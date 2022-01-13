Для самых маленьких: в кинотеатре презентовали украинские мультики для детей от 1 года

Для самых маленьких: в кинотеатре презентовали украинские мультики для детей от 1 года

Впервые на большом экране встретились герои популярнейших украинских мультсериалов.

Вчера, 12 января, в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) состоялась премьера первого выпуска нового кинотеатрального проекта для самых маленьких зрителей – "Мультики в кино. Украинское для малышей".

Прессслужба

Отныне родители вместе со своими детьми в возрасте от 1 года могут просматривать украиноязычные мультики в кино. С 13 января первый выпуск проекта – в кинотеатрах Украины.

Прессслужба

Оценить преимущества киносеанса для самых маленьких имели возможность звездные родители и лидеры мнений среди родительской аудитории.

Прессслужба

Прессслужба

"Мультики в кино. Украинское для малышей" — это общий проект FILM.UA Group, сети кинотеатров Multiplex, украинских независимых анимационных студий, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Впервые на большом экране встретились герои популярных украинских мультсериалов — "Храбрые зайцы", "210 добрых дел", "Маленький городок" и "Первосвет". Все проекты разработаны украинскими студиями, а персонажи мультфильмов общаются между собой исключительно на украинском языке.

Официальный медиапартнер проекта – анимационный, развлекательно-познавательный телеканал для семей с детьми дошкольного и школьного возраста ПЛЮС ПЛЮС.

Прессслужба

Прессслужба

Сеансы ориентированы на детей от 1 года, которые традиционно не посещают кинотеатры из-за возрастных ограничений, и их родителей.

Во время просмотра каждого из выпусков, в кинозалах не будет угасать мягкий свет, звук будет работать на 50% мощности, а сам сеанс будет длиться не более получаса. Кроме того, создатели подобрали самое комфортное время просмотра для малышей: сеансы будут проходить ежедневно в течение недели в 11:00 и 17:00.

В течение года запланировано до 12 выпусков проекта, объединяющих серии из 4 разных мультсериалов украинского производства. Каждый выпуск будет дополнять предыдущий, чтобы ребенку интересно наблюдать за развитием событий, а поход в кино стал настоящей хорошей традицией.

Читайте также: