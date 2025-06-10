Детская мастурбация: как родителям правильно реагировать на то, что их пугает

Детская мастурбация — то, что пугает родителей: как на это правильно реагировать / © Credits

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Детская мастурбация — это самостимуляция половых органов у детей раннего возраста, обычно от 6 месяцев до 3 лет, об этом рассказала педиатр Шакотько Марина, специально для канала Medical TV. Это природное явление, обусловленное не сексуальностью во взрослом смысле, а познанием своего тела и реакций организма. Дети исследуют себя, открывают новые ощущения, учатся успокаиваться и получать удовольствие без всякого сексуального подтекста.

Марина Шакотько, специализирующаяся на детском здоровье, отмечает: «Обычно это начинается в период от года до полутора, когда ребенок активно изучает свое тело. Это один из физиологических процессов развития.

Чего боятся родители

Причин паники у родителей несколько:

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Отсутствие знаний о физиологии детского развития.

Страх, что ребенок «что-то делает неправильно» или «у него какие-то проблемы».

Опасения социального порицания или неправильных толкований поведения.

Страх, который свидетельствует о ранней сексуализации ребенка.

Часто родители ошибочно воспринимают детскую мастурбацию судорогами или другими неврологическими проблемами, из-за чего обращаются к врачу с беспокойством.

Что говорит медицина

Педиатры и детские психологи единогласны: детская мастурбация — это нормальный этап развития и она не является признаком психических расстройств или нарушений. Более того, запрет или чрезмерное внимание к этому поведению может привести к дополнительному стрессу для ребенка.

Около 70% детей в возрасте до 4 лет периодически проявляют такое поведение. Она не связана с сексуальностью, а лишь частью сенсорного развития и самоуспокоения.

Как правильно реагировать

Сохраняйте спокойствие. Это самое главное. Паника или осуждение могут испугать ребенка и сформировать у него чувство стыда.

Не наказывайте и не ругайте. Запреты могут вызвать у ребенка внутренний конфликт.

Объясните понятно и доступно. Старшим детям можно сказать, что есть места и время для приватности.

Отвлекайте внимание. Если поведение очень активно, попробуйте переключить ребенка на другие занятия.

Наблюдайте за поведением. Если мастурбация сопровождается длительным дискомфортом, болью или переходит в навязчивую форму, обратитесь к педиатру или детскому психологу.

Помните о личных границах. Учите ребенка, что есть места и время для частных занятий телом, но это не должно происходить публично.

Мифы, которые следует развенчать

Мастурбация у детей — это признак насилия. Не всегда. Если есть подозрения на насилие, необходимо обращаться к специалистам, но сама по себе мастурбация — не является доказательством.

Это начало ранней сексуализации. Нет, это этап познания себя и своего тела.

Если ребенок мастурбирует — это плохо для его психики. Нормальное поведение не вредит развитию.

Детская мастурбация — это естественный, физиологический этап развития ребенка, свидетельствующий о его познании мира и самого себя. Родители должны принимать это без страха и чрезмерных волнений, поддерживать ребенка спокойным отношением, доброжелательностью и пониманием.

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Если возникают сомнения, поведение ребенка вызывает тревогу, обратитесь к педиатру или детскому психологу — специалисты помогут разобраться без лишних волнений.