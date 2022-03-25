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Для детей запустили телеграм-канал с медитациями

Для детей запустили телеграм-канал с медитациями

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Для детей запустили телеграм-канал с медитациями

Медитационные практики детям можно включать дома, в дороге, в укрытии или во время сирен и комендантского часа.

Для маленьких украинцев запустили телеграм-канал с медитациями для них.

Медитации в формате аудио можно слушать здесь.

"Сегодня деткам крайне необходимо приспособиться к непростым изменениям, принять происходящую вокруг них ситуацию, найти внутреннее спокойствие и расслабиться", — говорят создатели.

Каждая медитация может помочь избавиться от стресса, дистанцироваться от негативных мыслей и настроиться на позитивный настрой.

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Практики детям можно включать дома, в дороге, в укрытии или во время сирен и комендантского часа.

Каждая практика озвучивается голосом известных украинских ведущих, деятелей и певцов.

Напомним, ранее для детей был запущен телеграм-канал с украинскими аудиосказками.

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