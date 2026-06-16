«Дикое лето» без смартфонов: стоит ли родителям возвращать детям каникулы, как в 90-х, без гаджетов

«Дикое лето» без смартфонов / © www.credits

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О феномене «дикого лета» пишут ведущие западные СМИ и отмечают рост интереса к неструктурированному досугу детей, без постоянного контроля, расписаний и гаджетов. Идея проста: дать ребенку больше свободы для игры, познания мира и самостоятельности, об этом пишет издание PureWow.

Для многих родителей это звучит знакомо. Именно так выглядело детство поколения, выросшего в 80-х, 90-х и в начале 2000-х. Однако между ностальгией и реальностью пролегает огромная дистанция.

«Дикое лето»

После выхода книги социального психолога Джонатана Хайдта «Тревожное поколение» дискуссии о чрезмерном контроле над детьми стали особенно оживленными. Эксперты все чаще отмечают, что современным детям не хватает самостоятельности, свободной игры и возможности скучать.

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Именно поэтому родители начали переосмысливать детские каникулы. Вместо плотного графика лагерей, кружков и занятий всё более привлекательной становится идея позволить ребенку просто быть ребенком и гулять с друзьями, исследовать двор, рисовать мелом на асфальте или часами придумывать собственные игры.

Однако есть одна важная деталь, о которой часто забывают сторонники этой романтической концепции.

То, чего не было в детстве родителей

Многие взрослые вспоминают лето своего детства как бесконечное пространство свободы. Но за этой свободой нередко стояло присутствие взрослого дома.

В предыдущие десятилетия гораздо больше мам работали по гибкому графику или оставались дома с детьми. Они могли незаметно следить за ситуацией, например, отвезти детей на пляж или просто быть рядом в случае необходимости.

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Сегодня ситуация изменилась. В большинстве семей оба родителя работают полный рабочий день. Поэтому уже зимой многие начинают планировать летние каникулы детей, бронировать лагеря и оплачивать программы, которые стоят немалых денег.

И дело не только в занятости взрослых. Изменились и общественные ожидания в отношении безопасности. Родители реже позволяют детям без присмотра гулять самостоятельно, а соседские компании уже не так сплочены, как несколько десятилетий назад. Даже обычная встреча друзей часто требует предварительных договоренностей между взрослыми.

Лагеря против свободы

Несмотря на критику в адрес чрезмерной организованности, у летних лагерей имеют множество преимуществ. Они помогают детям знакомиться с новыми людьми, приобретать навыки самостоятельности и адаптации, учиться взаимодействовать в коллективе.

Проблема заключается не в самих лагерях, а в том, что график ребенка всё чаще напоминает график взрослого менеджера. В результате даже каникулы превращаются в серию запланированных мероприятий, не оставляющих времени на спонтанность.

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Однако психологи отмечают, что именно во время свободной игры ребенок развивает креативность, учится принимать решения и находить себе занятие без постоянных подсказок со стороны взрослых.

Возможно, современным родителям не удастся полностью воссоздать «дикое лето» своего детства. Мир изменился, изменились условия работы, безопасности и воспитания детей. Однако между полной свободой и тотальным контролем существует золотая середина. День без гаджетов, спонтанная поездка к реке, прогулка по двору с друзьями или несколько часов ничем не запланированного времени могут стать тем самым маленьким кусочком настоящего лета.

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