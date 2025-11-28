Друзья или родители: Крис Дженнер рассказала о воспитании и семейных приоритетах

Крис Дженнер / © Associated Press

Реклама

В новом интервью для подкаста On Purpose с Jay Shetty Крис рассказала, что она всегда рассматривала своих детей как друзей. «Я не родила детей для того, чтобы в их 18-й день рождения выкинуть их из дома» — говорит Дженнер. Некоторые ее знакомые советовали строго придерживаться традиционных родительских ролей: «Ты слишком милая, ты их мама, а не друг», слышала Крис и ее ответ был простым: «Нет, я их друг».

По ее словам, этот подход позволяет оставаться частью жизни детей и после того, как они становятся взрослыми. «Они однажды становятся совершеннолетними, поэтому я не хотела остаться в стороне большой и прекрасной жизни, которую хочу проводить с ними» — добавляет мама Дженнер.

Идея «быть другом своим детям» далеко не нова. Спустя годы такая дружба превращается в нечто уникальное: обсуждение проблем в школе, помощь с выбором образов или первых свиданий, а теперь — откровенные разговоры уже взрослых детей с матерью.

Реклама

Время важнее строгих правил

Крис подчеркивает, что главное — время и внимание, которые вы уделяете детям, она всегда старалась проводить как можно больше времени со своими детьми.

Но иногда она придерживается и более традиционного подхода. Например, не соглашалась с тем, что ее старшая дочь Кортни спит вместе с младенцем Роки. «Это другое поколение. В 80-х мы не спали вместе с детьми, у нас была структура, расписание и время для себя», — объясняет Крис.

Кортни же отстаивает свое видение: «С моими детьми и мужем я хочу замедлиться. Приятно наслаждаться моментом, а не спешить. Когда все делаешь спокойно, все могут получить больше радости от времени проведенного вместе».

Дружба, уважение и приоритеты

Несмотря на разные стили воспитания, кажется, что Кортни на пути своей мамы, ставит детей в центр внимания и делает время проведенное с ними приоритетом. Это учит тому, что дружба и уважение между родителями и детьми не противоречат воспитанию, а наоборот — помогают вырастить открытых и счастливых взрослых.

Реклама

Дочери Крис Дженнер

Крис Дженнер доказывает, что быть мамой — не только о правилах и обязанностях, но и о поддержке, совместном времени и настоящем эмоциональном присутствии. А если еще и уметь оставаться другом — жизнь в семье становится ярче и теплее.