Детский и подростковый алкоголизм: как распознать проблему и что делать

Алкоголизм у детей не миф. Давайте разберемся, почему покупка детского шампанского – плохая идея.

Откуда взялся алкоголизм среди детей и подростков? Почему подростки пристрастились к алкоголю? В Украине средний возраст начала употребления алкоголя составляет 13-14 лет, но есть и случае, когда 10-летний ребенок уже знает вкус крепкого напитка. Дети обычно выпивают свой первый бокал вина дома, часто в присутствии родителей. Взрослые ошибочно думают, что такой эксперимент удовлетворит любопытство их чад на долгие годы. Но ребенок снова тянется к алкоголю, но уже под давлением сверстников.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, почему пьют подростки, как распознать, что ребенок злоупотребляет алкоголем, и к какому врачу обращаться.

Дети становятся зависимыми от алкоголя

Алкоголь сопровождает украинцев в самых разных жизненных ситуациях: пьем из-за стресса, для разогрева, по случаю именин, продвижения по службе. Такие привычки преобладают у взрослых и передаются подросткам.

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По мере взросления дети привыкают к присутствию алкоголя в своей жизни. Он сопровождает семейные торжества, поэтому ребенок не видит ничего плохого в распитии крепкого напитка. И многие думают, что ничего плохого в покупке безалкогольного шампанское на день рождения своего малыша. Однако это моделирует определенное поведение, для ребенка посыл простой – это день рождения, а значит, обязательно должен быть алкоголь.

Почему пьют подростки

Употребляя алкоголь, подростки уходят от родительского контроля и тем самым демонстрируют зрелость и независимость. Под воздействием алкоголя подросткам легче устанавливать контакты и укреплять свою групповую принадлежность.

В других случаях подростки люди часто колеблются между чувством собственной важности и сильной неуверенностью в себе, даже небольшие проблемы быстро превращаются в серьезные кризисы. И здесь алкоголь предлагает себя как средство решения проблем: он дает безопасность, хоть и ложную, уменьшает беспокойство, помогает справиться со стрессом.

Как связаны психические заболевания детей и злоупотребление алкоголем

Некоторые подростки сознательно или бессознательно пытаются справиться с проблемами психического здоровья с помощью алкоголя. Это особенно видно в отношении депрессии, тревожных расстройств, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, суицидальных мыслей и расстройств пищевого поведения.

В другом случае психические заболевания могут стать результатом как раз злоупотребления алкоголем. Поэтому для родителей важно адекватно воспринимать, что у ребенка есть проблема с алкоголем и возможные психические заболевания, требующие определенного лечения.

Как распознать, что у ребенка проблемы: "предупреждающие сигналы"

Некоторые из перечисленных ниже проблем могут не быть связаны с употреблением алкоголя вашим ребенком. Они могут быть результатом сложного процесса взросления подростка. Однако, когда их возникает сразу несколько, стоит уделить особое внимание подростку:

явное падение интереса к занятиям, которые раньше приносили ребенку удовольствие;

повышение уровня фрустрации, истерик, проявление неприязни;

проблемы с обучением и поведением в школе;

попытки изолировать себя от контактов с семьей, скрытость;

частые перепады настроения, радость, резко меняющаяся раздражительностью, апатией;

изменения в рационе питания и привычках сна, например, более поздний подъем или потеря аппетита;

запах алкоголя изо рта, стеклянные красные глаза, смех без причины или агрессия;

пренебрежительное отношение к внешнему виду, несоблюдение правил личной гигиены;

увеличение финансовых потребностей и сокрытие карманных денег, исчезновение небольших сумм из дома;

раздражительность при попытке узнать о новых знакомствах и вечерних прогулках.

Пьянство детей и подростков сопряжено с множеством рисков, которые наносят вред их здоровью и затрудняют начало жизни. Алкоголь часто сопровождается курением, иногда приемом наркотиков и преждевременным началом половой жизни с большей вероятностью незапланированной беременности.

Лечение детского алкоголизма: к кому обращаться?

Лечением подросткового и детского алкоголизма занимается врач-нарколог, как правило, весь процесс терапии требует стационарного пребывания. Однако до сих пор нет эффективных и проверенных терапевтических программ для детей и подростков, злоупотребляющих алкоголем. Лечение подростков отличается от лечения взрослых. В последнем случае терапия направлена показать человеку, что он потерял и от чего отказался во имя крепких напитков.

Для подростков такие беседы бесполезны – они не потеряли ни дом, ни семья, ни работу. Более того, такая любовь к выпивке подростками не воспринимается как проблема и тем более как болезнь. А значит, любые попытки помочь будут восприниматься в штыки.

Другая причина сложности в лечении подростков – уверенность, что алкоголь ставит их на более высокое положение в группе сверстников. "Я был никем, а теперь все считаются со мной, приглашают на вечеринки", – чаще всего слышат врачи от своих пациентов-подростков.

Кто виноват в детском алкоголизме – школа, друзья, родители?

Исследователи из Университета Аделаиды показали, что родители имеют явное влияние на то, есть ли у их детей проблемы с алкоголем. Австралийская команда из почти 3000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет изучала их употребление алкоголя и различные факторы, которые могли повлиять на возможную зависимость.

Оказалось, что большая часть опрошенной молодежи контактировала с алкоголем до достижения 16-летнего возраста, однако для ученых это было не самым интересным.

Один из основных выводов исследования заключается в том, что родители влияют на решение своих подростков употреблять алкоголь сильнее, чем они могут себе представить. По словам руководителя проекта Жаклин Боуден, поведение и отношение родителей к алкоголю действительно имеют значение, они могут как помешать детям пить в раннем возрасте, так и способствовать этому.

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