ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
9
Время на прочтение
2 мин

Дети и школа: о чем действительно стоит беспокоиться родителям

Начало учебного года всегда связано с волнениями, найдет ли ребенок друзей, будет ли успевать с уроками, не будет ли конфликтов в классе. Но кроме психологического комфорта, есть еще один аспект, о котором часто забывают — здоровье и безопасность школьников.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Дети и школа: о чем действительно стоит позаботиться родителям

Дети и школа: о чем действительно стоит позаботиться родителям / © Credits

Мы привыкли доверять этот важный аспект педагогам и медицинскому персоналу учебного заведения. Однако издание PureWow рассказало, что родители тоже должны играть свою роль и некоторые вещи действительно требуют именно их внимания.

Чего не стоит бояться

Большинство обращений детей в медпункт — вовсе не повод для паники.

  • Боль в животе. Часто она вызвана не болезнью, а тревожностью, контрольная работа, недоразумения с одноклассниками, переживания на перемене. В большинстве случаев достаточно нескольких минут отдыха, воды и разговора.

  • Легкие царапины и ушибы. Они случаются постоянно, достаточно обработать и забыть, родителей на такие случаи обычно даже не вызывают.

Поэтому не стоит каждый раз волноваться или бежать в школу после мелкого инцидента.

Когда нужно быть внимательным

Результаты школьных обследований

В украинских школах, как и за рубежом, проводят регулярные проверки зрения, слуха и осанки. Если вы получите сообщение о том, что ребенок не прошел скрининг, не медлите.

  • Ухудшение зрения может повлиять на успеваемость.

  • Проблемы со слухом могут быть следствием инфекций или более серьезных нарушений.

  • Искривление позвоночника (сколиоз) лучше всего лечить на ранних стадиях, ведь тяжелые рюкзаки и неправильная осанка могут только усугубить ситуацию.

Вывод: посетите профильного врача для детальной диагностики.

Травмы в школе и после нее

Хотя школа — относительно безопасная среда, травм избежать невозможно. Если медсестра звонит с просьбой забрать ребенка, это сигнал, даже незначительный перелом пальца или вывих требует внимания.

Так же важно сообщать в школу, если ребенок возвращается после травмы вне учебного заведения. Учителям и медперсоналу нужно знать, нужны ли ему костыли, дополнительные перерывы или помощь с тетрадями, если травмирована рука.

Вакцинация

В Украине действует календарь обязательных прививок и это — лучшая защита от опасных болезней. Однако последние годы показали, что из-за отказа или несоблюдения графика в разных странах участились случаи вспышек кори и даже полиомиелита.

Медики отмечают, что прививки — это не только безопасность вашего ребенка, но и защита всего класса, особенно тех, кто не может вакцинироваться из-за медицинских противопоказаний.

Советы

  • Проверяйте, чтобы ребенок имел удобный рюкзак и носил его на двух плечах.

  • Следите за достаточным сном и правильным питанием школьника.

  • Поддерживайте открытый диалог, пусть ребенок знает, что может поделиться любым страхом или дискомфортом с вами.

Родителям не нужно паниковать из-за каждой мелочи, но есть вещи, которые действительно влияют на здоровье и успеваемость детей в школе. Своевременные медицинские осмотры, внимательное отношение к травмам и вакцинация — это те шаги, которые помогут ребенку чувствовать себя защищенным и уверенным в школьной среде.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie