Дата публикации
Категория
Дети
Ребенок заболел: когда стоит оставаться дома, а когда бежать к врачу

Малыши — это постоянная радость, но иногда и настоящий вызов для родителей. Они кашляют, падают, царапаются и у них появляются внезапные высыпания. Как понять, когда можно подождать дома, а когда надо сразу обращаться к врачу, попробуем разобраться.

Автор публикации
Станислава Бондаренко


© Credits

Быть родителями — это почти как работать на постоянном «штабе неотложной помощи»: дети кашляют, падают, внезапно появляются сыпь или рвота. И тогда возникает главный вопрос: когда можно немного подождать дома, а когда действительно бежать к врачу. На него попыталось дать ответ издание PureWow, чтобы помочь родителям не паниковать и принимать разумные решения в самых распространенных ситуациях.

Лихорадка

Лихорадка часто пугает, но обычно это сигнал того, что иммунная система работает.

  • Дети до 3 месяцев: любая ректальная температура 38°C и выше требует немедленной оценки врача. Если ребенку менее 6-8 недель, речь идет даже о посещении отделения неотложной помощи.

  • Дети старше 3 месяцев: температура до 39°C в первый день болезни не обязательно является критической, если ребенок активен, пьет воду и нормально дышит.

Когда обязательно обращаться к врачу:

  • Лихорадка длится более 48-72 часов

  • Проблемы с дыханием, сильная сонливость, ребенок «сам не свой»

  • Постоянная рвота или отказ от пищи

  • Сыпь, похожая на синяки или красные точки

  • Хронические болезни, слабый иммунитет, неполная вакцинация

Если ребенок выглядит уставшим и раздражительным или «не такой, как обычно» — доверяйте интуиции и обращайтесь к врачу даже при умеренной температуре.

Кашель и простуда

Большинство простуд у детей легкие и проходят сами, но следует обращать внимание на такие признаки:

  • Быстрое или затрудненное дыхание

  • Втягивание грудной клетки во время вдоха

  • Синеватые губы синеватые губы

  • Хрипы, свистящий звук во время дыхания

  • Плохой аппетит или сонливость

При обычном насморке или сезонной простуде можно помочь ребенку безопасными средствами, например, легким аспиратором для носа.

Рвота и диарея

Настоящий красный флажок — обезвоживание, особенно у детей до 12 месяцев. Обращайтесь к врачу, если:

  • Сухой рот, отсутствие слез, западение глаз

  • Менее чем 4 мокрых подгузников за 24 часа

  • Сонливость, апатия, апатия

  • Зеленая рвота, кровь в рвоте или стуле

  • Сильная боль в животе, вздутие

  • Симптомы продолжаются более 5 дней или ухудшаются

Сыпь

Срочно к врачу:

  • Сыпь не бледнеет при нажатии

  • Сопровождается лихорадкой

  • У ребенка больной вид, тяжело дышит

  • Быстро распространяется, есть волдыри с гноем

  • Сыпь на глазах или во рту

Быть дома: если ребенок активен, пьет воду и сыпь похожа на типичную вирусную сыпь.

Растяжения и переломы

Требуется рентгеновское обследование, если ребенок:

  • Не может пройти четыре шага

  • Боль сразу над костью

  • Деформация конечности

  • Сильное опухание или невозможность движения суставом

  • Ребенок до 2 лет и есть подозрение на перелом

Если ребенок ходит, двигает суставом и состояние улучшается со спокойствием и льдом, наблюдения дома будет достаточно.

Порезы

Дома:

  • Поверхностные, чистые

  • Без сильного кровотечения

  • Не на лице, руках, суставах или гениталиях

К врачу:

  • Глубокие или открытые раны

  • Кровотечение, которое не останавливается

  • Видимая мышечная или жировая ткань

  • Укусы

  • Повреждение нервов или сухожилий

  • Раны на лице

Дети часто болеют — это нормально. Но внимательное наблюдение, доверие к интуиции и знание «красных флажков» помогут не пропустить серьезную ситуацию. И помните, спокойные родители — здоровые дети.

