут обеспечить ему чувство безопасности.

Уберите отвлекающие вещи

Конечно, в конце дня последнее, что хочется — убирать в детской. Однако это следует сделать. Потратив на это всего 10 минут, вы уберете из виду ребенка то, что может взбудоражить его детскую фантазию. Следовательно, у него не будет соблазна встать с кровати, чтобы пойти поиграть.

Читайте также: