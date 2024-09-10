Эрготерапия для детей: зачем заниматься оригами

Оригами – искусство складывания бумаги является увлекательным и универсальным методом развития мелкой моторики, исполнительных функций и зрительной координации ребенка.
Издание Оrigami.org рассказало, как обычное оригами может оказать положительное влияние на здоровье как взрослых, так и детей. Эрготерапия – это набор реабилитационных мероприятий, которые помогают исправить проблемы в функционировании организма, особенно моторных навыков. Оригами, как часть эрготерапии – это полезные упражнения для развития ребенка, однако, оно окажет положительное влияние и на взрослого. Особенно если человек проходит реабилитацию после болезни, которая нарушила его моторные функции.
Мелкая моторика
Оригами – настоящий вызов для мелкой моторики. Чтобы научиться складывать простые оригами, такие как бабочка или журавль, нужна координация мелких мышц рук и пальцев. Проекты оригами идеально подходят для детей, работающих над развитием функциональных навыков рук. Это также оно поможет им улучшить почерк и каллиграфию.
Последовательная деятельность
Структурированный и последовательный характер составления оригами помогает улучшить такие навыки исполнительной функции как оперативная память и способность выполнять задачи до конца. Возможность поддерживать концентрацию и самостоятельно исправлять ошибки являются важными когнитивными навыками, которые можно улучшить с помощью искусства сборки бумаги.
Зрительно-моторные навыки
Оригами требует способности визуально интерпретировать инструкции и превращать их в точную сборку и работу с бумагой. Этот процесс требует внимательного восприятия форм, линий и пространственных соотношений, а также умения планировать и выполнять необходимые движения.
Тактильная стимуляция
Сборка, сгибание и формирование бумаги активизируют сенсорные рецепторы в пальцах, стимулируют тактильное восприятие и улучшают ощущение текстуры и точность движений.
Внимательность
Оригами – это отличный способ полностью погрузиться в работу и почувствовать нынешний момент. Повторяющийся процесс сборки бумаги требует терпения и концентрации. Этот процесс даже может вызвать медитативное состояние. Когда ребенок начинает складывать оригами, это помогает уменьшить его беспокойство и укрепляет связь между умом и телом.
Социальные навыки
Оригами можно использовать в играх и терапии разными способами. Дети, которые любят игры-соревнования, могут соревноваться в гонках лягушек из бумаги или участвовать в конкурсах на дальность полета бумажных самолетов. Такие общие игры, как "передай бумагу", где каждый участник делает только один шаг в сборке, а затем передает бумагу следующему члену команды, является отличным способом научиться сотрудничеству и совместной игре.
Букет в технике оригами
Блогер mackenziee.alexiss на своей странице показала, как сделать симпатичный букет из тюльпанов, выполненный в технике оригами.
Для создания одного цветка вам понадобится:
- Три квадратных листа (один розового цвета и два зеленых);
- Клей;
- Ножницы.
Что делать:
- Возьмите листок розового цвета, это будет бутон, и соедините один угол с другим по диагонали с обеих сторон;
- Сложите каждый угол к середине листа. У вас должен получиться небольшой квадрат;
- Сложите квадрат по диагонали, чтобы у вас получился треугольник;
- Сложите еще раз и у вас снова должен получиться треугольник меньшего размера;
- Разверните сборку, которую вы только что сделали и опустите вниз;
- У вас должен получиться квадрат;
- Переверните его и сделайте то же самое с другой стороны. У вас в руках должен быть квадрат;
- Возьмите его в руки так, чтобы углы были сверху, снизу, справа и слева;
- Сложите горизонтальные углы к середине и приклейте их;
- Теперь самое интересное – разверните бумагу и у вас должен получиться бутон;
- Верхние углы можете немного согнуть, чтобы бутон больше напоминал цветок;
- Возьмите зеленый лист и сложите его пополам. Затем еще раз пополам;
- С помощью карандаша нарисуйте на нем вытянутый полукруг (это будет листик вашего цветка);
- Вырежьте листок по нарисованному трафарету;
- У вас должно получиться два листочка;
- Возьмите еще один зеленый лист и просто скрутите его максимально тонко, как только у вас получится;
- Отрежьте кончики, чтобы они не были такими острыми – это ваш ствол;
- Приклейте к нему два зеленых листика и сверху розовый бутон.
Можно сделать несколько таких цветочков, замотать их бумагой и у вас получится красивый долговечный букет.
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