Эрготерапия для детей: зачем заниматься оригами

Издание Оrigami.org рассказало, как обычное оригами может оказать положительное влияние на здоровье как взрослых, так и детей. Эрготерапия – это набор реабилитационных мероприятий, которые помогают исправить проблемы в функционировании организма, особенно моторных навыков. Оригами, как часть эрготерапии – это полезные упражнения для развития ребенка, однако, оно окажет положительное влияние и на взрослого. Особенно если человек проходит реабилитацию после болезни, которая нарушила его моторные функции.

Мелкая моторика

Оригами – настоящий вызов для мелкой моторики. Чтобы научиться складывать простые оригами, такие как бабочка или журавль, нужна координация мелких мышц рук и пальцев. Проекты оригами идеально подходят для детей, работающих над развитием функциональных навыков рук. Это также оно поможет им улучшить почерк и каллиграфию.

Последовательная деятельность

Структурированный и последовательный характер составления оригами помогает улучшить такие навыки исполнительной функции как оперативная память и способность выполнять задачи до конца. Возможность поддерживать концентрацию и самостоятельно исправлять ошибки являются важными когнитивными навыками, которые можно улучшить с помощью искусства сборки бумаги.

Зрительно-моторные навыки

Оригами требует способности визуально интерпретировать инструкции и превращать их в точную сборку и работу с бумагой. Этот процесс требует внимательного восприятия форм, линий и пространственных соотношений, а также умения планировать и выполнять необходимые движения.

Тактильная стимуляция

Сборка, сгибание и формирование бумаги активизируют сенсорные рецепторы в пальцах, стимулируют тактильное восприятие и улучшают ощущение текстуры и точность движений.

Внимательность

Оригами – это отличный способ полностью погрузиться в работу и почувствовать нынешний момент. Повторяющийся процесс сборки бумаги требует терпения и концентрации. Этот процесс даже может вызвать медитативное состояние. Когда ребенок начинает складывать оригами, это помогает уменьшить его беспокойство и укрепляет связь между умом и телом.

Социальные навыки

Оригами можно использовать в играх и терапии разными способами. Дети, которые любят игры-соревнования, могут соревноваться в гонках лягушек из бумаги или участвовать в конкурсах на дальность полета бумажных самолетов. Такие общие игры, как "передай бумагу", где каждый участник делает только один шаг в сборке, а затем передает бумагу следующему члену команды, является отличным способом научиться сотрудничеству и совместной игре.

Букет в технике оригами

Блогер mackenziee.alexiss на своей странице показала, как сделать симпатичный букет из тюльпанов, выполненный в технике оригами.

Для создания одного цветка вам понадобится:

Три квадратных листа (один розового цвета и два зеленых);

Клей;

Ножницы.

Что делать:

Возьмите листок розового цвета, это будет бутон, и соедините один угол с другим по диагонали с обеих сторон;

Сложите каждый угол к середине листа. У вас должен получиться небольшой квадрат;

Сложите квадрат по диагонали, чтобы у вас получился треугольник;

Сложите еще раз и у вас снова должен получиться треугольник меньшего размера;

Разверните сборку, которую вы только что сделали и опустите вниз;

У вас должен получиться квадрат;

Переверните его и сделайте то же самое с другой стороны. У вас в руках должен быть квадрат;

Возьмите его в руки так, чтобы углы были сверху, снизу, справа и слева;

Сложите горизонтальные углы к середине и приклейте их;

Теперь самое интересное – разверните бумагу и у вас должен получиться бутон;

Верхние углы можете немного согнуть, чтобы бутон больше напоминал цветок;

Возьмите зеленый лист и сложите его пополам. Затем еще раз пополам;

С помощью карандаша нарисуйте на нем вытянутый полукруг (это будет листик вашего цветка);

Вырежьте листок по нарисованному трафарету;

У вас должно получиться два листочка;

Возьмите еще один зеленый лист и просто скрутите его максимально тонко, как только у вас получится;

Отрежьте кончики, чтобы они не были такими острыми – это ваш ствол;

Приклейте к нему два зеленых листика и сверху розовый бутон.

Можно сделать несколько таких цветочков, замотать их бумагой и у вас получится красивый долговечный букет.

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