Ребенок заболел: когда стоит оставаться дома, а когда бежать к врачу

Быть родителями — это почти как работать на постоянном «штабе неотложной помощи»: дети кашляют, падают, внезапно появляются сыпь или рвота. И тогда возникает главный вопрос: когда можно немного подождать дома, а когда действительно бежать к врачу. На него попыталось дать ответ издание PureWow, чтобы помочь родителям не паниковать и принимать разумные решения в самых распространенных ситуациях.

Лихорадка

Лихорадка часто пугает, но обычно это сигнал того, что иммунная система работает.

Дети до 3 месяцев: любая ректальная температура 38°C и выше требует немедленной оценки врача. Если ребенку менее 6-8 недель, речь идет даже о посещении отделения неотложной помощи.

Дети старше 3 месяцев: температура до 39°C в первый день болезни не обязательно является критической, если ребенок активен, пьет воду и нормально дышит.

Когда обязательно обращаться к врачу:

Лихорадка длится более 48-72 часов

Проблемы с дыханием, сильная сонливость, ребенок «сам не свой»

Постоянная рвота или отказ от пищи

Сыпь, похожая на синяки или красные точки

Хронические болезни, слабый иммунитет, неполная вакцинация

Если ребенок выглядит уставшим и раздражительным или «не такой, как обычно» — доверяйте интуиции и обращайтесь к врачу даже при умеренной температуре.

Кашель и простуда

Большинство простуд у детей легкие и проходят сами, но следует обращать внимание на такие признаки:

Быстрое или затрудненное дыхание

Втягивание грудной клетки во время вдоха

Синеватые губы синеватые губы

Хрипы, свистящий звук во время дыхания

Плохой аппетит или сонливость

При обычном насморке или сезонной простуде можно помочь ребенку безопасными средствами, например, легким аспиратором для носа.

Рвота и диарея

Настоящий красный флажок — обезвоживание, особенно у детей до 12 месяцев. Обращайтесь к врачу, если:

Сухой рот, отсутствие слез, западение глаз

Менее чем 4 мокрых подгузников за 24 часа

Сонливость, апатия, апатия

Зеленая рвота, кровь в рвоте или стуле

Сильная боль в животе, вздутие

Симптомы продолжаются более 5 дней или ухудшаются

Сыпь

Срочно к врачу:

Сыпь не бледнеет при нажатии

Сопровождается лихорадкой

У ребенка больной вид, тяжело дышит

Быстро распространяется, есть волдыри с гноем

Сыпь на глазах или во рту

Быть дома: если ребенок активен, пьет воду и сыпь похожа на типичную вирусную сыпь.

Растяжения и переломы

Требуется рентгеновское обследование, если ребенок:

Не может пройти четыре шага

Боль сразу над костью

Деформация конечности

Сильное опухание или невозможность движения суставом

Ребенок до 2 лет и есть подозрение на перелом

Если ребенок ходит, двигает суставом и состояние улучшается со спокойствием и льдом, наблюдения дома будет достаточно.

Порезы

Дома:

Поверхностные, чистые

Без сильного кровотечения

Не на лице, руках, суставах или гениталиях

К врачу:

Глубокие или открытые раны

Кровотечение, которое не останавливается

Видимая мышечная или жировая ткань

Укусы

Повреждение нервов или сухожилий

Раны на лице

Дети часто болеют — это нормально. Но внимательное наблюдение, доверие к интуиции и знание «красных флажков» помогут не пропустить серьезную ситуацию. И помните, спокойные родители — здоровые дети.