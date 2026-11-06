Дети подражают не только нашим словам, но и привычкам: как зависимость родителей влияет на ребенка

Дети подражают не только нашим словам, но и привычкам / © Credits

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«Отложи телефон», «Хватит смотреть в экран», «Давай лучше поиграем» — знакомые фразы для многих родителей. Мы стремимся научить детей правильно пользоваться гаджетами, устанавливаем правила и беспокоимся из-за чрезмерного времени, проводимого перед экранами. Однако есть один нюанс, о котором взрослые часто забывают, дети внимательно наблюдают за нами и перенимают не только наши слова, но и повседневные привычки.

Именно на этом делает акцент издание Psychology Today. Оказывается, важно не только то, сколько времени ребенок проводит со смартфоном, но и то, как часто родители отвлекаются на свои устройства во время общения с ним.

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Речь идет не о необходимости полностью отказаться от технологий. Скорее о том, какую модель взаимодействия с гаджетами мы демонстрируем дома и не вытесняет ли цифровой мир живой контакт с самыми близкими людьми.

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Когда смартфон важнее детского внимания

Маленькие дети постоянно ищут контакта с родителями, задают вопросы, рассказывают о своих открытиях, просят о помощи, хотят поделиться переживаниями или просто побыть рядом. То, как взрослые реагируют на такие попытки взаимодействия, имеет большое значение для формирования доверия и эмоциональной связи.

Однако смартфон может незаметно прерывать эти моменты. Когда взрослые пользуются телефонами, они примерно в пять раз реже реагируют на попытки ребенка привлечь внимание, а если и отвечают, то делают это менее быстро и с меньшим интересом.

Со стороны такая ситуация может показаться мелочью, однако для ребенка это может означать, что его слова и потребности сейчас не на первом месте.

Игнорирование со стороны родителей

Это не обязательно демонстративное игнорирование. Часто всё происходит автоматически, например, взрослый отвечает на сообщения во время ужина, проверяет уведомления, пока ребёнок рассказывает о своём дне, или просматривает новости во время совместной игры.

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Регулярное отвлечение внимания на телефон может сказываться на эмоциональном состоянии детей. Существует связь между родительским игнорированием и рядом проблем в развитии детей. Среди них:

тревожность

депрессивные проявления

агрессивное поведение

низкая самооценка

слабые социально-эмоциональные навыки

Последние включают в себя способность понимать и выражать собственные чувства, строить отношения и взаимодействовать с другими людьми.

Также была выявлена связь между тем, что родители уделяют внимание смартфонам в моменты попыток наладить контакт, и более выраженной неуверенностью подростков в привязанности к матери и отцу. Иными словами, ребенок может начать сомневаться, насколько эмоционально открыты для него родители.

Дети перенимают цифровые привычки взрослых

Родительское влияние не ограничивается качеством общения. Взрослые фактически показывают детям, какое место должны занимать технологии в повседневной жизни. Ученые используют термин «технопрепятствия» (technoference) — ситуации, когда гаджеты прерывают или затрудняют живое взаимодействие между членами семьи.

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Что именно ребенок может усваивать:

Смартфон всегда в приоритете. Если родители постоянно прерывают разговоры ради сообщений, ребенок может воспринимать такое поведение как норму.

Любую скуку нужно немедленно заполнить экраном. Если взрослые достают телефон каждый раз, когда появляется свободная минутка, ребенок может перенять эту привычку.

Живое общение можно отложить. Постоянные отвлечения формируют представление о том, что разговор с близкими не всегда требует полного внимания.

В результате ребенок не просто пользуется гаджетами, он усваивает определенную модель взаимоотношений с ними.

Влияние смартфона родителей на речь и развитие

Отдельное внимание стоит уделить тому, как использование телефонов взрослыми может сказываться на когнитивном развитии детей. Оказывается, каждый дополнительный час ежедневного использования смартфона кем-либо из родителей замедляет прогресс в развитии словарного запаса ребенка. Кроме того, использование родителями технологий в присутствии детей может иметь ряд последствий, таких как:

проблемы когнитивного развития

большим количеством поведенческих и эмоциональных проблем

более низким уровнем просоциального поведения

более слабой связью с родителями

увеличением времени, которое дети проводят перед экранами

В то же время важно не делать поспешных выводов. Большинство исследований по данному вопросу выявляют статистические связи, однако не доказывают, что именно смартфоны родителей непосредственно вызывают проблемы с развитием или поведением. На результаты могут влиять и другие факторы.

Тем не менее общая тенденция заставляет задуматься, ведь качество общения в семье имеет большое значение, а цифровые привычки взрослых являются частью этой среды.

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