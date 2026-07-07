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Дети-бумеранги: почему они возвращаются домой во взрослом возрасте и как без конфликтов договориться о финансах
Они снова дома и это уже не исключение, а новая норма. Поколение молодых взрослых всё чаще возвращается в родительский дом после колледжа или первых попыток самостоятельной жизни. У этого явления уже есть название — дети-бумеранги.
Как сообщает издание The Washington Post, возвращение взрослых детей домой перестало быть чем-то необычным. Это стало экономической нормой для многих семей в разных странах мира, и эта тенденция постепенно приобретает глобальный характер.
По данным опроса компании Thrivent, например, 44% родителей в США, у которых есть дети в возрасте от 18 до 35 лет, сообщают, что их ребенок хотя бы раз возвращался жить домой. И это не всегда вынужденный шаг, 55% возвращаются из-за финансовых трудностей, однако часть делает это сознательно, чтобы накопить на будущее, в частности на первоначальный взнос за жилье.
Причины очевидны, рынок жилья становится всё менее доступным. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру с каждым годом растёт, а в крупных городах она может достигать даже 2/3 зарплаты. Добавим к этому инфляцию, рост стоимости жизни и стагнацию стартовых зарплат и «вылететь из гнезда» становится почти роскошью.
Неудивительно, что для многих семей совместное проживание — это не вопрос комфорта, а финансовая стратегия выживания.
Финансовые правила нового семейного уклада
Главная ошибка родителей — отсутствие четких договоренностей с самого начала. Помощь должна основываться на любви, но не превращаться в длительную финансовую зависимость. Баланс между поддержкой и самостоятельностью — ключ к здоровым отношениям.
В то же время статистика показывает, что 76% «детей-бумерангов» никогда не обсуждали с родителями, как их проживание влияет на семейный бюджет. А 43% родителей вынуждены сокращать собственные расходы, чтобы содержать взрослых детей.
Типичные ситуации и как с ними работать
Крупные студенческие кредиты. Если семья может себе позволить оказывать поддержку, ребенок может жить дома без оплаты аренды, но при четком условии, что большая часть дохода идет на погашение долга. Необходимы контроль, прозрачность и ежемесячные отчеты о прогрессе.
Потребительские долги. Аналогичный подход: «доверяй, но проверяй». Приоритет — погашение кредитных карт и формирование стабильного бюджета. Это также улучшает кредитную историю.
Низкий доход или безработица. Здесь важна гибкость. Семьи, в которых вместе живут несколько поколений, снижают риск бедности. Если финансового участия нет, то вклад может быть нематериальным, например, уборка, приготовление еды или помощь по дому.
Накопление на крупную цель. Иногда возвращение домой — это стратегия, а не кризис. 34% молодых людей живут с родителями, чтобы накопить на первоначальный взнос за жилье. Некоторые семьи даже откладывают «арендную плату» на отдельный счет и возвращают её при переезде в качестве стартового капитала.
Ограниченный семейный бюджет. Родители часто жертвуют собственными расходами, например, путешествиями, развлечениями, даже пенсионными сбережениями. Но нужны границы: важно честно определить, какую сумму ребенок может реально вносить в общие расходы.
«Я живу как гость». Когда взрослый ребенок не участвует в ведении домашнего хозяйства, ситуация требует разговора. Если ребенок работает — аренда может быть обязательным условием. Принцип прост: ваш дом — ваши правила.
Феномен «детей-бумерангов» — это не инфантильность поколения, а новая экономическая реальность, в которой старт во взрослую жизнь стал значительно дороже и сложнее. Однако главный вызов носит не только финансовый, но и эмоциональный характер, ведь нужно оставаться семьёй, но не превращать поддержку в зависимость.