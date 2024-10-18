Детское заикание: причины возникновения и можно ли его вылечить

Детская невролог Ольга Топоркова рассказала об основных аспектах этого явления, причинах его возникновения и рекомендациях для родителей, которые могут помочь справиться с этой ситуацией.

Что такое заикание

Заикание – это нарушение плавности речи, характеризующееся повторением звуков, слов, нерешительностью в произношении и длительными паузами. Ребенок может тратить гораздо больше времени на озвучивание одной фразы, чем обычно. Это может быть вызвано чрезмерным возбуждением нервной системы, приводящим к спазмам мышц, отвечающих за языковую функцию.

Основные признаки заикания

Повторение слов или звуков: ребенок может повторять один и тот же звук или слово несколько раз.

ребенок может повторять один и тот же звук или слово несколько раз. Нерешительность в произношении: произношение становится неуверенным, ребенок может колебаться в выборе слов.

произношение становится неуверенным, ребенок может колебаться в выборе слов. Долгие паузы: может быть задержка в выражении мнений.

Статистика и возраст

По статистике, заикание чаще наблюдается у мальчиков. Наиболее уязвимыми возрастными периодами являются 2-4 и 5-7 лет, ведь в этот период активно развивается речь детей и любые стрессовые ситуации могут влиять на его плавность.

Постоянно ли заикание

Важно отметить, что заикание у детей может быть временным и, в ряде случаев, исчезать самостоятельно. Однако, если вы замечаете, что заикание ухудшается или учащается, это может быть поводом для беспокойства. В таких случаях необходимо обратиться к неврологу и логопеду, который сможет выявить причины и предложить методы коррекции.

Советы для родителей

Сохраняйте спокойствие: дети очень чувствительны к эмоциям родителей. Если вы будете спокойны и уверены, ребенок почувствует себя более комфортно и уверенно.

дети очень чувствительны к эмоциям родителей. Если вы будете спокойны и уверены, ребенок почувствует себя более комфортно и уверенно. Создайте благоприятную речевую среду: общайтесь с ребенком в спокойной атмосфере. Читайте вместе, играйте в речевые игры, однако избегайте давления.

общайтесь с ребенком в спокойной атмосфере. Читайте вместе, играйте в речевые игры, однако избегайте давления. Избегайте прерываний: дайте ребенку возможность высказаться до конца. Не перебивайте и не исправляйте его во время разговора.

дайте ребенку возможность высказаться до конца. Не перебивайте и не исправляйте его во время разговора. Поддерживайте и поощряйте: хвалите ребенка за попытки высказаться, независимо от того, как он это делает. Это повысит его уверенность в себе.

хвалите ребенка за попытки высказаться, независимо от того, как он это делает. Это повысит его уверенность в себе. Ограничьте стрессовые ситуации: следите за тем, чтобы в жизни ребенка было как можно меньше стрессов, которые могут повлиять на его речь.

следите за тем, чтобы в жизни ребенка было как можно меньше стрессов, которые могут повлиять на его речь. Обратитесь к специалистам: если заикание становится серьезной проблемой, не стесняйтесь обращаться к неврологу или логопеду. Профессиональная помощь может существенно облегчить эту ситуацию.

Детское заикание – это сложная, но вполне управляемая проблема. С правильными подходами и поддержкой со стороны родителей большинство детей могут преодолеть эти трудности. Самое главное – быть терпеливыми и пытаться создать для ребенка максимально комфортные условия для развития речи.

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