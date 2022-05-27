Две сестры открыли украинскую начальную школу в Батуми

Недавно в Батуми впервые появился украинский сектор начальной школы. Здесь учатся украинские дети, вынужденные уехать из страны. А инициаторами создания стали две сестры, киевлянки Елена Николенко и Евгения Блискун, которые полтора месяца назад выехали из Украины из-за войны в солнечный Батуми.

Как организовывали обучение украинских детей в Грузии? Расспросили авторов идеи и куратор проекта открытия Украинского сектора начальной школы в Батуми.

Полтора месяца назад женщины приехали в Батуми как беженки. Сестры увидели, что в Батуми находится много украинских семей. Дети скучают по школе, родители страдают от того, что дети не учатся. Елена и Евгения решили организовать начальную школу для украинских детей.

Грузинское государство оказало большую поддержку открытию украинской начальной школы. Премьер-министр Грузии и министр образования и министр образования Аджарии лично помогли инициативным украинкам. Одна из государственных школ Батуми открыла двери для украинского сектора начальной школы.

17 мая началось обучение, у детей - а их в школе на тот момент было более восьмидесяти - был первый звонок. Дети постоянно прибывают, сейчас, на момент окончания учебного года, в украинской школе в Батуми учится 106 детей.

В этой школе преподают украинские учителя по украинской программе, к которым с первого дня присоединилась учительница грузинского языка. Каждый день родители спрашивают, можно ли добавить нагрузку и увеличить количество часов на изучение грузинского языка.

Сейчас сестры планируют заниматься организацией обучения для учеников средней и старшей школы, проводят запись учеников и опросы, чтобы понять, будет ли в школе достаточное количество учеников и учителей.

Школа в Батуми не первая, украинская школа есть в Тбилиси. Сейчас там открывается уже вторая школа.

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