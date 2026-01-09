Что такое синдром "перенасыщения прикосновениями" и почему о нем важно говорить

Что такое синдром "перенасыщения прикосновениями" / © Credits

Реклама

Образ матери с младенцем до сих пор воспринимается как символ абсолютного единства. Постоянная близость, контакт «кожа к коже», кормление, ношение на руках — все это кажется естественным и даже обязательным. Но за этим идеальным образом часто скрывается другая реальность: физическое и эмоциональное истощение, об этом рассказало издание The Luxembourg Times/

Это особенно знакомо кормящим матерям. Их тело почти непрерывно «в пользовании»: кормление, успокоение, укачивание, обнимания днем и ночью. К этому добавляются недосыпания, постоянная ответственность и отсутствие личного пространства. В определенный момент близость перестает наполнять и начинает давить.

Синдром перенасыщения прикосновениями

Термин «overtouched syndrome» (Синдром «перенасыщения прикосновениями») не является медицинским диагнозом, но очень точно описывает состояние, в котором любой физический контакт начинает ощущаться как чрезмерный или даже неприятный.

Реклама

Чаще всего с этим сталкиваются родители маленьких детей, которые находятся в постоянном контакте 24/7. Важно помнить, что это не признак холодности, равнодушия или недостатка любви. Психологи объясняют это проще — нервная система не получает отдыха и переходит в режим защиты.

Тонкая грань между любовью и перегрузкой

Физическая автономия — возможность самостоятельно определять дистанцию и близость — одна из базовых человеческих потребностей. Когда она длительное время нарушена, появляются:

раздражительность

хроническая усталость

внутреннее сопротивление даже к желаемым контактам

Однако говорить об этом сложно. В обществе все еще доминирует образ «идеального» родительства: всегда терпеливого, улыбающегося и жертвенного. Соцсети только усиливают это ощущение, там почти нет места для усталости или желания побыть наедине.

В результате родители начинают сомневаться в себе, «Нормально ли хотеть дистанции?» или «Может, со мной что-то не так?». Такие внутренние конфликты только усиливают эмоциональное истощение.

Реклама

Почему тело говорит «хватит»

Человеческая психика имеет ограниченный ресурс обработки стимулов. Если предел постоянно превышается, организм реагирует защитой, даже безопасное прикосновение может восприниматься как раздражитель.

Настроение может меняться, появляется резкость, иногда даже вспышки злости. Это сигнал перегрузки, а не показатель плохих чувств к ребенку или партнеру.

Что может помочь

Самое важное — признать собственные границы. Родители имеют право на усталость и на паузу. Полезные шаги:

просить помощи у партнера, родственников или друзей

позволять себе короткие перерывы, например, прогулку наедине, кофе вне дома

открыто говорить о своем состоянии и не объяснять его «оправданиями»

Честная коммуникация особенно важна в отношениях: желание дистанции не означает отторжения и часто это снимает напряжение с обеих сторон.

Реклама

Если же истощение не проходит, появляется ощущение пустоты или подавленности — стоит обратиться за профессиональной поддержкой. Врачи, психологи и акушерки хорошо знакомы с подобными состояниями и могут помочь найти выход.

Чувство вины

Многие родители признаются, что самое тяжелое — не сама усталость, а чувство вины за желание дистанции. Но забота о себе — это не эгоизм. Это способ сохранить способность быть внимательным и как можно дольше дарить тепло. Те, кто позволяет себе восстановление, фактически защищают и ребенка.

Когда близость снова становится легкой

Синдром перенасыщения прикосновениями — временное состояние. В большинстве случаев он проходит, когда дети становятся самостоятельными или завершается период грудного вскармливания. Со временем многие родители вспоминают этот этап с большей нежностью и снова могут наслаждаться близостью без напряжения.

Близость и дистанция — не противоположности, а две равноценные потребности. В здоровой семейной жизни они должны сосуществовать.

Реклама

Умение прислушиваться к себе, уважать собственные границы и отказаться от образа «идеальных родителей» дает не только спокойствие, но и более глубокую, настоящую близость. Ту, которая основывается не на истощении, а на балансе.