Детский протест / © Credits

Реклама

Хорошая новость заключается в том, что такая реакция — не признак плохого воспитания или упрямства «назло». Это часть нормального развития. Издание Psychology Today отмечает, что умение выполнять инструкции — это навык, который формируется постепенно. И путь к нему редко бывает прямым.

Почему дети говорят «нет»

Дети учатся управлять собой, своими эмоциями и поведением не сразу. Умение услышать просьбу, внутренне с ней смириться и только потом действовать требует времени, зрелости нервной системы и опыта. В раннем возрасте ребенок может одновременно:

не хотеть что-то делать

и все же делать это

Этот парадокс — вполне возрастной. Психологи называют его условно «да, но…», то есть: «Я сделаю, но не без протеста».

Реклама

Маленький протест — большое обучение

Представим ситуацию, воспитательница просит девочку убрать игрушечный грузовик перед перекусом. Ребенок прячет игрушку за спиной и возмущенно заявляет: «Я не хочу!». Что делает взрослый человек? Он не ругает и не давит, он:

спокойно повторяет просьбу

предлагает два варианта выбора, например, положить игрушку в ящик или на полку

ждет, пока ребенок эмоционально «созреет»

В итоге девочка, бормоча «но я не хочу», все же выполняет задание, а взрослый искренне благодарит ее — не за идеальное поведение, а за сам факт сотрудничества. В итоге:

Задание выполнено

Ребенок сохранил чувство автономии

Никто не проиграл

Когда ребенок уже не малыш

С возрастом форма протеста меняется, но суть остается той же. Школьник, который отказывается работать на уроке, может быть переутомлен, тревожиться, испытывать трудности с предметом или просто чувствовать недостаток контроля над ситуацией. Одна из эффективных стратегий — дать время и возможность «сохранить лицо». Например:

позволить начать не с первого, а с последнего задания

предложить помощь без осуждения

признать эмоции ребенка («Я вижу, что тебе сейчас очень трудно»)

Даже если ребенок все это время повторяет, что «это ерунда», он может параллельно начать работать.

Реклама

Стратегия «Протестовать, но действовать»

Психологи называют этот подход — протестировать, но двигаться дальше. Его суть в том, чтобы позволить ребенку выразить свое недовольство, не обесценивать эмоции и одновременно мягко держать грань: дело все же нужно сделать. Этот метод, кстати, работает не только с детьми. Взрослые тоже часто бормочут «я не хочу», но встают с постели или берутся за рутину, это помогает снизить напряжение.

Умение делать то, что нужно, даже когда не хочется, — один из важнейших жизненных навыков, но путь к нему не всегда аккуратный и тихий. В нем есть ворчание, слезы, вздохи и фраза «я не хочу», сказанная не один раз. И это нормально. Иногда, чтобы ребенок смог пойти вперед, ему нужно совсем немного — немного терпения, времени и право сказать «нет», даже когда ответ все равно будет «да».