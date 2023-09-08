Дети находят у себя ложные психиатрические диагнозы: что делать родителям

Психолог дал советы, что делать родителям, чей ребенок вдруг поставил себе психиатрический диагноз по видео или подкасту.

В последнее время контент по психологии пользуется большой популярностью: видео, подкасты, шоу и книги активно смотрят, слушают и читают. На того же Спартака Субботу в Ютуб было подписано более полумиллиона человек.

Интересоваться психологией – познавательно и полезно, однако следует внимательно выбирать источники информации. Слишком многие псевдоэксперты дают советы по ментальному здоровью. Как следствие – дети и подростки могут ошибочно полагать, что у них РДУГ, депрессия, повышенная тревожность или другие ментальные расстройства.

Мы спросили у психолога фонда "Голоса детей" Евгения Герасимова, как действовать родителям, чей ребенок вдруг поставил себе психиатрический диагноз по видео или подкасту.

Обратная сторона популяризации психологии

Контент по психологии – в тренде. К примеру, в первой десятке Apple Podcasts есть несколько подкастов о психологии. Различные шоу и видео с подобным контентом находятся в топах YouTube, собирая десятки и сотни тысяч просмотров. То же касается и TikTok: там и в шутку, и с серьезным назидательным тоном тысячи пользователей обсуждают различные психологические аспекты.

Обычно в таких видео или шоу рассказывают о психологических портретах личностей, разборе отношений с точки зрения психолога или советы по психологическому состоянию. Однако соответствующий контент публикуют как квалифицированные психологи, так и обычные люди, просто интересующиеся темой и не имеющие должного образования.

Непрофессиональные советы иногда приводят к тому, что пользователям, в частности детям и подросткам, начинает казаться, что у них проблемы с психическим здоровьем. Опираясь на описанные симптомы, они диагностируют у себя РДУГ, депрессию или повышенную тревожность. Или же – наоборот: не идти к специалисту, потому что так посоветовали на шоу.

К примеру, печально известный Спартак Суббота в одном из своих подкастов заявлял, что дети очень часто "перерастают" психические расстройства. Мол, лекарства, психологи, психиатры, усилия родителей – лишние.

После шоу Субботы психологи заметили: к ним стали обращаться дети, которые диагностировали у себя несуществующие ментальные расстройства – благодаря симптомам, которые он описывал.

Ученые, исследующие влияние соцсетей, заметили рост количества молодых людей, "находящих" у себя разнообразные психические расстройства и болезни с помощью соответствующего контента. К примеру, в исследовании Canadian Journal of Psychiatry проанализировали 100 видео с TikTok о РДУГ, половину из них классифицировали как вводящие в заблуждение, и только 20 роликов отнесли к полезным.



А в исследовании Thapa et al, где проанализировали видео YouTube о РДУГ, обнаружили, что 38% видео вводят в заблуждение, и только 5% были полезны. Ученые отмечают, что не все симптомы, о которых говорят в соответствующих роликах, действительно симптомы РДУГ или депрессии, однако большинство на это не учитывает.

Почему мы склонны ставить себе диагнозы и тревожимся из-за этого?

По мнению психолога Евгения Герасимова, тема психологического состояния и ментального здоровья становится все более популярной и это хорошо. Если раньше люди воспринимали психологические проблемы как "не существенные" и пытались справиться с ними самостоятельно, теперь несколько изменилось. Впрочем, стигматизация психологов частично остается, а еще стоит вопрос стоимости их услуг. В результате люди заменяют поход к психотерапевту пересмотром тематического контента. "Это для них самый легкий способ якобы разобраться в себе", – добавил психолог.

Впрочем, это приводит к фейковым диагнозам, которые люди ставят себе самостоятельно. И начинают их бояться. В группе риска – дети, ведь они более уязвимы и чувствительны.

По словам специалиста, так устроен наш мозг. Когда мы тревожимся, начинаем гуглить об этом информацию в сети. В результате – обязательно находим множество болезней, схожих по симптомам. А некоторые симптомы мы начинаем находить в себе уже после поисков в Интернете. Как следствие – ставим сами себе диагнозы, которые могут быть ложными. Это касается не только детей, но и взрослых.

Что делать родителям, если ребенок сам поставил себе диагноз?

Если ребенок сказал родителям о своих опасениях по поводу РДУГ или депрессии, следует спросить его, откуда он взял такую информацию, говорит психолог. Он советует попытаться успокоить ребенка и обратиться к специалисту, прежде чем соглашаться с этим предположением, или сразу отметить его.

Евгений Герасимов отмечает: определить психиатрический диагноз с помощью видео или книги невозможно. Более того – такие диагнозы иногда не могут установить даже психологи. Это может сделать только профессиональный психиатр.

"Если это опытный психолог, то он при разговоре поймет, что что-то не так, направит к психиатру, если в этом есть потребность. Депрессия и РДУГ – это диагнозы, а его должен ставить исключительно врач-психиатр. Он может назначать медикаментозное лечение, да и просто рекомендовать обратиться к психологу, чтобы проработать это. Все будет зависеть от того, в каком состоянии будет пациент", – заметил Евгений Герасимов.

Он советует родителям поддержать своих детей и не обесценивать их переживания. В частности, говорить о проблемах, которые тревожат детей, и предлагать решить их. Например, сходить вместе к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг опасения ребенка.

"Не следует вместе искать диагнозы в интернете, потому что можете еще больше накручивать себя всей семьей", – добавил психолог.

Если ребенок боится идти к врачу, следует предложить сходить вместе. Психолог уверяет, что первая встреча, как правило, общая. Родители вместе с ребенком смогут познакомиться со специалистом и разобраться, как двигаться дальше.

Читайте также: