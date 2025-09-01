Расстройства пищевого поведения у детей: почему это происходит и как вовремя помочь

Детское РХП / © Credits

Издание Stanford School of Medicine рассказало, что РПП — это не только классическая анорексия или булимия, которые мы привыкли представлять. Современная медицина идентифицирует более широкий спектр расстройств, которые могут представлять смертельную опасность для сердца, сосудов и всего организма.

Эксперты связывают рост случаев с несколькими ключевыми факторами:

Атипичная анорексия: подростки не всегда имеют «худой» вид. Некоторые дети теряют большое количество веса очень быстро, даже если сначала имели нормальную или повышенную массу тела. Это резкое похудение может вызвать сердечные осложнения, опасные для жизни.

ARFID (расстройство избирательного питания): ребенок или подросток не употребляет достаточно пищи не из-за стремления похудеть, а из-за сенсорных трудностей (например, непереносимость текстур), страха перед едой после травматического опыта (удушение, рвота) или потери аппетита.

Социальное давление и стресс : современная культура «телесного совершенства», тикток диеты и буллинг из-за внешности подталкивают подростков к опасным экспериментам с едой. Особенно резкий рост случаев зафиксировали во время пандемии COVID-19, когда изоляция и стресс усилили уязвимость детей.

Психологические факторы: подростки с повышенной тревожностью, перфекционизмом, депрессивными симптомами чаще попадают в группу риска.

Невидимые симптомы

Многие родители представляют расстройство пищевого поведения как критическую худобу. На самом же деле тревожными сигналами могут быть:

пропускание приема пищи;

чрезмерное увлечение диетами и «правильным питанием»;

тайное потребление пищи или ее сокрытие;

резкое изменение пищевых привычек, например, ребенок внезапно отказывается от любимых продуктов;

сильное беспокойство из-за формы тела или веса (у мальчиков это часто проявляется желанием быть «сухим и мускулистым»);

Важность раннего вмешательства

РПП имеют самый высокий уровень смертности среди всех психиатрических диагнозов. Главный фактор успешного лечения — быстрая реакция родителей и педиатров. Если ребенок резко теряет вес, отказывается от еды или меняет отношение к питанию, медлить нельзя. Родители знают своих детей лучше любого. Если возникает подозрение — скорее всего, оно не беспочвенно.

Как поддержать ребенка и предотвратить развитие РПП

Создайте здоровую атмосферу в семье: говорите о ценности личности, а не о внешности.

Избегайте разделения продуктов на «плохие» и «хорошие»: в рационе должно быть место и для мороженого, и для брокколи.

Не сравнивайте детей между собой: каждый ребенок имеет свои темпы роста и потребности.

Регулярно консультируйтесь с врачом: даже в подростковом возрасте дети должны продолжать набирать вес — это необходимо для роста мышц, костей и органов.

Будьте внимательны к высказываниям ребенка: если он часто говорит о теле, весе или еде, стоит обсудить это со специалистом.

Расстройства пищевого поведения — это не прихоть и не «вредная привычка». Это серьезное психическое и физическое заболевание, которое может иметь смертельные последствия без профессиональной помощи.

Своевременная реакция родителей, открытый диалог с ребенком и обращение к специалисту способны спасти жизнь. Помните, самое важное — не внешность, а здоровье и счастье вашего ребенка.