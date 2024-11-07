Детская гиперактивность: причины появления и как ее контролировать

В настоящее время гиперактивность (СДВГ) у детей становится все более актуальной темой обсуждения среди родителей и педагогов. Откуда она возникает, как ее распознать и основное, как с ней справиться — главные вопросы возникающих в голове.

Невролог Ольга Топоркова рассказала об основных аспектах гиперактивности, которую называют синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Теории, объясняющие причины гиперактивности

Существует несколько теорий, которые пытаются объяснить возникновение и механизмы развития СДВГ и каждая предлагает собственный взгляд на природу этого явления.

Нейромедиаторная теория

Одна из ведущих теорий возникновения гиперактивности состоит в дисбалансе некоторых нейромедиаторов – веществ, передающих сигналы в мозг. Среди основных нейромедиаторов, ответственных за контроль двигательной и эмоциональной активности, выделяются адреналин, норадреналин и дофамин. Их дисбаланс может нарушить центры контроля поведения и внимания, что приводит к чрезмерной активности, импульсивности и проблемам концентрации у детей.

Невролог также отметила, что нарушения в формировании определенных структур головного мозга могут способствовать развитию СДВГ. Это может касаться задержек развития или недостаточной зрелости участков мозга, ответственных за самоконтроль и сосредоточение.

Генетическая теория

Еще одна немаловажная теория связана с генетикой. Некоторые изменения в наследственном материале могут способствовать развитию СДВГ. Впрочем, следует отметить, что генетический фактор сам по себе не всегда приводит к гиперактивности. Для того чтобы развился СДВГ, должна быть совокупность неблагоприятных внутренних и внешних факторов, взаимодействующих с генетической предрасположенностью ребенка.

Патология беременности, родов и послеродового периода

Иногда гиперактивность у детей может быть связана с определенными проблемами, возникающими еще до их рождения или родов. Факторы, которые могут отрицательно повлиять на нервную систему ребенка, включают аномалии беременности, низкий вес при рождении, возраст родителей, курение во время беременности, а также стрессовые ситуации и заболевания будущей матери.

Такие обстоятельства могут привести к определенной незрелости нервной системы, проявляющейся в повышенном психомоторном беспокойстве и импульсивном поведении у детей.

Воспитание и атмосфера в семье

Врач отмечает важную роль, которую играет микроклимат в семье в процессе формирования поведения ребенка. У детей, которые растут в дружелюбной атмосфере, окруженные вниманием и пониманием, часто меньше поведенческих проблем, чем у детей, испытывающих стресс или недостаток эмоциональной связи с родителями.

На самом деле, психологическая поддержка в семье и положительный микроклимат способны частично компенсировать генетическую предрасположенность или последствия перинатальной патологии. Если родители создают комфортную атмосферу, наполненную поддержкой и пониманием, это значительно облегчает контроль над гиперактивностью.

Методы контроля

Гиперактивным детям необходима четкая структура и последовательность. Попробуйте распланировать их день так, чтобы было время и для обучения, и для отдыха, и для физической активности.

Дети с СДВГ часто нуждаются в большей возможности для выхода энергии. Запишите ребенка на занятия спортом или организуйте активные игры на свежем воздухе – это поможет им сжечь лишнюю энергию и быть сосредоточенными дома и в школе.

Используйте упражнения для развития концентрации и внимания, а также игры, способствующие улучшению памяти и спокойному мышлению. Это могут быть рисования, пазлы или конструкторы.

Помните, что ребенок полностью не контролирует свою гиперактивность и требуется время, чтобы научиться с этим справляться. Поддержка и понимание родителей имеют огромное значение для достижения положительных результатов.

Если вы замечаете признаки гиперактивности, обратитесь к детскому психологу или неврологу, который поможет разработать индивидуальный план работы с ребенком.

Гиперактивность у детей – это не просто повышенная активность, а зачастую результат взаимодействия биологических, генетических и социальных факторов. Понимание этих причин позволит родителям своевременно поддержать ребенка и создать благоприятные условия для его развития.

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