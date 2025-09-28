Детская головная боль: симптомом, который может указывать на серьезное заболевание / © Credits

Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко объяснил, как родители могут распознать признаки, которые требуют немедленного медицинского обследования.

У детей головная боль может быть первичной, например, мигрень или напряженная боль, или вторичной, когда она является симптомом другого заболевания:

Неврологические проблемы — опухоли мозга, воспалительные процессы, сосудистые нарушения.

Системные болезни — инфекции, воспалительные процессы, высокое артериальное давление.

Онкологические заболевания — редкие, но их нельзя исключать без должного обследования.

По словам профессора, у детей врачи часто настойчивее ищут причину головной боли и исключают серьезные патологии, даже если боль кажется типичной.

Когда следует обратиться к врачу

Родители должны обратиться к специалисту, если:

головная боль возникает внезапно и интенсивно,

боль сопровождается нарушением координации, речи или зрения,

ребенок испытывает тошноту, рвоту, сонливость или слабость,

боль постепенно усиливается или становится частой.

В таких случаях нужна консультация детского невролога, а иногда — врача-специалиста по головной боли, которые специализируются именно на диагностике и лечении детских головных болей.

Что делают специалисты

Врачи собирают подробный анамнез, чтобы определить тип боли, триггеры и частоту приступов. При необходимости назначают:

Неврологическое обследование,

МРТ или КТ головного мозга (если есть подозрение на серьезное поражение),

Лабораторные исследования, чтобы исключить инфекции или воспалительные процессы.

Это позволяет отделить обычную мигрень от серьезного заболевания и подобрать правильную терапию.

Как родители могут помочь ребенку

Ведите дневник головной боли — записывайте время, продолжительность, интенсивность, возможные триггеры.

Наблюдайте за дополнительными симптомами — тошнота, слабость, нарушение зрения или координации.

Регулярно обсуждайте симптомы с врачом — даже если боль кажется «привычной».

Поддерживайте здоровый режим ребенка — полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность.

Головная боль у ребенка не всегда безвредна. Хотя чаще всего это мигрень или стрессовая боль, иногда за симптомом скрывается серьезное заболевание, которое требует внимания специалиста. Консультация детского невролога или специалиста по головной боли позволяет своевременно исключить опасные патологии и подобрать безопасное и эффективное лечение.

Даже если боль кажется типичной, не игнорируйте ее, отмечает профессор Вадим Билошицкий, ведь раннее обращение к врачу может спасти здоровье вашего ребенка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРЕНИ?! Врач о ЗАВИСИМОСТИ от ПАРАЦЕТАМОЛА и ботоксе от ГОЛОВНОЙ БОЛИ