Что такое детская гиперактивность и СДВГ: рассказывает врач-невролог

Возможно, вы замечали, что вашему ребенку трудно оставаться внимательным, он часто двигается, даже если не должен, действует импульсивно, перебивает других. Если такие проблемы продолжаются и, кажется, влияют на повседневную жизнь вашего ребенка, следует обратить на это внимание.

Детский врач невролог Ольга Топоркова рассказала в одном из своих видео, чем отличаются дети активные, гиперактивные и дети со СДВГ.

Гиперактивность у детей проявляется в трудностях концентрации внимания, они непоседливы и очень активны. Большую часть времени ребенок находится в движении, а на любой запрет может реагировать эмоционально или агрессивно.

Важным отличием гиперактивного ребенка от ребенка со СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивностью) – является ситуативность поведенческих реакций. Ребенок с гиперактивностью анализирует свое поведение и контролирует, ребенок со СДВГ одинаково реагирует независимо от ситуации.

Симптомы гиперактивности у детей:

Постоянно капризничает и извивается;

Ему тяжело сидеть на месте, тихо играть или расслабляться;

Постоянно двигается, часто бегает или где-то лазит;

Много говорит;

У ребёнка вспыльчивый характер или "быстрое перегорание".

Симптомы невнимательности у детей

Ребенку трудно оставаться сосредоточенным, он легко отвлекается или ему быстро надоедает задача еще до её завершения;

Кажется, будто не слушает, когда с ним говорят;

Трудно запоминает вещи и выполняет инструкции;

Не обращает внимания на детали или совершает много ошибок;

Неорганизован, не может планировать заранее и завершать дела.

Часто теряет домашнее задание, книги, игрушки или другие предметы.

Например, в садике ребенок – ангелочек, а дома у него совершенно противоположное поведение. У ребенка с СДВГ, независимо от обстоятельств, где и с кем он находится, поведение одинаково всегда сложное.

Может быть трудно отличить симптомы СДВГ от нормального "детского поведения". Если вы замечаете только несколько признаков или симптомы появляются только в некоторых ситуациях, это, вероятно, не СДВГ.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является распространенным расстройством нервной системы, обычно проявляющимся в раннем детстве, как правило, в возрасте до семи лет.

Также дети со СДВГ испытывают сопутствующие проблемы, такие как нарушения речи, моторики, психические расстройства, энурез, тикообразные состояния и другие расстройства нервной системы.

Это нормально, когда дети время от времени забывают домашнее задание, мечтают на уроках, действуют не задумываясь или капризничают за обеденным столом. Но рассеянность, импульсивность и гиперактивность также могут быть симптомами СДВГ.

Мы все знаем детей, которые не могут усидеть на месте, которые никогда не слушаются, не выполняют инструкции, независимо от того, насколько четко вы их озвучиваете или которые произносят неуместные комментарии в неподходящий момент. Иногда таких детей клеймят "нарушителями порядка" или критикуют за то, что они ленивы и недисциплинированы. Однако у них может быть СДВГ.

Некоторые считают, что у девочек с СДВГ может быть ситуативность, но врач отмечает, что способности анализировать ситуацию и проявлять свое поведение от пола не зависят. Если ваш ребенок в социуме толкает и бьет других детей, не спешите ставить ему диагноз СДВГ, ведь необходимо отдельно рассматривать каждого ребенка, его возраст и каждую конкретную ситуацию. Возможно, ребенок копирует поведение кого-нибудь в семье.

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