Что положить ребенку в ланчбокс в школу или детский сад / © Credits

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Школьный обед легко превращается в ежедневный квест. Ребёнок хочет что-нибудь вкусное, родители — питательное, а в результате яблоко возвращается домой целым, на брокколи даже не посмотрели, а бутерброд таинственно исчез вместе с печеньем.

Однако хороший ланчбокс не обязательно должен быть сложным. Издание Cleveland Clinic сообщило, что достаточно составить обед из пяти основных групп продуктов, и тогда ребенок получит питательные вещества, необходимые для энергии и нормальной работы мозга.

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Представьте себе школьный обед как конструктор: вам понадобятся пять деталей — белок, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и небольшой перекус. Необязательно использовать всё сразу в огромных порциях, главное — разнообразие.

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Белок

Белковые продукты перевариваются дольше, поэтому помогают ребенку не думать о голоде уже на следующем уроке. Аминокислоты, содержащиеся в белке, также необходимы для работы организма и мозга. Для ланчбокса подойдут:

кусочки куриной грудки

творог или творожные палочки

орехи и семечки, если они разрешены в школе

хумус

натуральный йогурт

яйцо

сэндвич с арахисовой пастой и джемом

Фрукты

Фрукты — простой способ обогатить обед клетчаткой и разнообразными питательными веществами. И здесь лучше ориентироваться на то, что ребенок действительно любит, например, виноград, ягоды, яблоки, груши, бананы и апельсины — хорошие варианты.

Кстати, если ребенку неудобно есть целое яблоко в школьной столовой, нарежьте его ломтиками. Небольшой хитрость, но именно такие мелочи часто определяют, вернется ли фрукт домой.

Овощи

Именно овощи чаще всего остаются в ланчбоксе нетронутыми, однако это не повод отказываться от них. Попробуйте положить:

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маленькую морковку

огурец

помидоры черри

стручковый горох

сельдерей

полоски сладкого перца

салат

готовые овощи в термосе

А чтобы сделать овощи более интересными, можно добавить небольшую порцию любимого соуса или хумуса для макания.

Молочные продукты

Творог, йогурт или обычное молоко могут стать частью детского обеда. Молочные продукты важны для роста и развития, поэтому не стоит забывать о них при составлении ланчбокса.

Если у ребенка аллергия на молоко, можно выбрать подходящую альтернативу.

Напитки

Самый простой вариант — вода в многоразовой бутылке. Также подойдет нежирное несладкое молоко.

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Если ребенок любит сок, издание советует выбирать именно 100% фруктовый сок, а не сладкие напитки с большим количеством добавленного сахара.

Сладкое тоже можно

Здоровое питание не означает, что в ланчбоксе должны быть только морковь, огурец и яйцо. Небольшое лакомство может сделать обед приятнее, главное — не превращать его в основную часть ланча. Среди вариантов:

изюм в тёмном шоколаде

попкорн без большого количества масла

домашнее овсяное печенье

чипсы из сладкого картофеля или капусты кейл

цельнозерновые тортилья-чипсы с сальсой

цельнозерновые крекеры

крендельки

смесь орехов и сухофруктов

Как добиться, чтобы ребенок всё съел

Даже самый полезный ланч не принесет пользы, если ребенок вернет его домой почти нетронутым, поэтому:

Подавайте пример. Если дома родители едят фрукты и овощи, для ребенка это становится естественной частью питания.

Позвольте выбирать. Спросите, какой фрукт или белковый продукт ребенок хочет на завтрак. Участие в составлении ланчбокса повышает шансы, что его действительно съедят.

Чередуйте продукты. Даже любимый сэндвич надоедает, если получать его каждый день. Составьте список любимых продуктов и по-разному их комбинируйте.

Делайте еду удобной. Нарезанное яблоко может превзойти целое просто потому, что его легче съесть за короткую школьную перемену.

Следите за остатками. Если брокколи каждый день возвращается домой, это не провал воспитания, а информация. Возможно, ребенку не нравится именно этот продукт или способ его приготовления, поэтому стоит попробовать другой вариант.

Хороший школьный обед — это не конкурс на самый красивый контейнер в классе; его главная задача — дать ребенку достаточно энергии и питательных веществ, чтобы он мог с комфортом провести учебный день.

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