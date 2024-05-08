Динозавр в ледовом яйце: как сделать игрушку, которая займет ребенка на долгое время

Как это часто бывает, в теплое время года ребенок требует еще большего родительского внимания, чем обычно. Дети хотят играть на солнышке и их легко оторвать от таких популярных на сегодняшний день гаджетов. Но занять ребенка на долгое время выходит не всегда.

Поспешим вам на помощь с интересным лайфхаком от keep.kids.busy, предложившим собственноручно сделать оригинальную ледяную игрушку, которой заинтересуются не только дети, а возможно и родители – динозавр в ледовом яйце!

Что нам для этого нужно:

Динозавр, желательно не один. Конечно, его можно заменить на другую интересную или любимую игрушку ваших малышей

Воздушный шарик. Вам их понадобится несколько, чтобы повторить эту игрушку

Вода

Морозильная камера

Деревянный молоточек. Можете придумать что-то свое, главное, чтобы ребенок не поранился

Процесс приготовления игрушки:

Берем шарик и засовываем внутрь вашу игрушку

Добавляем в шарик воды и завязываем. От количества воды будет зависеть размер вашего «яйца»

Прячем все в морозильник и ждем до полной заморозки

Достаем и снимаем шарик

Отдаем ребенку ледяное яйцо и деревянный молоточек

Далее наслаждаемся неподдельной детской радостью. Можем даже присоединиться к процессу добычи динозавра из яйца.

Сразу обратите внимание, чтобы игрушка внутри ледового яйца не была слишком маленькой для вашего ребенка, чтобы во время игры ее нельзя было проглотить. Также, не стоит использовать меховые или мягкие игрушки, острые или сборные, ведь когда ребенок будет бить яйцо игрушка может «развалиться» вместе с ним.

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