Эмоциональное здоровье ребенка: что нужно знать родителям

Как позаботиться об эмоциональной защите школьников, знает педагог, психолог и директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

"Эмоциональное состояние влияет не только на физическое здоровье школьника, но и на его желание учиться, – говорит Татьяна Серебрянская. – Например, положительно настроенные ученики легче усваивают материал. А ученики, переполняющие негативные эмоции, не могут сконцентрироваться, им трудно запомнить информацию. Поэтому родители и педагоги должны учить ребенка различать эмоции, чтобы управлять ими правильно. Полученные навыки защитят ребенка от "эмоциональных качелей".

Положительная атмосфера дома

Наибольшее влияние на эмоциональное состояние школьника оказывает атмосфера, царящая у него дома. Если ребенок чувствует себя в безопасности рядом с родными, не боится быть наказан за то, что выразил свое мнение или слишком эмоционально отреагировал на событие – это положительно влияет на его психическое состояние. Поэтому заключаем: поддержка родителей, их адекватная и уравновешенная реакция на поведение школьника – залог эмоциональной стабильности ребенка. "Еще один совет. Чтобы избежать лишнего стресса, рекомендую родителям не смотреть и не обсуждать связанные с войной новости, когда рядом ребенок", – советует Татьяна Серебрянская.

Правильная мотивация

Смартфоны и другие гаджеты – неотъемлемая часть жизни современного школьника. Если у ребенка есть аккаунт в Facebook, Instagram или TikTok – его настроение может зависеть от количества понравившихся или дизлайков, которые ему поставили друзья. Желательно контролировать то, что постится ребенок и при необходимости поддерживать его. Влияют гаджеты и на мотивацию в обучении. "Иногда дети не понимают, зачем учить табличку умножения, если правильный ответ можно погуглить в интернете, – рассказывает психолог. – Здесь школьникам следует объяснить, что человек без доступа к сети знает ровно столько, сколько успел выучить".

Качественная коммуникация

Постройте качественную коммуникацию со своим ребёнком. Не ограничивайтесь очередным вопросом: "Как дела в школе?" Поинтересуйтесь, что нового школьник узнал сегодня, какие предметы ему не понравились. Только сделайте это искренне. Дети хорошо понимают, когда родители действительно хотят услышать информацию, а когда делают это просто ради формы. Если ребенок не справится с заданием – поддержите его, попробуйте решить его вместе. Родительская поддержка оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние.

Моделирование ситуаций

Чтобы подготовить ребенка к вероятным стрессам, обсуждайте с ним различные конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в школе. "Опишите воображаемую ситуацию. Например, над вашим ребенком посмеялись в школьном чате, – говорит Татьяна Серебрянская. – Сначала спросите, как будет на насмешку реагировать сын или дочь. А потом объясните: отчаиваться не стоит. Надо успокоиться и проанализировать ситуацию. Если кто-то стремился раздражать ребенка, зачем оказывать ему такую услугу?

Эмоциональный контроль

Каждый день ребенок переживает ситуации, которые могут вызвать разочарование или страх. Родители не всегда могут поддержать ребенка, поэтому ученику полезно будет овладеть методикой самоуспокоения. "У некоторых детей начинается паника, когда они слышат сигнал воздушной тревоги, – говорит психолог. – Чтобы помочь ей обуздать свои взбудораженные эмоции, научите школьника технике глубокого дыхания. Она очень проста: вдыхаем носом воздух, мысленно считаем до трех. Выдыхаем воздух ртом, Считая до шести, то есть выдох должен быть дольше вдоха. Это уменьшит уровень кислорода в крови и ребенок успокоится. .

Татьяна Серебрянская

Больше активности

Физическая активность способствует выработке эндорфинов, улучшающих настроение. Поэтому позаботьтесь, чтобы в течение дня ребенок мог поиграть на свежем воздухе. "Любые перегрузки – физические или умственные, когда родители заставляют ребенка сидеть над уроками – вызывают стресс, – добавляет Татьяна Серебрянская. – Соблюдайте график сна, учебы, еды и отдыха. Да, во время войны это сделать достаточно непросто, но желательно, чтобы ребенок не "выпадал" из графика. Психологи утверждают, что привычные ежедневные дела оказывают положительное влияние на психику человека. Также не лишним будет найти ребенку интересное занятие, которое заставит его забыть о негативе".

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